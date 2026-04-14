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La voce della Politica

''Presidente Bardi, le parole hanno un peso. Cicala si dimetta''

14/04/2026

Partiamo dai fatti, perché i fatti sono sempre più eloquenti delle opinioni. Sabato pomeriggio lAssessore allAgricoltura Cicala attacca pubblicamente la sua stessa Giunta: denuncia assenza di confronto e totale disattenzione verso lagricoltura. Lunedì mattina è al Vinitaly, tra calici e degustazioni. Evidentemente il vino aiuta a dimenticare  le dichiarazioni del sabato, per esempio. Non è una metafora. È quello che è successo.

Ora, noi siamo persone ragionevoli. Capiamo che la politica è complicata, che le maggioranze si logorano, che i rapporti interni alle giunte non sono mai semplici. Lo capiamo. Quello che non capiamo  e che non siamo disposti ad accettare  è che a pagare il prezzo di queste complicazioni siano sempre e solo gli agricoltori lucani. Quelli che i fondi PSR non li vedono. Quelli che lacqua nei campi la aspettano da anni. Quelli che dopo ogni calamità aspettano ristori che non arrivano mai.

Per questo oggi ci rivolgiamo direttamente al Presidente Bardi. Con rispetto, senza polemiche inutili, ma con una chiarezza che non lascia spazio a interpretazioni. Presidente, lei viene da una carriera come generale della Guardia di Finanza. Conosce il valore della responsabilità. Sa che chi occupa un ruolo ne risponde  sempre, non solo quando fa comodo. Ebbene: un suo Assessore ha appena detto in pubblico che il suo settore è stato abbandonato. Lo ha detto lui. Non noi.

E qui, lo ammettiamo, viene il momento in cui ci chiediamo anche altro. Perché cè chi osserva questa vicenda e si pone una domanda legittima: quelle dichiarazioni erano davvero un grido dallarme per lagricoltura lucana? O erano, più semplicemente, la prima mossa di un riposizionamento politico già in corso? Il salto della quaglia ha una tradizione lunga in Italia, e Futuro Nazionale  il movimento del generale Vannacci  è esattamente il tipo di approdo che si prepara così: attaccando i propri prima di lasciarli. Se fosse questo il caso, gli agricoltori lucani avrebbero già una risposta secca: non siamo la scenografia di nessuna carriera.

Ma torniamo a ciò che conta. Le soluzioni sono due, e sono entrambe sul tavolo del Presidente Bardi. O lAssessore Cicala rassegna le dimissioni, prendendo atto che chi denuncia il fallimento del proprio ruolo non può continuare a ricoprirlo. Oppure è il Presidente a revocargli le deleghe, dimostrando che questa Giunta è ancora in grado di fare ciò che le compete: governare. Il Consiglio Regionale si riunisce oggi. Il momento è questo.

Noi saremo nei campi  come sempre, come ogni giorno. Siamo certi che anche il Presidente Bardi sarà al suo posto. E siamo altrettanto certi che lAssessore Cicala troverà il suo  qualunque esso sia, e da qualunque parte lo cerchi.

Coordinamento Agricoltori Basilicata



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