Nella giornata del 14 aprile 2026, il Consigliere Picerno ha effettuato una visita ispettiva presso lOspedale San Francesco di Venosa per monitorare lo stato dei servizi e confrontarsi con il personale sanitario e i dirigenti sulle prospettive di rilancio del presidio. A... -->continua

Domani, mercoledì 15 aprile, alle ore 9.30, presso la sala Di Mauro della sede del Consiglio regionale, i consiglieri regionali di Pd e Bd, Piero Lacorazza e Piero Marrese, terranno una conferenza stampa sul tema dellhousing sociale e dellabitare rivolto all... -->continua

Giuseppe Costanzo: "In Dialisi il tempo ha un valore decisivo. Ogni inserimento richiede affiancamento, formazione e governo anticipato del fabbisogno. Ora serve una decisione chiara, rapida e strutturata" Potenza, 14 aprile 2026  La FIALS Potenza ri... -->continua