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La voce della Politica
|Europa Verde-AVS: Acqua, opacità e futuro della Basilicata: non possiamo più restare in silenzio
23/04/2026
|La gestione dellacqua in Basilicata sta diventando sempre più confusa e poco trasparente, e questo non è accettabile. Per questa ragione Europa Verde-AVS chiede con forza che si faccia subito chiarezza, le cittadine e i cittadini hanno il diritto di sapere cosa sta accadendo, chi decide e sulla base di quali interessi.
Le notizie che riguardano la società Acque del Sud sollevano molte preoccupazioni. Troppe ombre, troppi legami politici, a partire dal coinvolgimento dellex segretario cittadino di Fratelli dItalia, De Collanz. È legittimo chiedersi chi decide davvero e nellinteresse di chi.
Ancora più delicata è la questione della cessione dellacqua lucana alla Puglia. Parliamo di una risorsa essenziale, che dovrebbe essere gestita con la massima trasparenza e con il coinvolgimento pubblico. Invece tutto sembra avvenire lontano dagli occhi dei cittadini, senza spiegazioni chiare e senza garanzie per il territorio.
A preoccupare ulteriormente è la scomparsa dei dati sugli invasi di San Giuliano e Gannano. Un fatto gravissimo, perché senza dati non cè controllo, e senza controllo cresce il sospetto che si voglia nascondere qualcosa sulla reale disponibilità dacqua.
Le domande sono semplici ma urgenti, cosa prevede davvero laccordo tra Basilicata e Puglia? Quali sono i costi, i benefici, le tutele ambientali? Perché tutto questo silenzio?
Siamo di fronte a scelte politiche difficili da accettare. Dopo il petrolio, ora anche lacqua rischia di essere gestita senza una visione che tuteli davvero la Basilicata. E mentre si moltiplicano nomine esterne, si mortificano le competenze locali, indebolendo ulteriormente il territorio.
La Basilicata non è una terra da sfruttare, ma una comunità che merita rispetto, trasparenza e decisioni prese nellinteresse di chi ci vive.
Europa Verde-AVS continuerà a vigilare, denunciare e difendere i beni comuni dei cittadini lucani.
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|La Voce della Politica
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