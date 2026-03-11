-->
|
La voce della Politica
|Latte, Nicola Morea (Azione): Prezzi ai minimi storici, serve un intervento urgente per salvaguardare le aziende lucane
11/03/2026
| Il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, ha depositato ieri in Consiglio regionale una mozione per chiedere iniziative urgenti a sostegno del comparto lattiero-caseario e per la tutela delle aziende zootecniche della Basilicata, oggi alle prese con una fase di forte crisi dei prezzi del latte.
La filiera lattiero-casearia rappresenta uno dei pilastri storici dellagricoltura italiana e svolge una funzione economica, sociale e territoriale fondamentale, soprattutto nelle aree interne spiega Morea . Oggi però stiamo assistendo a una dinamica di mercato particolarmente preoccupante che rischia di mettere in seria difficoltà molte aziende agricole.
Negli ultimi mesi, infatti, il mercato internazionale dei prodotti lattiero-caseari ha registrato una significativa instabilità. Nellultimo trimestre del 2025 si è verificata una contrazione dei prezzi pari al 17%, dovuta anche al cambiamento degli equilibri del commercio globale: da un lato la crescente autosufficienza produttiva di alcuni grandi mercati, come la Cina, dallaltro il rafforzamento della presenza commerciale di importanti player internazionali, tra cui la Nuova Zelanda.
Gli effetti di questo scenario si stanno riversando con particolare intensità anche sul mercato europeo e nazionale sottolinea Morea . Oggi il latte spot italiano viene quotato tra 0,21 e 0,24 euro al litro, livelli molto vicini a quelli registrati durante la grave crisi del settore del 2016.
Una situazione resa ancora più critica dallaumento dei costi di produzione che negli ultimi anni ha colpito le aziende zootecniche, tra energia, carburanti, mangimi e fertilizzanti. In molti casi il prezzo riconosciuto agli allevatori non riesce più a coprire i costi sostenuti evidenzia il consigliere regionale con una compressione della redditività che mette a rischio la sostenibilità economica delle aziende.
La Basilicata, ricorda Morea, ospita numerose realtà zootecniche impegnate nella produzione di latte bovino di qualità, che rappresentano un presidio economico, occupazionale e ambientale fondamentale per molti territori rurali.
Se non interveniamo per tempo conclude il rischio è quello di assistere a un progressivo abbandono dellattività produttiva, con conseguenze pesanti per leconomia agricola regionale e per la tenuta sociale delle aree interne.
Con la mozione presentata in Consiglio regionale, Morea chiede quindi di aprire una discussione istituzionale sullo stato di crisi del comparto lattiero-caseario dedicata al mercato del latte e di attivare in Basilicata un tavolo di confronto con organizzazioni agricole e rappresentanti della filiera. Lobiettivo è individuare strumenti di sostegno concreti per accompagnare le aziende zootecniche lucane e garantire continuità produttiva a un settore strategico per leconomia regionale.
|
archivio
|La Voce della Politica
|11/03/2026 - Latte, Nicola Morea (Azione): Prezzi ai minimi storici, serve un intervento urgente per salvaguardare le aziende lucane
Il consigliere regionale di Azione, Nicola Morea, ha depositato ieri in Consiglio regionale una mozione per chiedere iniziative urgenti a sostegno del comparto lattiero-caseario e per la tutela delle aziende zootecniche della Basilicata, oggi alle prese con una fase di fort...-->continua
|
|
|11/03/2026 - Legge Terzo settore, Lacorazza: passaggio cruciale per legislatura
Lapprovazione allunanimità in Consiglio regionale della legge Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore lucano, di cui sono primo firmatario, rappresenta un passaggio cruciale per lIstituzione regionale e per la Basilicata. Oltre al gra...-->continua
|
|
|11/03/2026 - Consulta regionale famiglia, Picerno: Rinnovo passo decisivo
"Il rinnovo della Consulta Regionale per la Famiglia, formalizzato con il decreto del Presidente della Giunta in attuazione della Legge Regionale 45/2000, segna un momento fondamentale per la programmazione sociale del nostro territorio. Dopo liter di designa...-->continua
|
|
|11/03/2026 - Bolognetti. Oggi non ha senso definire comuni montani Senise e Sant'Arcangelo
Lo dico agli amici di Sant'Arcangelo e Senise: se si cerca la polemica gratuita a tutti i costi, non si va da nessuna parte. La domanda che dovremo farci non è perché Sant'Arcangelo e Senise non fanno più parte dei comuni montani, ma semmai, al contrario, dovr...-->continua
|
|
|11/03/2026 - Rincari carburanti e bollette, Bochicchio: Basilicata alzi la voce
Il Capogruppo di Avs-Psi-LBp: Auspichiamo che il governo regionale intervenga perché la crisi in atto si prospetta tuttaltro che breve e la Basilicata non può essere esposta a dinamiche speculative
Come purtroppo avevamo paventato sin dallinizio, la cri...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Svastiche contro Usb e Pd, Lettieri e Trivigno: "Segnale preoccupante"
Europa Verde Alleanza Verdi e Sinistra Basilicata esprime piena solidarietà allUSB Basilicata e al Partito Democratico per i gravi atti vandalici che hanno colpito le loro sedi a Potenza.
Le svastiche e i simboli nazifascisti comparsi sui muri non ...-->continua
|
|
|10/03/2026 - Lomuti, Araneo, Verri replicano a Leggieri
Per settimane, mesi, abbiamo taciuto di fronte alla diffusione scriteriata di comunicati stampa da parte dellex capogruppo del M5s Basilicata Gianni Leggieri e lo abbiamo fatto nel rispetto della persona e dello spazio politico condiviso per anni, perché per ...-->continua
|
|