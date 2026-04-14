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La voce della Politica
|Gruppo consiliare FdI: Piena fiducia al presidente Giunta, Bardi
14/04/2026
|Napoli, Fazzari, Galella e Leone: la direzione dellazione di governo non è in discussione e il Presidente Bardi resta il punto di riferimento saldo e autorevole della guida della Regione
Il Gruppo Consiliare di Fratelli dItalia ribadisce, con chiarezza e senso di responsabilità, la propria piena fiducia nel Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi. Lo facciamo con la consapevolezza del momento che la Basilicata sta attraversando, un momento che richiede serietà, equilibrio e la capacità di tenere insieme confronto e responsabilità. Lo dichiarano i consiglieri regionali di FdI, Michele Napoli, Maddalena Fazzari, Alessandro Galella e Rocco Luigi Leone.
In occasione dellapprovazione del bilancio proseguono - si è registrato un passaggio politico che merita attenzione. Non lo sottovalutiamo, ma riteniamo altrettanto importante evitarne letture forzate o strumentali. Nelle coalizioni di governo il confronto esiste ed è naturale che possano emergere sensibilità e valutazioni diverse. Ciò che conta, però, è la capacità di ricondurre ogni dinamica dentro una sintesi politica chiara, nel rispetto delle istituzioni e nellinteresse generale.
Fratelli dItalia, prima forza politica della maggioranza sottolineano - sente fino in fondo la responsabilità di garantire questa sintesi. Per questo ribadiamo che la direzione dellazione di governo non è in discussione e che il Presidente Bardi resta il punto di riferimento saldo e autorevole della guida della Regione. La Basilicata ha bisogno di stabilità, di scelte chiare e di una politica che affronti i problemi senza cedere né alla propaganda né alla tentazione di trasformare ogni passaggio in uno scontro. I cittadini chiedono serietà, non rappresentazioni.
Noi continueremo evidenziano - a esercitare il nostro ruolo con lealtà e senso delle Istituzioni, contribuendo a rafforzare la coesione della maggioranza e lefficacia dellazione amministrativa. È questo il compito di una forza di governo: tenere la barra dritta, anche nei momenti più complessi. A chi prova a leggere singoli episodi come segnali di instabilità, rispondiamo con una linea chiara: Fratelli dItalia è pienamente dentro il governo della Basilicata, ne sostiene la guida e lavorerà, con determinazione, per consolidarne credibilità e risultati.
Oggi più che mai concludono - serve una politica capace di assumersi responsabilità vere, senza cedere al rumore e senza inseguire convenienze di breve periodo. È questa la strada che continueremo a seguire, al fianco del Presidente Vito Bardi, nellinteresse esclusivo della Basilicata.
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