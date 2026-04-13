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La voce della Politica
|''Dalla siccità alle esondazioni: chiediamo interventi immediati''
13/04/2026
|Le forti precipitazioni degli scorsi giorni hanno messo nuovamente in ginocchio lagricoltura del nostro territorio: campi allagati, raccolti compromessi, un comparto di vitale importanza per leconomia che passa dallemergenza siccità a quella esondazioni. Pisticci è uno dei territori maggiormente colpiti, alle prese con una faticosa conta dei danni e, per questo, vorremmo innanzitutto esprimere solidarietà e vicinanza ai nostri produttori agricoli, con i quali lamministrazione è in contatto per le prime ricognizioni.
Quanto accaduto, però, non si può attribuire meramente ai cambiamenti climatici che determinano alternanza di periodi di forte siccità a bombe dacqua, perché in Basilicata cè un problema ancora più grande: la governance della risorsa idrica, caratterizzata da una gestione parcellizzata tra più enti (Acque del Sud, EGRIB, Acquedotto Lucano, Autorità di Bacino, solo per citarne alcuni) e un costante spreco di risorse.
Quando lacqua cè, poi, non si riesce ad immagazzinare perché le dighe hanno una capacità di invaso ridotta a causa di limiti strutturali ultimo eclatante caso quello della diga di San Giuliano, le cui paratoie sono state aperte per raggiungimento della quota massima di invaso, rilasciando enormi quantità di acqua defluite verso il fiume Bradano, esondato come il Basento ed oltre il 60% di quella immessa nelle condotte si spreca a causa di una rete colabrodo che lascia spesso e volentieri a secco interi centri abitati.
E se non si riesce ad immagazzinare lacqua quando cè gli imprenditori agricoli vivono tra due estremi, dai raccolti compromessi dalla siccità a quelli inondati dallacqua in eccesso, anche a causa di una carente manutenzione degli argini fluviali.
Non possiamo continuare ad essere meri spettatori di una politica regionale incapace di programmare quando serve. Agli annunci di stanziamenti per le infrastrutture idriche (rinvenienti perlopiù dal PNRR, ottenuto con il centrosinistra al governo), non hanno fatto seguito cronoprogrammi chiari e il risultato è che si vive sempre in emergenza e si interviene su danni che non si riesce mai a prevenire.
Lamministrazione si è attivata immediatamente per una prima ricognizione dei danni subiti dalle aziende agricole colpite, e seguirà con attenzione liter promosso dalla Regione a seguito del riconoscimento dello stato di calamità, per sostenere nellimmediato le imprese colpite, ma gli agricoltori non chiedono aiuti, chiedono di poter lavorare con serenità senza dover temere tanto il sole quanto la pioggia.
Noi invece ci chiediamo cosa voglia fare il governo regionale per sostenere concretamente il settore agricolo che è trainante per leconomia lucana. E dopo la bocciatura del bilancio regionale proprio da parte dellassessore allagricoltura Carmine Cicala, sancita dal suo voto sfavorevole, sembra proprio che queste risposte tarderanno ancora.
I gruppi consiliari di maggioranza del Consiglio comunale di Pisticci
Pd, M5S, Insieme, Lista dei cittadini
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