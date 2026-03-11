-->
|
La voce della Politica
|Marilene Ambroselli nuovo Presidente del CROAS Basilicata
11/03/2026
|Il Consiglio Regionale dellOrdine degli Assistenti Sociali della Basilicata (CROAS Basilicata) comunica che, a seguito della deliberazione del Consiglio del 10 marzo 2026, è avvenuta lelezione del nuovo Presidente dellOrdine.
Nel corso della seduta consiliare è stata eletta la Dott.sa Marilene Ambroselli nuovo Presidente del CROAS Basilicata, che nel ringraziare i componenti del Consiglio per la fiducia accordata ha dichiarato:
«Ringrazio le colleghe e i colleghi consiglieri per la fiducia che hanno riposto nella mia persona. È per me un grande onore assumere la Presidenza del Consiglio Regionale dellOrdine degli Assistenti Sociali della Basilicata. Il Presidente uscente Giuseppe Palo lascia uneredità importante in termini di visione e di progettualità, finalizzate a garantire una sempre maggiore qualificazione della professione di assistente sociale e la qualità dei servizi resi ai cittadini».
Nel raccogliere il testimone alla guida dellOrdine regionale, il nuovo Presidente ha evidenziato limportanza della continuità nel percorso istituzionale intrapreso:
«Il mio impegno sarà quello di proseguire nel solco del lavoro già avviato, operando in continuità con le iniziative e i progetti realizzati, affinché la comunità professionale lucana possa continuare a crescere e a rafforzare il proprio ruolo allinterno del sistema dei servizi, contribuendo allo sviluppo e al miglioramento del sistema di welfare regionale».
Il Consiglio Regionale dellOrdine esprime il proprio ringraziamento al Dott. Giuseppe Palo che rappresenterà la Basilicata in seno al Consiglio Nazionale, per limpegno, la competenza e la dedizione dimostrati nello svolgimento del mandato, nonché per il contributo offerto alla promozione e alla valorizzazione della professione di assistente sociale in Basilicata.Il CROAS Basilicata conferma nella continuità il proprio impegno nel promuovere la qualità dellesercizio professionale, la formazione continua e il dialogo istituzionale con le amministrazioni e gli attori del sistema dei servizi, al fine di sostenere il ruolo degli assistenti sociali e contribuire alla tutela dei diritti delle persone, delle famiglie e delle comunità.
|
archivio
|La Voce della Politica
|11/03/2026 - Sanità, Napoli: ''Ridurre le liste dattesa è una priorità per dare risposte concrete ai cittadini''
Il Capogruppo di FdI: Lobiettivo deve essere chiaro e condiviso, garantire ai cittadini visite ed esami nei tempi giusti
Ridurre le liste dattesa significa affrontare uno dei problemi che più incidono sulla vita quotidiana dei cittadini. Per questo plaudo alla de...-->continua
|
|
|11/03/2026 - Servizi sociali in Basilicata, proposta di legge M5S: ''Trasformare gli Ambiti in Consorzi tra Comuni ''
Abbiamo depositato una proposta di legge che nasce dallascolto dei territori e dalle difficoltà che ogni giorno vivono tante famiglie lucane che hanno bisogno di servizi sociali e di assistenza certi, continui ed efficaci.
Parliamo di famiglie che a...-->continua
|
|
|11/03/2026 - YanFeng sito di Melfi: acquisita nuova commessa per il Tonale
La direzione della YanFeng ha ufficializzato lassegnazione allazienda, ubicata nellarea industriale di San Nicola di Melfi, di una nuova importante commessa relativa alla produzione dei pannelli porta destinati al nuovo modello Tonale dellAlfa Romeo.
-->continua
|
|
|11/03/2026 - Marilene Ambroselli nuovo Presidente del CROAS Basilicata
Il Consiglio Regionale dellOrdine degli Assistenti Sociali della Basilicata (CROAS Basilicata) comunica che, a seguito della deliberazione del Consiglio del 10 marzo 2026, è avvenuta lelezione del nuovo Presidente dellOrdine.
Nel corso della seduta...-->continua
|
|
|11/03/2026 - Testo Unico del Commercio della Regione
La bozza di Testo Unico del Commercio della Regione Basilicata, predisposta dal Dipartimento Sviluppo Economico, dopo la fase di concertazione con le associazioni di categoria e la presentazione di emendamenti e proposte da parte delle stesse, è stata esaminat...-->continua
|
|
|11/03/2026 - Latte, Nicola Morea (Azione): Prezzi ai minimi storici, serve un intervento urgente per salvaguardare le aziende lucane
Il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, ha depositato ieri in Consiglio regionale una mozione per chiedere iniziative urgenti a sostegno del comparto lattiero-caseario e per la tutela delle aziende zootecniche della Basilicata, oggi alle prese con u...-->continua
|
|
|11/03/2026 - Legge Terzo settore, Lacorazza: passaggio cruciale per legislatura
Lapprovazione allunanimità in Consiglio regionale della legge Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore lucano, di cui sono primo firmatario, rappresenta un passaggio cruciale per lIstituzione regionale e per la Basilicata. Oltre al gra...-->continua
|
|