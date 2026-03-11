Il Capogruppo di FdI: Lobiettivo deve essere chiaro e condiviso, garantire ai cittadini visite ed esami nei tempi giusti



Ridurre le liste dattesa significa affrontare uno dei problemi che più incidono sulla vita quotidiana dei cittadini. Per questo plaudo alla decisione della Giunta regionale di destinare circa 4 milioni di euro al potenziamento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.



Lo dichiara Michele Napoli, capogruppo di Fratelli dItalia in Consiglio regionale della Basilicata.



Liniziativa - prosegue - va nella direzione giusta perché punta ad aumentare concretamente lofferta di visite ed esami attraverso le prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Si tratta di un intervento importante che può contribuire a ridurre i tempi di attesa e a migliorare laccesso alle cure per i cittadini lucani.



Naturalmente  aggiunge Napoli  il lavoro per rendere il sistema sanitario sempre più efficiente deve essere continuo. Accanto alle risorse, sarà fondamentale proseguire con determinazione nel miglioramento dellorganizzazione dei servizi, nella gestione delle agende di prenotazione e nellutilizzo pieno delle strutture e delle tecnologie disponibili.



Lobiettivo deve essere chiaro e condiviso: garantire ai cittadini visite ed esami nei tempi giusti. Per questo - conclude Napoli - continueremo a sostenere tutte le iniziative utili a rendere la sanità lucana sempre più vicina ai bisogni delle persone, con limpegno di fare ogni giorno un passo in più nella direzione di un sistema sanitario più efficiente e accessibile.