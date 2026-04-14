-->
|
La voce della Politica
|Fondazione Aiello, Pittella: La cultura come leva identitaria
14/04/2026
|Sottoscritta intesa tra Presidenza del Consiglio regionale e Fondazione Aiello, finalizzata alla promozione del patrimonio artistico, culturale e immateriale. Presenti i referenti della Fondazione Aiello e Bignardi e il sindaco di Moliterno Rubino
Credere nella cultura significa riconoscerla come leva concreta di crescita e sviluppo. Ma per sostenerla davvero bisogna conoscerla, viverla e valorizzarla. Lincontro con realtà come quella del professor Aiello ci ricorda quanto il patrimonio culturale nasca da percorsi personali profondi, fatti di passione, impegno e visione, che oggi diventano un bene ancor più condiviso. Il Consiglio regionale della Basilicata è orgoglioso di affiancare questo percorso: la valorizzazione dei Musei Aiello di Moliterno e le relazioni costruite a livello nazionale e internazionale rappresentano unopportunità importante per il nostro territorio. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, durante la conferenza stampa per la sottoscrizione dellintesa tra la Presidenza del Consiglio regionale e la Fondazione Aiello, finalizzata alla promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e immateriale della fondazione.
Lintesa che oggi sottoscriviamo - ha sottolineato Pittella - va esattamente in questa direzione: rafforzare la cultura come elemento identitario e come motore di sviluppo, anche per i Comuni delle aree interne. Con il Sindaco di Moliterno e con tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, abbiamo lavorato con spirito di collaborazione e concretezza. La Basilicata vuole essere sempre più un luogo di conoscenza, competenze e cultura: è questa la strada per affermare il nostro ruolo in un contesto più ampio.
I Musei Aiello - ha sottolineato il curatore scientifico dei MAM, Massimo Bignardi, docente dellAccademia di Brera e dellUniversità di Siena - nascono come un progetto di molteplicità, capace di valorizzare identità culturali diverse in dialogo tra loro. Stiamo lavorando per dare continuità alle attività della Fondazione, rafforzando collaborazioni già avviate, come quella con lAccademia di Brera, e costruendo una rete di relazioni con istituzioni nazionali e internazionali. Lobiettivo è fare di Moliterno un polo culturale riconosciuto, radicato nellidentità lucana ma aperto al confronto, tra arte, letteratura e tradizioni del Mediterraneo. La programmazione futura, con iniziative di rilievo come la mostra dedicata ad Agostino Ferrari, va in questa direzione. Il valore centrale resta la capacità di far dialogare linguaggi espressivi diversi, generando cultura e sviluppo.
Quella di Moliterno è unesperienza rara nel Mezzogiorno, un modello virtuoso reso possibile anche dalla visione del professor Aiello, che la comunità riconosce come un vero mecenate. Lo ha affermato il sindaco di Moliterno, Antonio Rubino, evidenziando che: Il passo di oggi è importante perché rafforza un principio fondamentale: i piccoli comuni hanno bisogno di sinergie. Lintesa con la Presidenza del Consiglio regionale amplia le opportunità e ci proietta in una dimensione più ampia, fatta di collaborazioni e relazioni. La sfida ora è coinvolgere pienamente la comunità, soprattutto i giovani, rendendo i musei luoghi vivi, attraverso attività, scuola e turismo culturale. Tra gli elementi più significativi, lo spazio dedicato a Riccardo Dalisi e il ritorno a Moliterno di Michele Tedesco, grande protagonista della pittura europea, riportato a casa dalla Fondazione Aiello.
Questo progetto nasce da un legame profondo con mio padre e da un senso di responsabilità. Da lì è iniziato un percorso che, nel tempo, si è trasformato in una realtà culturale di respiro nazionale. Così il l presidente della Fondazione Aiello, Gianfranco Aiello, che ha precisato: In oltre cinquantanni abbiamo costruito un progetto fondato su qualità, visione e capacità di creare relazioni. Ma tutto questo - ha evidenziato Aiello rivolgendosi ai giornalisti e ringraziandoli - ha valore solo se accompagnato da una comunicazione efficace, perché la qualità deve essere riconosciuta. Il museo che inaugureremo questanno presenterà collezioni importanti, tra cui sezioni dedicate al simbolismo e al divisionismo, a testimonianza del livello raggiunto. Continueremo su questa strada, con iniziative di rilievo nazionale e collaborazioni qualificate, con lobiettivo di consolidare un progetto di caratura nazionale chiaramente con il coinvolgimento anche di artisti locali.
|
archivio
|La Voce della Politica
|14/04/2026 - ''Presidente Bardi, le parole hanno un peso. Cicala si dimetta''
Partiamo dai fatti, perché i fatti sono sempre più eloquenti delle opinioni. Sabato pomeriggio lAssessore allAgricoltura Cicala attacca pubblicamente la sua stessa Giunta: denuncia assenza di confronto e totale disattenzione verso lagricoltura. Lunedì mattina è al Vinit...-->continua
|
|
|14/04/2026 - Fondazione Aiello, Pittella: La cultura come leva identitaria
Sottoscritta intesa tra Presidenza del Consiglio regionale e Fondazione Aiello, finalizzata alla promozione del patrimonio artistico, culturale e immateriale. Presenti i referenti della Fondazione Aiello e Bignardi e il sindaco di Moliterno Rubino
Cr...-->continua
|
|
|14/04/2026 - Coworking nella PA, presentata la proposta di legge condivisa con la CISL Basili
Si è svolta questa mattina, presso il Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge Istituzione della Rete regionale di coworking della Basilicata, promossa in condivisione con la CISL Basilicata.
La ...-->continua
|
|
|14/04/2026 - Gruppo consiliare FdI: Piena fiducia al presidente Giunta, Bardi
Napoli, Fazzari, Galella e Leone: la direzione dellazione di governo non è in discussione e il Presidente Bardi resta il punto di riferimento saldo e autorevole della guida della Regione
Il Gruppo Consiliare di Fratelli dItalia ribadisce, con chiar...-->continua
|
|
|14/04/2026 - Sanità, Picerno in visita al San Francesco di Venosa
Nella giornata del 14 aprile 2026, il Consigliere Picerno ha effettuato una visita ispettiva presso lOspedale San Francesco di Venosa per monitorare lo stato dei servizi e confrontarsi con il personale sanitario e i dirigenti sulle prospettive di rilancio ...-->continua
|
|
|14/04/2026 - Housing sociale e turismo anziani, conferenza stampa di Pd e Bd
Domani, mercoledì 15 aprile, alle ore 9.30, presso la sala Di Mauro della sede del Consiglio regionale, i consiglieri regionali di Pd e Bd, Piero Lacorazza e Piero Marrese, terranno una conferenza stampa sul tema dellhousing sociale e dellabitare rivolto all...-->continua
|
|
|14/04/2026 - Nefrologia e Dialisi di Lauria e Maratea, la FIALS richiama l'ASP a una scelta immediata
Giuseppe Costanzo: "In Dialisi il tempo ha un valore decisivo. Ogni inserimento richiede affiancamento, formazione e governo anticipato del fabbisogno. Ora serve una decisione chiara, rapida e strutturata"
Potenza, 14 aprile 2026 La FIALS Potenza ri...-->continua
|
|