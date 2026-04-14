-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Gruppo consiliare FdI: Piena fiducia al presidente Giunta, Bardi

14/04/2026

Napoli, Fazzari, Galella e Leone: la direzione dellazione di governo non è in discussione e il Presidente Bardi resta il punto di riferimento saldo e autorevole della guida della Regione

Il Gruppo Consiliare di Fratelli dItalia ribadisce, con chiarezza e senso di responsabilità, la propria piena fiducia nel Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi. Lo facciamo con la consapevolezza del momento che la Basilicata sta attraversando, un momento che richiede serietà, equilibrio e la capacità di tenere insieme confronto e responsabilità. Lo dichiarano i consiglieri regionali di FdI, Michele Napoli, Maddalena Fazzari, Alessandro Galella e Rocco Luigi Leone.

In occasione dellapprovazione del bilancio  proseguono - si è registrato un passaggio politico che merita attenzione. Non lo sottovalutiamo, ma riteniamo altrettanto importante evitarne letture forzate o strumentali. Nelle coalizioni di governo il confronto esiste ed è naturale che possano emergere sensibilità e valutazioni diverse. Ciò che conta, però, è la capacità di ricondurre ogni dinamica dentro una sintesi politica chiara, nel rispetto delle istituzioni e nellinteresse generale.

Fratelli dItalia, prima forza politica della maggioranza  sottolineano - sente fino in fondo la responsabilità di garantire questa sintesi. Per questo ribadiamo che la direzione dellazione di governo non è in discussione e che il Presidente Bardi resta il punto di riferimento saldo e autorevole della guida della Regione. La Basilicata ha bisogno di stabilità, di scelte chiare e di una politica che affronti i problemi senza cedere né alla propaganda né alla tentazione di trasformare ogni passaggio in uno scontro. I cittadini chiedono serietà, non rappresentazioni.

Noi continueremo  evidenziano - a esercitare il nostro ruolo con lealtà e senso delle Istituzioni, contribuendo a rafforzare la coesione della maggioranza e lefficacia dellazione amministrativa. È questo il compito di una forza di governo: tenere la barra dritta, anche nei momenti più complessi. A chi prova a leggere singoli episodi come segnali di instabilità, rispondiamo con una linea chiara: Fratelli dItalia è pienamente dentro il governo della Basilicata, ne sostiene la guida e lavorerà, con determinazione, per consolidarne credibilità e risultati.

Oggi più che mai  concludono - serve una politica capace di assumersi responsabilità vere, senza cedere al rumore e senza inseguire convenienze di breve periodo. È questa la strada che continueremo a seguire, al fianco del Presidente Vito Bardi, nellinteresse esclusivo della Basilicata.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
14/04/2026 - ''Presidente Bardi, le parole hanno un peso. Cicala si dimetta''

Partiamo dai fatti, perché i fatti sono sempre più eloquenti delle opinioni. Sabato pomeriggio lAssessore allAgricoltura Cicala attacca pubblicamente la sua stessa Giunta: denuncia assenza di confronto e totale disattenzione verso lagricoltura. Lunedì mattina è al Vinit...-->continua
14/04/2026 - Fondazione Aiello, Pittella: La cultura come leva identitaria

Sottoscritta intesa tra Presidenza del Consiglio regionale e Fondazione Aiello, finalizzata alla promozione del patrimonio artistico, culturale e immateriale. Presenti i referenti della Fondazione Aiello e Bignardi e il sindaco di Moliterno Rubino

Cr...-->continua
14/04/2026 - Coworking nella PA, presentata la proposta di legge condivisa con la CISL Basili

Si è svolta questa mattina, presso il Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge Istituzione della Rete regionale di coworking della Basilicata, promossa in condivisione con la CISL Basilicata.
La ...-->continua
14/04/2026 - Gruppo consiliare FdI: Piena fiducia al presidente Giunta, Bardi

Napoli, Fazzari, Galella e Leone: la direzione dellazione di governo non è in discussione e il Presidente Bardi resta il punto di riferimento saldo e autorevole della guida della Regione

Il Gruppo Consiliare di Fratelli dItalia ribadisce, con chiar...-->continua
14/04/2026 - Sanità, Picerno in visita al San Francesco di Venosa

Nella giornata del 14 aprile 2026, il Consigliere Picerno ha effettuato una visita ispettiva presso lOspedale San Francesco di Venosa per monitorare lo stato dei servizi e confrontarsi con il personale sanitario e i dirigenti sulle prospettive di rilancio ...-->continua
14/04/2026 - Housing sociale e turismo anziani, conferenza stampa di Pd e Bd

Domani, mercoledì 15 aprile, alle ore 9.30, presso la sala Di Mauro della sede del Consiglio regionale, i consiglieri regionali di Pd e Bd, Piero Lacorazza e Piero Marrese, terranno una conferenza stampa sul tema dellhousing sociale e dellabitare rivolto all...-->continua
14/04/2026 - Nefrologia e Dialisi di Lauria e Maratea, la FIALS richiama l'ASP a una scelta immediata

Giuseppe Costanzo: "In Dialisi il tempo ha un valore decisivo. Ogni inserimento richiede affiancamento, formazione e governo anticipato del fabbisogno. Ora serve una decisione chiara, rapida e strutturata"

Potenza, 14 aprile 2026  La FIALS Potenza ri...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo