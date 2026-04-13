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Bardi su scomparsa di Gaetano Di Matteo

13/04/2026

Con la scomparsa di Gaetano Di Matteo la Basilicata perde un artista di straordinario talento e un testimone sensibile e profondo della nostra identità territoriale. È quanto sottolinea il Presidente Vito Bardi che aggiunge: Le sue opere hanno saputo raccontare con rara intensità i volti, i paesaggi e l'anima della nostra terra, portando la lucanità ben oltre i confini regionali. Resta a noi il compito di onorare la sua memoria - conclude Bardi - e di valorizzare il patrimonio artistico che ci lascia in eredità, affinché il suo sguardo sulla vita e sulla nostra storia continui a ispirare il futuro della Basilicata.



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