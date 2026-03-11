Il Consiglio Regionale dellOrdine degli Assistenti Sociali della Basilicata (CROAS Basilicata) comunica che, a seguito della deliberazione del Consiglio del 10 marzo 2026, è avvenuta lelezione del nuovo Presidente dellOrdine.



Nel corso della seduta consiliare è stata eletta la Dott.sa Marilene Ambroselli nuovo Presidente del CROAS Basilicata, che nel ringraziare i componenti del Consiglio per la fiducia accordata ha dichiarato:



«Ringrazio le colleghe e i colleghi consiglieri per la fiducia che hanno riposto nella mia persona. È per me un grande onore assumere la Presidenza del Consiglio Regionale dellOrdine degli Assistenti Sociali della Basilicata. Il Presidente uscente Giuseppe Palo lascia uneredità importante in termini di visione e di progettualità, finalizzate a garantire una sempre maggiore qualificazione della professione di assistente sociale e la qualità dei servizi resi ai cittadini».



Nel raccogliere il testimone alla guida dellOrdine regionale, il nuovo Presidente ha evidenziato limportanza della continuità nel percorso istituzionale intrapreso:



«Il mio impegno sarà quello di proseguire nel solco del lavoro già avviato, operando in continuità con le iniziative e i progetti realizzati, affinché la comunità professionale lucana possa continuare a crescere e a rafforzare il proprio ruolo allinterno del sistema dei servizi, contribuendo allo sviluppo e al miglioramento del sistema di welfare regionale».



Il Consiglio Regionale dellOrdine esprime il proprio ringraziamento al Dott. Giuseppe Palo che rappresenterà la Basilicata in seno al Consiglio Nazionale, per limpegno, la competenza e la dedizione dimostrati nello svolgimento del mandato, nonché per il contributo offerto alla promozione e alla valorizzazione della professione di assistente sociale in Basilicata.Il CROAS Basilicata conferma nella continuità il proprio impegno nel promuovere la qualità dellesercizio professionale, la formazione continua e il dialogo istituzionale con le amministrazioni e gli attori del sistema dei servizi, al fine di sostenere il ruolo degli assistenti sociali e contribuire alla tutela dei diritti delle persone, delle famiglie e delle comunità.