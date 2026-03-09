La Lega Basilicata per Salvini Premier esprime soddisfazione per il risultato ottenuto alle elezioni dell8 marzo per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Potenza.

La lista La Provincia dei 100 Comuni, composta da sei candidati espressione della Lega Basilicata, ha ottenuto il 15% dei voti ponderati, eleggendo due consiglieri provinciali: Giovanni Russo (vicesindaco di Picerno e segretario regionale della Lega Giovani), con 6.542 voti, e Alfonso Nardella (consigliere comunale di Potenza e responsabile regionale del Dipartimento Lavoro della Lega), con 4.258 voti.







Il risultato conseguito nella Provincia di Potenza, unito a quello già registrato nella precedente tornata elettorale della Provincia di Matera di alcune settimane fa, consente alla Lega Basilicata di raddoppiare la propria rappresentanza complessiva nei due Consigli provinciali lucani, passando da 2 a 4 consiglieri, confermando il progressivo rafforzamento della presenza del partito sul territorio.







A commentare lesito della consultazione è il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe: «esprimo grande soddisfazione per il risultato raggiunto dalla nostra lista, che ha consentito alla Lega di eleggere due consiglieri provinciali e di rafforzare in modo significativo la propria presenza istituzionale nella Provincia di Potenza. Un risultato che assume ulteriore valore anche alla luce del dato complessivo, che vede la Lega attestarsi come la forza politica più suffragata nellambito della coalizione di centrodestra.







Ai neoeletti, Russo e Nardella, rivolgo le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che sapranno interpretare il loro ruolo con senso delle istituzioni, responsabilità e attenzione costante alle esigenze delle comunità locali.







Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento ai consiglieri provinciali uscenti Giovanni Barbuzzi e Barbara Quatti per limpegno e lapporto assicurati nel corso del loro mandato.







La Lega, come dimostrano anche le adesioni registrate negli ultimi mesi in Basilicata, vive un ottimo stato di salute. È una forza politica in crescita e attrattiva per i lucani. Dobbiamo continuare con determinazione su questa strada.







Desidero inoltre rivolgere un sincero ringraziamento alla comunità politica della Lega Basilicata, che anche in questa occasione ha dimostrato grande maturità, compattezza e senso di appartenenza. Un grazie va a tutta la classe dirigente, agli amministratori locali, ai militanti e a quanti hanno contribuito con impegno e passione al raggiungimento di questo risultato.







Un ringraziamento particolare va anche ai sindaci, agli assessori e ai consiglieri comunali che hanno sostenuto la nostra lista, dimostrando fiducia nel lavoro della Lega e riconoscendoci come rappresentanti attenti e vicini alle istanze degli enti locali e delle comunità del territorio. Il lavoro di squadra è la nostra forza e, anche in questa occasione, è stato svolto un lavoro eccellente che ha consentito di conseguire un risultato significativo per la Lega e per il territorio.







Un ultimo pensiero di apprezzamento va naturalmente anche agli alleati della coalizione di centrodestra, con i quali auspichiamo di lavorare sempre meglio a un percorso comune solido e strutturato, orientato alla crescita e allo sviluppo della Basilicata. Con lunità si vince: se le forze di centrodestra, come abbiamo provato ripetutamente a fare, avessero concorso a queste elezioni provinciali con una lista unica, avrebbero superato il centrosinistra raggiungendo numeri ancora più importanti. Che questo serva da monito per il futuro».