-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Cupparo: Regione impegnata a contrastare la fuga dei giovani

13/04/2026

Lassessore allo Sviluppo economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, replica alle dichiarazioni del presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, sottolineando come le osservazioni avanzate dimostrino una scarsa conoscenza delle politiche già messe in campo dalla Regione per sostenere il lavoro e favorire la permanenza dei giovani laureati sul territorio lucano.

«Evidentemente  dichiara lassessore Cupparo  non sono note le numerose iniziative che la Regione Basilicata ha già attivato per contrastare la fuga dei giovani e creare opportunità concrete di occupazione qualificata. Si tratta di misure strutturate che intervengono sia sul versante del lavoro sia su quello delle condizioni di studio, con interventi per migliorare la residenzialità e i servizi, anche attraverso nuovi alloggi a Matera e Potenza, oltre a potenziare lofferta formativa universitaria e di conseguenza lattrattività delle sedi dei due capoluoghi».

Pur riconoscendo come positivo il provvedimento adottato dalla Regione Calabria sul cosiddetto reddito di merito, Cupparo evidenzia che la Basilicata ha già intrapreso un percorso organico e integrato. In particolare, richiama i risultati dellAvviso Basilaureati, recentemente rafforzato con lo scorrimento integrale delle graduatorie: grazie a uno stanziamento complessivo di oltre 1,4 milioni di euro, sono state finanziate ulteriori 45 domande, portando a 95 gli interventi complessivi a sostegno delloccupazione di laureati disoccupati.

«Non si tratta di annunci  prosegue Cupparo  ma di interventi concreti che stanno già producendo effetti, favorendo anche il rientro di giovani lucani che lavoravano fuori regione».

Lassessore sottolinea inoltre limpegno della Regione nel rafforzare il sistema formativo e il collegamento con il mondo produttivo, attraverso il potenziamento degli ITS Academy. Sono stati infatti approvati due nuovi Avvisi pubblici per le aree strategiche del turismo e beni culturali e dellagroalimentare, con risorse complessive pari a oltre 3,4 milioni di euro.

«Gli ITS rappresentano uno strumento fondamentale  aggiunge  per formare figure professionali altamente specializzate, proprio quelle che le piccole imprese lucane segnalano come difficilmente reperibili. Il nostro obiettivo è ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro e costruire un sistema capace di trattenere e attrarre competenze».

In merito alle preoccupazioni espresse da Confapi sullo spopolamento e sul calo degli iscritti allUniversità della Basilicata, Cupparo concorda sulla rilevanza del problema, ma ribadisce che la risposta non può essere limitata a una singola misura. E riguardo ai problemi di desertificazione imprenditoriale evidenziati lassessore ricorda lAvviso Pubblico Artigiani che intende favorire il passaggio generazionale con la concessione di aiuti alle imprese del comparto artigianato coinvolte nel passaggio generazionale a favore di parenti o affini entro il secondo grado dellimprenditore.

«Serve una strategia complessiva  conclude  che integri formazione, lavoro e qualità della vita. È esattamente ciò che la Regione Basilicata sta facendo, con politiche mirate e risorse significative. Il nostro impegno è rafforzare ulteriormente queste azioni per garantire ai giovani la possibilità concreta di costruire il proprio futuro qui, nella loro terra».



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
13/04/2026 - ''Dalla siccità alle esondazioni: chiediamo interventi immediati''

Le forti precipitazioni degli scorsi giorni hanno messo nuovamente in ginocchio lagricoltura del nostro territorio: campi allagati, raccolti compromessi, un comparto di vitale importanza per leconomia che passa dallemergenza siccità a quella esondazioni. Pisticci è uno de...-->continua
13/04/2026 - Bardi su scomparsa di Gaetano Di Matteo

Con la scomparsa di Gaetano Di Matteo la Basilicata perde un artista di straordinario talento e un testimone sensibile e profondo della nostra identità territoriale. È quanto sottolinea il Presidente Vito Bardi che aggiunge: Le sue opere hanno saputo raccon...-->continua
13/04/2026 - Scomparsa di Di Matteo: cordoglio di Latronico

La scomparsa di Gaetano Di Matteo segna una perdita profonda per la Basilicata, che oggi saluta uno dei suoi interpreti più sensibili e raffinati, lo dichiara Cosimo Latronico, assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr della Regione Basilicata. ...-->continua
13/04/2026 - Bilancio 2026, la Regione Basilicata accelera su sanità, sviluppo e investimenti

La Giunta regionale ha approvato il bilancio di previsione 20262028, che per il prossimo anno approva una manovra complessiva di circa 4,37 miliardi di euro, al netto delle partite tecniche e delle operazioni finanziarie.

Un bilancio che segna con ch...-->continua
13/04/2026 - Cupparo: Regione impegnata a contrastare la fuga dei giovani

Lassessore allo Sviluppo economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, replica alle dichiarazioni del presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, sottolineando come le osservazioni avanzate dimostrino una scarsa conoscenza delle politiche già mes...-->continua
13/04/2026 - Dopo il Potenza calcio un altro successo nazionale per lo sport lucano

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime soddisfazione e rivolge i più sentiti complimenti alla squadra femminile del CMB Futsal Team per la conquista della Coppa Italia Serie A.

"Questo trionfo - dice il Presidente - premia il lavo...-->continua
12/04/2026 - Capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale: piena compattezza e coesione

I Capigruppo della maggioranza in Consiglio regionale riaffermano con determinazione la piena compattezza e coesione della coalizione a sostegno dellazione del Governo regionale.

In una fase che impone rigore, serietà e senso di responsabilità - dic...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo