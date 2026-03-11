Lapprovazione allunanimità in Consiglio regionale della legge Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore lucano, di cui sono primo firmatario, rappresenta un passaggio cruciale per lIstituzione regionale e per la Basilicata. Oltre al grande lavoro svolto, vogliamo sottolineare non solo il merito ma soprattutto il metodo che abbiamo seguito, con la discussione e il dibattito nelle Commissioni consiliari, lascolto e il coinvolgimento del complesso mondo del Terzo settore e anche la grande partecipazione attivata dal Forum lucano, di cui ricordiamo liniziativa tenuta il 3 febbraio scorso nella Sala Inguscio alla quale hanno partecipato, tra gli altri il portavoce nazionale del Forum Terzo Settore e i portavoce del Forum Terzo Settore Emilia-Romagna e Puglia, anche alla luce della nostra proposta. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:



Il vero valore del progetto e della sua realizzazione risiederà nella capacità di intercettare i bisogni della comunità, che dovranno essere trasformati in risposte ai cittadini, grazie agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione, che saranno concretizzati con le attività degli ETS, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di coesione sociale e di sviluppo delle comunità locali. In questo passaggio emergono anche i numeri importanti; se consideriamo solo il Terzo settore, in Basilicata, dei soggetti iscritti al RUNTS parliamo di oltre 1.500 soggetti, con più di 7.000 occupati e circa 50.000 volontari, a dimostrazione di quanto questo ambito sia fondamentale per la società lucana.



Inoltre  evidenzia Lacorazza - siamo in un campo in cui è necessario sostenere leconomia civile, in un contesto nel quale larretramento delle risorse pubbliche e del welfare in generale rischia di generare maggiore fragilità in aree già depresse che abbiamo il compito di rilanciare. Ci troviamo quindi allo start di un progetto di grande valore strategico, per realizzare il quale è necessario dare rapidamente attuazione alla norma, destinare le risorse necessarie e nominare la Consulta che avrà compiti fondamentali per arrivare a risultati concreti. Segnaliamo anche il metodo del crowdfunding civico introdotto dalla legge, che, sulla scorta di altre esperienze nazionali, consentirà la raccolta di risorse private da parte di organizzazioni e cittadini, permettendo di realizzare servizi di interesse collettivo e di rafforzare la coesione sociale, sostenendo progetti di inclusione, la ricostruzione del tessuto relazionale e del capitale sociale delle comunità e promuovendo la partecipazione dei cittadini.



Si tratta, in sostanza  sottolinea lesponente del Pd - di un ulteriore passo avanti, sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista del protagonismo del Consiglio regionale, che completa il mosaico della strategia approntata già con la legge sul Servizio civile regionale SCACCO, che riguarda ancora la partecipazione e il contributo delle nuove generazioni alla comunità, sostenuta da politiche pubbliche ,insieme allaltro pilastro su cui si è discusso e sul quale si è lavorato, ad esempio con le sperimentazioni gestionali in sanità. Un percorso che, alla vigilia del Piano sanitario regionale e del Piano socio-assistenziale, apre le porte alla società civile organizzata in termini di economia sociale e quindi al mondo del Terzo settore con regole chiare e procedure codificate nel quadro del d.lgs. 117/2017.



Vogliamo anche segnalare  spiega Lacorazza  la previsione contenuta nella norma secondo cui le amministrazioni pubbliche e soggetti coinvolti possano istituire Punti di contatto per lamministrazione condivisa in spazi pubblici e privati, per fornire informazioni su attività di interesse generale, raccolta fondi e partenariati, coinvolgendo CSV, centrali cooperative e reti associative. La Regione supporta gli enti locali con linee guida, formazione e percorsi partecipativi per implementare e monitorare lamministrazione condivisa, e promuove iniziative informative su agevolazioni e incentivi fiscali previsti dal d.lgs. 117/2017 e dalla normativa nazionale e regionale di settore. E ancora si potranno prevedere forme e modalità per lutilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento.



Nellottica della creazione di un vero e proprio sistema sociale virtuoso cè poi anche quanto attinente La L.R. 13/2013 Norme per l'accoglienza, a Tutela e l'integrazione dei Cittadini migranti e dei Rifugiati che fu approvata su nostra iniziativa, per la quale abbiamo già sostenuto una piena attuazione durante una precedente seduta del Consiglio regionale, a partire dalla nomina dell'osservatorio che auspichiamo avvenga nella prossima riunione dellAssemblea. E stiamo lavorando anche su altri due aspetti del mosaico  aggiunge Lacorazza - da un lato, sul ruolo e sulla promozione delle nuove generazioni, prestando particolare attenzione alla condizione adolescenziale nei comuni, attraverso il percorso di confronto avviato con la Consulta degli studenti in merito alla Pdl Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale; dallaltro, come già annunciato nei giorni scorsi, sul tema del diritto alla casa, con particolare attenzione allhousing sociale, su cui nei prossimi giorni depositeremo ulteriori proposte. Il contesto che abbiamo proposto, e che oggi diventa legge, ha solidi pilastri in termini di procedure e trasparenza, sia in riferimento al d.lgs 117/2017 sia al codice degli appalti e al sistema di accreditamento derivante da norme regionali.



Mi sia consentito, pertanto  conclude Lacorazza - ringraziare i colleghi Cifarelli e Marrese, cofirmatari della norma, il presidente della IV Commissione Morea, i consiglieri Napoli e Picerno per il lavoro e lattenzione che hanno dedicato e tutti gruppi consiliari, affinché questa legge trovasse la più ampia partecipazione e condivisione. Abbiamo svolto un lavoro normativo che nel tempo sarà osservato, verificato e magari migliorato, ma il punto al quale siamo giunti rappresenta un risultato collettivo certamente avanzato che nasce proprio dal confronto con il Forum, con lassociazionismo e con il mondo della cooperazione, ai quali rivolgiamo il nostro ringraziamento per aver costruito insieme questo processo partecipativo che ha traguardato lobiettivo.



