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La voce della Politica
|Cupparo: impianti sportivi e Agenzia dello Sport
20/04/2026
|Con la promozione del Melfi in serie D e dellInvicta Matera al torneo di Eccellenza i campionati di calcio dilettanti interregionale e quello regionale si arricchiscono della presenza di due squadre prestigiose che hanno avuto una grande storia passata e sono certo riusciranno ad averla anche nellimmediato futuro. Così lassessore Francesco Cupparo che ha la delega specifica per gli impianti sportivi.
Sono entrambi successi sportivi che aggiunge coinvolgono platee di tifoseria cittadine particolarmente numerose in piazze che, per numeri di appassionati e prestigio cittadino, meritano un calcio ai più alti livelli. Sono anche queste motivazioni ulteriori per proseguire il piano di lavoro che ci siamo dati come Giunta Bardi per interventi di rigenerazione e riqualificazione di impianti sportivi esistenti (abbiamo già speso circa 18 milioni di euro per 52 progetti di Comuni) e per realizzare nuovi impianti.
Lassessore infine ha sottolineato che il progetto di costituzione di unAgenzia Regionale per lo Sport è diventato unopportunità condivisa e sostenuto da tutto il mondo sportivo federazioni, società, associazioni della Basilicata.
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archivio
|La Voce della Politica
|20/04/2026 - Francavilla in Sinni, Romano Cupparo annuncia la ricandidatura
Il sindaco di Francavilla in Sinni Romano Cupparo ha annunciato ufficialmente la sua ricandidatura alla guida del Comune.
Si tratta, ha spiegato, di un percorso nato da un movimento civico costruito nel tempo attraverso il confronto tra diverse componenti politiche e soc...-->continua
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|20/04/2026 - ''Necessarie precisazioni sulla riqualificazione Zuccherificio di Policoro''
In qualità di consigliere comunale della Città di Policoro saluto positivamente la notizia
del finanziamento per la riqualificazione della zona dellEx Zuccherificio, dove verrà realizzato un centro di ricerca e innovazione sulla povertà energetica.
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|20/04/2026 - Cupparo: impianti sportivi e Agenzia dello Sport
Con la promozione del Melfi in serie D e dellInvicta Matera al torneo di Eccellenza i campionati di calcio dilettanti interregionale e quello regionale si arricchiscono della presenza di due squadre prestigiose che hanno avuto una grande storia passata e son...-->continua
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|20/04/2026 - ''Con Nova ufficialmente iniziata la nuova fase politica del MoVimento 5 Stelle'
Inizia Nova, la nuova fase politica del Movimento 5 Stelle, lanciata da Giuseppe Conte, che mira a costruire il programma di Governo attraverso la partecipazione attiva di cittadini e territori. Il progetto, che segue l'Assemblea Costituente, si concentrerà su...-->continua
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|19/04/2026 - Donazione e solidarietà: Latronico allassemblea Avis Basilicata
Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, è intervenuto oggi a Pisticci in occasione dellassemblea regionale dellAvis Basilicata. Un appuntamento per fare il punto sul sistema trasfusionale lucano e per ringraziare le migliaia di volontari che, at...-->continua
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|18/04/2026 - Premio a Basilicata, intrecci di futuro
«Questo riconoscimento riguarda tutta la Basilicata, perché racconta un territorio che sa tenere insieme tradizione, innovazione e comunità, trasformando le politiche pubbliche in valore reale per i cittadini».
Lo dichiara lAssessore alle Politiche A...-->continua
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|18/04/2026 - Vetrina per la Basilicata a Hong Kong
«Portare la Basilicata a Hong Kong significa rafforzare la presenza delle nostre produzioni nei mercati internazionali e creare nuove opportunità concrete per le imprese e per lintero territorio regionale».
Lo dichiara lAssessore alle Politiche Agri...-->continua
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