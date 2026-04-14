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Housing sociale e turismo anziani, conferenza stampa di Pd e Bd

14/04/2026

Domani, mercoledì 15 aprile, alle ore 9.30, presso la sala Di Mauro della sede del Consiglio regionale, i consiglieri regionali di Pd e Bd, Piero Lacorazza e Piero Marrese, terranno una conferenza stampa sul tema dellhousing sociale e dellabitare rivolto alla popolazione anziana, anche come fattore di attrazione turistica per anziani non residenti che scelgono la Basilicata per l'innalzamento della qualità della vita che tali politiche comportano. Nel corso dellincontro saranno illustrate le proposte e le iniziative messe in campo a partire dalla mozione Promozione di politiche di housing, housing sociale e inclusione abitativa per la popolazione anziana, depositata in Consiglio regionale, con lobiettivo di giungere a un quadro organico di azioni finalizzate a rafforzare le politiche abitative in Basilicata, con particolare attenzione allhousing sociale e alle fasce più fragili della popolazione.



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