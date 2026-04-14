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La voce della Politica
|Housing sociale e turismo anziani, conferenza stampa di Pd e Bd
14/04/2026
|Domani, mercoledì 15 aprile, alle ore 9.30, presso la sala Di Mauro della sede del Consiglio regionale, i consiglieri regionali di Pd e Bd, Piero Lacorazza e Piero Marrese, terranno una conferenza stampa sul tema dellhousing sociale e dellabitare rivolto alla popolazione anziana, anche come fattore di attrazione turistica per anziani non residenti che scelgono la Basilicata per l'innalzamento della qualità della vita che tali politiche comportano. Nel corso dellincontro saranno illustrate le proposte e le iniziative messe in campo a partire dalla mozione Promozione di politiche di housing, housing sociale e inclusione abitativa per la popolazione anziana, depositata in Consiglio regionale, con lobiettivo di giungere a un quadro organico di azioni finalizzate a rafforzare le politiche abitative in Basilicata, con particolare attenzione allhousing sociale e alle fasce più fragili della popolazione.
archivio
|La Voce della Politica
|14/04/2026 - Sanità, Picerno in visita al San Francesco di Venosa
Nella giornata del 14 aprile 2026, il Consigliere Picerno ha effettuato una visita ispettiva presso lOspedale San Francesco di Venosa per monitorare lo stato dei servizi e confrontarsi con il personale sanitario e i dirigenti sulle prospettive di rilancio del presidio. A...-->continua
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|14/04/2026 - Housing sociale e turismo anziani, conferenza stampa di Pd e Bd
Domani, mercoledì 15 aprile, alle ore 9.30, presso la sala Di Mauro della sede del Consiglio regionale, i consiglieri regionali di Pd e Bd, Piero Lacorazza e Piero Marrese, terranno una conferenza stampa sul tema dellhousing sociale e dellabitare rivolto all...-->continua
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|14/04/2026 - Nefrologia e Dialisi di Lauria e Maratea, la FIALS richiama l'ASP a una scelta immediata
Giuseppe Costanzo: "In Dialisi il tempo ha un valore decisivo. Ogni inserimento richiede affiancamento, formazione e governo anticipato del fabbisogno. Ora serve una decisione chiara, rapida e strutturata"
Potenza, 14 aprile 2026 La FIALS Potenza ri...-->continua
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|14/04/2026 - Dichiarazione del Presidente della Regione Vito Bardi: replica a una parte dell'opposizione
Assistere ancora una volta a una parte dellopposizione (che, peraltro, si definisce la più moderata) scadere nellinvettiva a scapito del confronto, preferire il linguaggio scomposto alla proposta concreta, è il segno di una profonda debolezza politica. Si...-->continua
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|14/04/2026 - Bilancio, Lacorazza: controcanto Cicala e canto del cigno di Bardi
Premetto che stiamo assistendo ad un imbarazzante teatrino politico su temi, come il bilancio, di rilevante interesse generale per la comunità lucana: un assessore che vota contro e non si dimette e un Presidente che con fiducia ha conferito la delega che non...-->continua
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|14/04/2026 - CallMat al MIMIT, UGL:''Transizione da chiudere con misure concrete''
Si è concluso a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), lincontro di aggiornamento sulla vertenza CallMat, alla presenza dellUgl Tlc con il Segretario Nazionale Luigi Le Pera, il Segretario Ugl Tlc Basilicata Pino Giordano, la RS...-->continua
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|14/04/2026 - Il Presidente del Consiglio Comunale di Melfi esprime solidarietà a Papa LEONE XIV
Il Presidente del Consiglio comunale di Melfi Vincenzo Destino esprime la più sincera e convinta solidarietà a Sua Santità Papa Leone XIV, oggetto di recenti e gravi offese da parte del Presidente degli Stati Uniti dAmerica, Donald Trump: frasi inaccettabili ...-->continua
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