Se in politica contano davvero il merito, la competenza e la bravura, allora forse servirebbero anche le quote azzurre. Lelezione di Giovanna Di Sanzio rappresenta per Azzurro Donna non solo un grande motivo di orgoglio, ma anche la dimostrazione concreta di quanto una donna preparata, determinata e capace possa conquistare con pieno diritto i propri successi politici.

Il risultato ottenuto è chiaro e inequivocabile: Giovanna Di Sanzio ha raccolto un consenso straordinario che premia il lavoro, la credibilità e la vicinanza al territorio.

A lei vanno gli auguri e la soddisfazione di tutte noi di Azzurro Donna, che vediamo in questo risultato non solo una vittoria personale, ma anche un segnale forte per tutte le donne impegnate nella vita pubblica e politica.

Un ringraziamento particolare va inoltre al partito, che ha scelto con convinzione di presentare una lista composta per il 55% da donne, riconoscendo il valore e il contributo fondamentale della presenza femminile per lo sviluppo del territorio. Il partito ha saputo creare le condizioni affinché il merito emergesse.

Non è un caso che il percorso di valorizzazione delle donne sia iniziato da tempo, come dimostra la presenza di un segretario regionale donna, la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati nonché ministro della Repubblica: un segnale politico chiaro di attenzione alla leadership femminile.

Lelezione di Giovanna Di Sanzio è quindi un fiore allocchiello per Azzurro Donna, ma soprattutto la conferma che quando si creano le giuste opportunità, le donne sanno dimostrare pienamente il loro valore.

Oggi celebriamo una vittoria che guarda al futuro: più donne protagoniste, più merito, più politica al servizio dei cittadini.





Segretario FI Azzurro Donna Basilicata

Lucia Pangaro

