Sanità, Napoli: ''Ridurre le liste dattesa è una priorità per dare risposte concrete ai cittadini''

11/03/2026

Il Capogruppo di FdI: Lobiettivo deve essere chiaro e condiviso, garantire ai cittadini visite ed esami nei tempi giusti

Ridurre le liste dattesa significa affrontare uno dei problemi che più incidono sulla vita quotidiana dei cittadini. Per questo plaudo alla decisione della Giunta regionale di destinare circa 4 milioni di euro al potenziamento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Lo dichiara Michele Napoli, capogruppo di Fratelli dItalia in Consiglio regionale della Basilicata.

Liniziativa - prosegue - va nella direzione giusta perché punta ad aumentare concretamente lofferta di visite ed esami attraverso le prestazioni aggiuntive del personale sanitario. Si tratta di un intervento importante che può contribuire a ridurre i tempi di attesa e a migliorare laccesso alle cure per i cittadini lucani.

Naturalmente  aggiunge Napoli  il lavoro per rendere il sistema sanitario sempre più efficiente deve essere continuo. Accanto alle risorse, sarà fondamentale proseguire con determinazione nel miglioramento dellorganizzazione dei servizi, nella gestione delle agende di prenotazione e nellutilizzo pieno delle strutture e delle tecnologie disponibili.

Lobiettivo deve essere chiaro e condiviso: garantire ai cittadini visite ed esami nei tempi giusti. Per questo - conclude Napoli - continueremo a sostenere tutte le iniziative utili a rendere la sanità lucana sempre più vicina ai bisogni delle persone, con limpegno di fare ogni giorno un passo in più nella direzione di un sistema sanitario più efficiente e accessibile.



