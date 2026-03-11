-->
La voce della Politica
|Sanità, Napoli: ''Ridurre le liste dattesa è una priorità per dare risposte concrete ai cittadini''
11/03/2026
|Il Capogruppo di FdI: Lobiettivo deve essere chiaro e condiviso, garantire ai cittadini visite ed esami nei tempi giusti
Ridurre le liste dattesa significa affrontare uno dei problemi che più incidono sulla vita quotidiana dei cittadini. Per questo plaudo alla decisione della Giunta regionale di destinare circa 4 milioni di euro al potenziamento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.
Lo dichiara Michele Napoli, capogruppo di Fratelli dItalia in Consiglio regionale della Basilicata.
Liniziativa - prosegue - va nella direzione giusta perché punta ad aumentare concretamente lofferta di visite ed esami attraverso le prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Si tratta di un intervento importante che può contribuire a ridurre i tempi di attesa e a migliorare laccesso alle cure per i cittadini lucani.
Naturalmente aggiunge Napoli il lavoro per rendere il sistema sanitario sempre più efficiente deve essere continuo. Accanto alle risorse, sarà fondamentale proseguire con determinazione nel miglioramento dellorganizzazione dei servizi, nella gestione delle agende di prenotazione e nellutilizzo pieno delle strutture e delle tecnologie disponibili.
Lobiettivo deve essere chiaro e condiviso: garantire ai cittadini visite ed esami nei tempi giusti. Per questo - conclude Napoli - continueremo a sostenere tutte le iniziative utili a rendere la sanità lucana sempre più vicina ai bisogni delle persone, con limpegno di fare ogni giorno un passo in più nella direzione di un sistema sanitario più efficiente e accessibile.
archivio
|11/03/2026 - Servizi sociali in Basilicata, proposta di legge M5S: ''Trasformare gli Ambiti in Consorzi tra Comuni ''
Abbiamo depositato una proposta di legge che nasce dallascolto dei territori e dalle difficoltà che ogni giorno vivono tante famiglie lucane che hanno bisogno di servizi sociali e di assistenza certi, continui ed efficaci.
Parliamo di famiglie che a...-->continua
|11/03/2026 - YanFeng sito di Melfi: acquisita nuova commessa per il Tonale
La direzione della YanFeng ha ufficializzato lassegnazione allazienda, ubicata nellarea industriale di San Nicola di Melfi, di una nuova importante commessa relativa alla produzione dei pannelli porta destinati al nuovo modello Tonale dellAlfa Romeo.
-->continua
|11/03/2026 - Marilene Ambroselli nuovo Presidente del CROAS Basilicata
Il Consiglio Regionale dellOrdine degli Assistenti Sociali della Basilicata (CROAS Basilicata) comunica che, a seguito della deliberazione del Consiglio del 10 marzo 2026, è avvenuta lelezione del nuovo Presidente dellOrdine.
Nel corso della seduta...-->continua
|11/03/2026 - Testo Unico del Commercio della Regione
La bozza di Testo Unico del Commercio della Regione Basilicata, predisposta dal Dipartimento Sviluppo Economico, dopo la fase di concertazione con le associazioni di categoria e la presentazione di emendamenti e proposte da parte delle stesse, è stata esaminat...-->continua
|11/03/2026 - Latte, Nicola Morea (Azione): Prezzi ai minimi storici, serve un intervento urgente per salvaguardare le aziende lucane
Il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, ha depositato ieri in Consiglio regionale una mozione per chiedere iniziative urgenti a sostegno del comparto lattiero-caseario e per la tutela delle aziende zootecniche della Basilicata, oggi alle prese con u...-->continua
|11/03/2026 - Legge Terzo settore, Lacorazza: passaggio cruciale per legislatura
Lapprovazione allunanimità in Consiglio regionale della legge Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore lucano, di cui sono primo firmatario, rappresenta un passaggio cruciale per lIstituzione regionale e per la Basilicata. Oltre al gra...-->continua
