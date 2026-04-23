La gestione dellacqua in Basilicata sta diventando sempre più confusa e poco trasparente, e questo non è accettabile. Per questa ragione Europa Verde-AVS chiede con forza che si faccia subito chiarezza, le cittadine e i cittadini hanno il diritto di sapere cosa sta accadendo, chi decide e sulla base di quali interessi.

Le notizie che riguardano la società Acque del Sud sollevano molte preoccupazioni. Troppe ombre, troppi legami politici, a partire dal coinvolgimento dellex segretario cittadino di Fratelli dItalia, De Collanz. È legittimo chiedersi chi decide davvero e nellinteresse di chi.

Ancora più delicata è la questione della cessione dellacqua lucana alla Puglia. Parliamo di una risorsa essenziale, che dovrebbe essere gestita con la massima trasparenza e con il coinvolgimento pubblico. Invece tutto sembra avvenire lontano dagli occhi dei cittadini, senza spiegazioni chiare e senza garanzie per il territorio.

A preoccupare ulteriormente è la scomparsa dei dati sugli invasi di San Giuliano e Gannano. Un fatto gravissimo, perché senza dati non cè controllo, e senza controllo cresce il sospetto che si voglia nascondere qualcosa sulla reale disponibilità dacqua.

Le domande sono semplici ma urgenti, cosa prevede davvero laccordo tra Basilicata e Puglia? Quali sono i costi, i benefici, le tutele ambientali? Perché tutto questo silenzio?

Siamo di fronte a scelte politiche difficili da accettare. Dopo il petrolio, ora anche lacqua rischia di essere gestita senza una visione che tuteli davvero la Basilicata. E mentre si moltiplicano nomine esterne, si mortificano le competenze locali, indebolendo ulteriormente il territorio.

La Basilicata non è una terra da sfruttare, ma una comunità che merita rispetto, trasparenza e decisioni prese nellinteresse di chi ci vive.

Europa Verde-AVS continuerà a vigilare, denunciare e difendere i beni comuni dei cittadini lucani.