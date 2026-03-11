Il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, ha depositato ieri in Consiglio regionale una mozione per chiedere iniziative urgenti a sostegno del comparto lattiero-caseario e per la tutela delle aziende zootecniche della Basilicata, oggi alle prese con una fase di forte crisi dei prezzi del latte.



La filiera lattiero-casearia rappresenta uno dei pilastri storici dellagricoltura italiana e svolge una funzione economica, sociale e territoriale fondamentale, soprattutto nelle aree interne  spiega Morea . Oggi però stiamo assistendo a una dinamica di mercato particolarmente preoccupante che rischia di mettere in seria difficoltà molte aziende agricole.



Negli ultimi mesi, infatti, il mercato internazionale dei prodotti lattiero-caseari ha registrato una significativa instabilità. Nellultimo trimestre del 2025 si è verificata una contrazione dei prezzi pari al 17%, dovuta anche al cambiamento degli equilibri del commercio globale: da un lato la crescente autosufficienza produttiva di alcuni grandi mercati, come la Cina, dallaltro il rafforzamento della presenza commerciale di importanti player internazionali, tra cui la Nuova Zelanda.



Gli effetti di questo scenario si stanno riversando con particolare intensità anche sul mercato europeo e nazionale  sottolinea Morea . Oggi il latte spot italiano viene quotato tra 0,21 e 0,24 euro al litro, livelli molto vicini a quelli registrati durante la grave crisi del settore del 2016.



Una situazione resa ancora più critica dallaumento dei costi di produzione che negli ultimi anni ha colpito le aziende zootecniche, tra energia, carburanti, mangimi e fertilizzanti. In molti casi il prezzo riconosciuto agli allevatori non riesce più a coprire i costi sostenuti  evidenzia il consigliere regionale  con una compressione della redditività che mette a rischio la sostenibilità economica delle aziende.



La Basilicata, ricorda Morea, ospita numerose realtà zootecniche impegnate nella produzione di latte bovino di qualità, che rappresentano un presidio economico, occupazionale e ambientale fondamentale per molti territori rurali.



Se non interveniamo per tempo  conclude  il rischio è quello di assistere a un progressivo abbandono dellattività produttiva, con conseguenze pesanti per leconomia agricola regionale e per la tenuta sociale delle aree interne.



Con la mozione presentata in Consiglio regionale, Morea chiede quindi di aprire una discussione istituzionale sullo stato di crisi del comparto lattiero-caseario dedicata al mercato del latte e di attivare in Basilicata un tavolo di confronto con organizzazioni agricole e rappresentanti della filiera. Lobiettivo è individuare strumenti di sostegno concreti per accompagnare le aziende zootecniche lucane e garantire continuità produttiva a un settore strategico per leconomia regionale.