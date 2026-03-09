-->

Imbrattate le vetrine della Sede USB Basilicata

9/03/2026

Probabilmente nella scorsa notte un gruppo di facinorosi ha imbrattato con svastiche naziste la sede della USB Basilicata in Piazza le Bratislava a Potenza e stracciato la bandiera della Palestina che da Settembre manifesta la nostra solidarietà e la condanna del genocidio che, nel silenzio quasi generale, è stato perpetrato nei confronti del popolo palestinese.
Questa incursione fascista rappresenta probabilmente un tentativo di intimidazione nei confronti di un punto di riferimento di carattere sindacale e sociale che la nostra OS sta assumendo , dall'iniziativa di costruzione di un fronte più ampio di forze e organizzazioni che si sono fatte promotrici oltre che delle mobilitazioni pro Gaza dell'autunno scorso di una più diffusa vertenza generale a partire dalla crisi idrica, industriale, occupazionale, agricola in Basilicata.
Dando spazio all'organizzazione dei consumatori con l'associazione ABaCo e con il sostegno anche logistico agli studenti di OSA.
Si è provveduto a denunciare agli organi competenti l'accaduto e ad allertare la Digos.
Non ci facciamo intimidire e invitiamo tutti a vigilare e isolare chi, dimentico degli orrori del nazifascismo, si fa promulgatore di simboli di morte .


La coordinatrice USB Basilicata
Rosalba Guglielmi



