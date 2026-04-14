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La voce della Politica
|Casino, Picerno e Aliandro: pieno sostengo al presidente Bardi
14/04/2026
|Il Gruppo consiliare di Forza Italia, con il capogruppo Michele Casino e i consiglieri Fernando Picerno e Gianuario Aliandro, esprime la massima lealtà verso il Presidente Vito Bardi e riafferma il proprio impegno incondizionato a favore della stabilità dell'amministrazione regionale.
La nostra forza politica affermano Casino, Picerno e Aliandro - continua a guardare con serenità ai compiti che ci spettano, consapevole delle responsabilità che derivano dal governare per il bene della comunità lucana. Le dinamiche che si sono manifestate in occasione della discussione di bilancio non ci sorprendono: sono il riflesso naturale di una coalizione plurale dove convivono visioni diverse, ma unite da un obiettivo comune. Forza Italia, nel rispetto delle tradizioni di governo responsabile che la contraddistinguono da decenni, sa bene che il compito di chi amministra è trovare sempre il punto di equilibrio tra le posizioni dei diversi partiti.
Forza Italia aggiungono - intende continuare nel suo ruolo di forza moderata e costruttiva all'interno della maggioranza. La nostra storia di governo, sia a livello nazionale che regionale, ci ha insegnato che la stabilità amministrativa si mantiene attraverso il dialogo, il compromesso intelligente e la ricerca costante dell'interesse pubblico. La Basilicata ha bisogno di amministratori che guardino ai problemi concreti dei cittadini, non a quelli del proprio assetto interno. Per questo motivo Forza Italia continuerà a offrire il suo contributo propositivo, senza farsi trascinare in dinamiche inutili e controproducenti. Il nostro compito è quello di garantire che la coalizione rimanga concentrata sulle priorità: l'economia, l'occupazione, i servizi. Su questi temi continueremo a fare la differenza, portando avanti le istanze del territorio con dedizione.
La fiducia nel Presidente Bardi - concludono - non è in discussione e i nostri consiglieri regionali continueranno a votare compattamente per le iniziative che riteniamo giuste per la regione. Chiunque legga ambiguità dove non ce ne sono sbaglia. Forza Italia è una forza di governo seria, responsabile e coerente. Questa è la linea che seguiremo, senza esitazioni e senza cedimenti, perché è così che si serve una comunità.
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archivio
|La Voce della Politica
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