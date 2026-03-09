-->
La voce della Politica
|Fondo energetico per le famiglie dell'Alta Val d'Agri e Calvello
9/03/2026
|Il Comune di Viggiano rende noto che è stato approvato e pubblicato lAvviso pubblico per lerogazione di un contributo a sostegno della spesa energetica dei cittadini dellAlta Val dAgri e Calvello, relativo al Contributo Energetico 2026 annualità 2025.
Liniziativa rientra nel Fondo Energetico per le Famiglie dellAlta Val dAgri e Calvello, destinato a sostenere i nuclei familiari residenti nei Comuni dellarea per le spese sostenute nel corso del 2025 per i consumi energetici domestici, tra cui energia elettrica, gas metano, GPL, legna da ardere e pellets.
La dichiarazione del Presidente della Conferenza dei Sindaci Amedeo Cicala: "Il contributo prevede una quota fissa di 320 euro per nucleo familiare, a cui si aggiunge una quota variabile di 75 euro per ogni componente oltre il secondo, fino al limite massimo previsto dal bando. Per una famiglia media di 4 persone spettano circa 500,00 .
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata.
Il link per accedere alla piattaforma è il seguente: https://garvinservice.it/fevda2025
La piattaforma sarà disponibile dalle ore 14.00 del 10 marzo 2026 fino alle ore 14.00 del 10 aprile 2026.
I cittadini interessati dovranno registrarsi alla piattaforma, compilare la domanda online e allegare la documentazione richiesta, tra cui documento di identità e fatture relative alle spese energetiche sostenute nel periodo 1 gennaio 31 dicembre 2025.
Il Comune di Viggiano, in qualità di Comune capofila, coordina liniziativa insieme ai Comuni di Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola e Calvello, nellambito dellaccordo sottoscritto con Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A. per il sostegno ai cittadini della Val dAgri.
Questa è lultima annualità dellaccordo 2021/2025 e siamo già al lavoro per tentare di definire un ulteriore accordo per gli anni 2026/2030.
