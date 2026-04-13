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La voce della Politica
|Bardi su scomparsa di Gaetano Di Matteo
13/04/2026
|Con la scomparsa di Gaetano Di Matteo la Basilicata perde un artista di straordinario talento e un testimone sensibile e profondo della nostra identità territoriale. È quanto sottolinea il Presidente Vito Bardi che aggiunge: Le sue opere hanno saputo raccontare con rara intensità i volti, i paesaggi e l'anima della nostra terra, portando la lucanità ben oltre i confini regionali. Resta a noi il compito di onorare la sua memoria - conclude Bardi - e di valorizzare il patrimonio artistico che ci lascia in eredità, affinché il suo sguardo sulla vita e sulla nostra storia continui a ispirare il futuro della Basilicata.
archivio
|La Voce della Politica
|13/04/2026 - ''Dalla siccità alle esondazioni: chiediamo interventi immediati''
Le forti precipitazioni degli scorsi giorni hanno messo nuovamente in ginocchio lagricoltura del nostro territorio: campi allagati, raccolti compromessi, un comparto di vitale importanza per leconomia che passa dallemergenza siccità a quella esondazioni. Pisticci è uno de...-->continua
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|13/04/2026 - Bardi su scomparsa di Gaetano Di Matteo
Con la scomparsa di Gaetano Di Matteo la Basilicata perde un artista di straordinario talento e un testimone sensibile e profondo della nostra identità territoriale. È quanto sottolinea il Presidente Vito Bardi che aggiunge: Le sue opere hanno saputo raccon...-->continua
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|13/04/2026 - Scomparsa di Di Matteo: cordoglio di Latronico
La scomparsa di Gaetano Di Matteo segna una perdita profonda per la Basilicata, che oggi saluta uno dei suoi interpreti più sensibili e raffinati, lo dichiara Cosimo Latronico, assessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr della Regione Basilicata.
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|13/04/2026 - Bilancio 2026, la Regione Basilicata accelera su sanità, sviluppo e investimenti
La Giunta regionale ha approvato il bilancio di previsione 20262028, che per il prossimo anno approva una manovra complessiva di circa 4,37 miliardi di euro, al netto delle partite tecniche e delle operazioni finanziarie.
Un bilancio che segna con ch...-->continua
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|13/04/2026 - Cupparo: Regione impegnata a contrastare la fuga dei giovani
Lassessore allo Sviluppo economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, replica alle dichiarazioni del presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, sottolineando come le osservazioni avanzate dimostrino una scarsa conoscenza delle politiche già mes...-->continua
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|13/04/2026 - Dopo il Potenza calcio un altro successo nazionale per lo sport lucano
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime soddisfazione e rivolge i più sentiti complimenti alla squadra femminile del CMB Futsal Team per la conquista della Coppa Italia Serie A.
"Questo trionfo - dice il Presidente - premia il lavo...-->continua
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|12/04/2026 - Capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale: piena compattezza e coesione
I Capigruppo della maggioranza in Consiglio regionale riaffermano con determinazione la piena compattezza e coesione della coalizione a sostegno dellazione del Governo regionale.
In una fase che impone rigore, serietà e senso di responsabilità - dic...-->continua
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