Abbiamo acquisito qualche giorno fa il parere positivo della Consulta provinciale degli studenti di Potenza sulla nostra Pdl Promozione e valorizzazione delle Giornate della Memoria, del Ricordo e della Cultura, della Cooperazione e del Dialogo tra i popoli del Mediterraneo. Procediamo con il deposito della Pdl in Consiglio regionale, affinché lo strumento legislativo inizi il suo iter e approdi al più presto in Aula, auspicando la più ampia condivisione possibile da parte dellAssemblea. Lo dichiara il Capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:



Siamo soddisfatti di questa espressione favorevole della Consulta  aggiunge Lacorazza  anche perché avviene in un contesto generale in cui ci stiamo impegnando a valorizzare il ruolo dei giovani in Basilicata, attraverso una maggiore consapevolezza del passato storico e degli eventi in corso. Per questo abbiamo messo in campo una serie di iniziative e proposte rivolte ai giovani, alle studentesse e agli studenti lucani, affinché la loro partecipazione attiva nella società contribuisca al rinnovamento di cui la nostra regione ha bisogno. Tra queste attività ricordiamo la Pdl 'Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale', la legge regionale sul servizio civile S.c.a.cco., la norma sulla gratuità del trasporto pubblico per i giovani e il sostegno, oltre ad altre misure, a supporto dellUnibas.



Riteniamo  conclude Lacorazza  che sia fondamentale adottare un approccio in grado di valorizzare le potenzialità delle nuove generazioni, sia a livello locale sia in una prospettiva più ampia, mediterranea ed europea. Il 2026, con Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, porrà lintera Basilicata al centro di un fermento culturale da cui è necessario trarre tutte le opportunità e potenzialità, con i giovani come protagonisti. Intendiamo convogliare il contributo di tutte e di tutti affinché lenergia e lentusiasmo delle ragazze e dei ragazzi lucani possano dare un impulso positivo a un mondo in continua trasformazione.