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La voce della Politica
|Cupparo: Regione impegnata a contrastare la fuga dei giovani
13/04/2026
|Lassessore allo Sviluppo economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, replica alle dichiarazioni del presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, sottolineando come le osservazioni avanzate dimostrino una scarsa conoscenza delle politiche già messe in campo dalla Regione per sostenere il lavoro e favorire la permanenza dei giovani laureati sul territorio lucano.
«Evidentemente dichiara lassessore Cupparo non sono note le numerose iniziative che la Regione Basilicata ha già attivato per contrastare la fuga dei giovani e creare opportunità concrete di occupazione qualificata. Si tratta di misure strutturate che intervengono sia sul versante del lavoro sia su quello delle condizioni di studio, con interventi per migliorare la residenzialità e i servizi, anche attraverso nuovi alloggi a Matera e Potenza, oltre a potenziare lofferta formativa universitaria e di conseguenza lattrattività delle sedi dei due capoluoghi».
Pur riconoscendo come positivo il provvedimento adottato dalla Regione Calabria sul cosiddetto reddito di merito, Cupparo evidenzia che la Basilicata ha già intrapreso un percorso organico e integrato. In particolare, richiama i risultati dellAvviso Basilaureati, recentemente rafforzato con lo scorrimento integrale delle graduatorie: grazie a uno stanziamento complessivo di oltre 1,4 milioni di euro, sono state finanziate ulteriori 45 domande, portando a 95 gli interventi complessivi a sostegno delloccupazione di laureati disoccupati.
«Non si tratta di annunci prosegue Cupparo ma di interventi concreti che stanno già producendo effetti, favorendo anche il rientro di giovani lucani che lavoravano fuori regione».
Lassessore sottolinea inoltre limpegno della Regione nel rafforzare il sistema formativo e il collegamento con il mondo produttivo, attraverso il potenziamento degli ITS Academy. Sono stati infatti approvati due nuovi Avvisi pubblici per le aree strategiche del turismo e beni culturali e dellagroalimentare, con risorse complessive pari a oltre 3,4 milioni di euro.
«Gli ITS rappresentano uno strumento fondamentale aggiunge per formare figure professionali altamente specializzate, proprio quelle che le piccole imprese lucane segnalano come difficilmente reperibili. Il nostro obiettivo è ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro e costruire un sistema capace di trattenere e attrarre competenze».
In merito alle preoccupazioni espresse da Confapi sullo spopolamento e sul calo degli iscritti allUniversità della Basilicata, Cupparo concorda sulla rilevanza del problema, ma ribadisce che la risposta non può essere limitata a una singola misura. E riguardo ai problemi di desertificazione imprenditoriale evidenziati lassessore ricorda lAvviso Pubblico Artigiani che intende favorire il passaggio generazionale con la concessione di aiuti alle imprese del comparto artigianato coinvolte nel passaggio generazionale a favore di parenti o affini entro il secondo grado dellimprenditore.
«Serve una strategia complessiva conclude che integri formazione, lavoro e qualità della vita. È esattamente ciò che la Regione Basilicata sta facendo, con politiche mirate e risorse significative. Il nostro impegno è rafforzare ulteriormente queste azioni per garantire ai giovani la possibilità concreta di costruire il proprio futuro qui, nella loro terra».
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