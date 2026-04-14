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Fondazione Aiello, Pittella: La cultura come leva identitaria

14/04/2026

Sottoscritta intesa tra Presidenza del Consiglio regionale e Fondazione Aiello, finalizzata alla promozione del patrimonio artistico, culturale e immateriale. Presenti i referenti della Fondazione Aiello e Bignardi e il sindaco di Moliterno Rubino

Credere nella cultura significa riconoscerla come leva concreta di crescita e sviluppo. Ma per sostenerla davvero bisogna conoscerla, viverla e valorizzarla. Lincontro con realtà come quella del professor Aiello ci ricorda quanto il patrimonio culturale nasca da percorsi personali profondi, fatti di passione, impegno e visione, che oggi diventano un bene ancor più condiviso. Il Consiglio regionale della Basilicata è orgoglioso di affiancare questo percorso: la valorizzazione dei Musei Aiello di Moliterno e le relazioni costruite a livello nazionale e internazionale rappresentano unopportunità importante per il nostro territorio. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, durante la conferenza stampa per la sottoscrizione dellintesa tra la Presidenza del Consiglio regionale e la Fondazione Aiello, finalizzata alla promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e immateriale della fondazione.

Lintesa che oggi sottoscriviamo - ha sottolineato Pittella - va esattamente in questa direzione: rafforzare la cultura come elemento identitario e come motore di sviluppo, anche per i Comuni delle aree interne. Con il Sindaco di Moliterno e con tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, abbiamo lavorato con spirito di collaborazione e concretezza. La Basilicata vuole essere sempre più un luogo di conoscenza, competenze e cultura: è questa la strada per affermare il nostro ruolo in un contesto più ampio.

I Musei Aiello - ha sottolineato il curatore scientifico dei MAM, Massimo Bignardi, docente dellAccademia di Brera e dellUniversità di Siena - nascono come un progetto di molteplicità, capace di valorizzare identità culturali diverse in dialogo tra loro. Stiamo lavorando per dare continuità alle attività della Fondazione, rafforzando collaborazioni già avviate, come quella con lAccademia di Brera, e costruendo una rete di relazioni con istituzioni nazionali e internazionali. Lobiettivo è fare di Moliterno un polo culturale riconosciuto, radicato nellidentità lucana ma aperto al confronto, tra arte, letteratura e tradizioni del Mediterraneo. La programmazione futura, con iniziative di rilievo come la mostra dedicata ad Agostino Ferrari, va in questa direzione. Il valore centrale resta la capacità di far dialogare linguaggi espressivi diversi, generando cultura e sviluppo.

Quella di Moliterno è unesperienza rara nel Mezzogiorno, un modello virtuoso reso possibile anche dalla visione del professor Aiello, che la comunità riconosce come un vero mecenate. Lo ha affermato il sindaco di Moliterno, Antonio Rubino, evidenziando che: Il passo di oggi è importante perché rafforza un principio fondamentale: i piccoli comuni hanno bisogno di sinergie. Lintesa con la Presidenza del Consiglio regionale amplia le opportunità e ci proietta in una dimensione più ampia, fatta di collaborazioni e relazioni. La sfida ora è coinvolgere pienamente la comunità, soprattutto i giovani, rendendo i musei luoghi vivi, attraverso attività, scuola e turismo culturale. Tra gli elementi più significativi, lo spazio dedicato a Riccardo Dalisi e il ritorno a Moliterno di Michele Tedesco, grande protagonista della pittura europea, riportato a casa dalla Fondazione Aiello.

Questo progetto nasce da un legame profondo con mio padre e da un senso di responsabilità. Da lì è iniziato un percorso che, nel tempo, si è trasformato in una realtà culturale di respiro nazionale. Così il l presidente della Fondazione Aiello, Gianfranco Aiello, che ha precisato: In oltre cinquantanni abbiamo costruito un progetto fondato su qualità, visione e capacità di creare relazioni. Ma tutto questo - ha evidenziato Aiello rivolgendosi ai giornalisti e ringraziandoli - ha valore solo se accompagnato da una comunicazione efficace, perché la qualità deve essere riconosciuta. Il museo che inaugureremo questanno presenterà collezioni importanti, tra cui sezioni dedicate al simbolismo e al divisionismo, a testimonianza del livello raggiunto. Continueremo su questa strada, con iniziative di rilievo nazionale e collaborazioni qualificate, con lobiettivo di consolidare un progetto di caratura nazionale chiaramente con il coinvolgimento anche di artisti locali.



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