Lapprovazione del bilancio chiude una fase impegnativa e apre quella che, a nostro avviso, è la più difficile: dare seguito agli impegni presi, tradurre le cifre in interventi che i cittadini possano vedere e misurare. È su questo che si giudica unamministrazione regionale, non sulle dichiarazioni che precedono o seguono i passaggi in aula. Come Lega, abbiamo lavorato su un testo complesso, con valutazioni non sempre convergenti anche allinterno della maggioranza. È fisiologico. Ciò che conta è che il percorso abbia tenuto, e che le scelte compiute riflettano un indirizzo coerente con gli impegni assunti verso i territori, i Comuni e i servizi essenziali. La Lega ha contribuito a questo risultato con senso di responsabilità e senza cercare visibilità nelle frizioni, perché il nostro interesse non è alimentare tensioni, ma risolverle. Lo dichiarano i consiglieri regionali della Lega, Domenico Raffaele Tataranno e Francesco Fanelli, che aggiungono:



Il nostro sostegno al Presidente Vito Bardi è una scelta politica precisa, non un atto dovuto. In una fase in cui la Basilicata ha bisogno di continuità e di direzione chiara, la Lega riconosce in Bardi una guida capace di tenere insieme la coalizione e di orientarne il lavoro verso risultati concreti. Le tensioni che ogni maggioranza attraversa non cambiano questo giudizio, è proprio nei momenti difficili che si misura il valore di un punto di riferimento stabile. Il nostro riferimento resta il lavoro concreto, quello che si fa nelle commissioni, quello che si porta in aula, quello che alla fine arriva o non arriva nelle comunità lucane. La Lega è presente in ogni passaggio, con proposte e con coerenza.



La stabilità amministrativa è essa stessa un risultato da preservare. In una regione che ha ancora molto da recuperare in termini di servizi, infrastrutture e opportunità, non ci si può permettere il lusso delle divisioni fini a sé stesse. Chi governa ha il dovere di guardare avanti. La Lega  concludono - guarda avanti. Lo fa a fianco del Presidente Vito Bardi, con la determinazione e la sobrietà che hanno caratterizzato il nostro lavoro fino ad oggi. Le prese di posizione personali non fermeranno il percorso unito e condiviso con la maggioranza.