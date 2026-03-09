-->
|
La voce della Politica
|Invalidità e disabilità,dal 1° marzo anche a Potenza nuova procedura di accertamento
9/03/2026
|Dopo Matera lintero territorio regionale sarà investito dalle novità previste dal D.lgs. 62/2024. Cisl e Inas: «Basilicata pienamente coinvolta nella riforma, pronti ad accompagnare le persone fragili e le loro famiglie in questo nuovo percorso». Annunciata l'apertura di uno sportello Inas per la disabilità
Potenza, 9 marzo 2026 In Basilicata entra a pieno regime la riforma dell'accertamento dell'invalidità civile e della disabilità. Dal 1° marzo 2026, infatti, anche la provincia di Potenza adotta il nuovo sistema introdotto dal Decreto legislativo n. 62 del 2024 che affida all'Inps il ruolo di accertatore unico e introduce una valutazione multidimensionale della persona, superando definitivamente l'approccio puramente clinico. La nuova procedura è già in sperimentazione in provincia di Matera dal 30 settembre 2025. Per questa importante riforma il legislatore ha scelto di adottare un approccio graduale per testare sul campo la nuova procedura per laccertamento della invalidità civile e della disabilità. A fare da apripista dal 1° gennaio 2025, sono state le province di Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari. I primi mesi di sperimentazione hanno permesso di rodare il sistema, individuare criticità e apportare correzioni in vista del successivo allargamento della sperimentazione, dallo scorso 30 settembre 2025, ad altri undici territori: oltre a Matera, Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Palermo, Teramo, Vicenza, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Valle d'Aosta. Dal 1° marzo 2026, si aggiungeranno altre 40 province, tra queste Potenza. Secondo gli esperti è particolarmente significativo il superamento delle disparità territoriali che, fino ad oggi, hanno penalizzato molti cittadini in quanto la stessa patologia poteva essere valutata in modo differente a seconda della provincia di residenza. La centralizzazione in capo all'Inps e ladozione di criteri standardizzati puntano ad eliminare queste ingiustizie.
In un recente incontro formativo a Picerno, il presidente nazionale dellInas Cisl Gigi Petteni ha annunciato lapertura di uno sportello disabilità proprio per accompagnare la riforma del sistema di protezione nazionale a tutela della disabilità. Secondo il patronato della Cisl la riforma rappresenta un cambio di paradigma profondo: non più solo percentuali di invalidità calcolate su base sanitaria, ma una valutazione che abbraccia l'intera esistenza della persona, tenendo conto degli aspetti sociali e del cosiddetto progetto di vita. Sul piano operativo sparisce la domanda amministrativa cartacea: dora in avanti sarà infatti il medico certificatore a trasmettere telematicamente il certificato introduttivo direttamente all'Inps, avviando così in modo automatico l'iter di valutazione. Al patronato è comunque attribuito il ruolo fondamentale di trasmettere telematicamente allInps i dati socio-economici necessari al riconoscimento delle prestazioni ed eventuale ulteriore documentazione sanitaria. LInas Cisl è pronta ad accompagnare i cittadini lucani in questo passaggio importante che spesso rappresenta una fonte di stress per le persone fragili e per le loro famiglie. Matera ha già avviato il percorso e i primi riscontri ci confermano che la direzione è quella giusta: meno burocrazia, più attenzione alla persona. Ora che anche Potenza entra nel sistema, spiegano allInas, sarà importante garantire che nessuno venga lasciato solo davanti alle novità procedurali, a partire da chi vive nelle aree interne in cui proprio i patronati costituiscono la principale se non unica porta di accesso ai servizi.
Secondo il segretario generale della Cisl Basilicata «questa riforma va nella direzione che la Cisl ha sempre sostenuto: mettere la persona al centro, riconoscendone la complessità e la dignità. Non bastava misurare una percentuale di invalidità per definire il bisogno reale di un individuo. Oggi si apre la strada ad un sistema più equo, che guarda al progetto di vita di ciascuno. Come organizzazione sindacale, vigileremo affinché la transizione avvenga senza che i cittadini più fragili paghino il prezzo di eventuali difficoltà applicative, e continueremo ad offrire tutto il supporto necessario attraverso la nostra rete di servizi», conclude Cavallo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|9/03/2026 - Imbrattate le vetrine della Sede USB Basilicata
Probabilmente nella scorsa notte un gruppo di facinorosi ha imbrattato con svastiche naziste la sede della USB Basilicata in Piazza le Bratislava a Potenza e stracciato la bandiera della Palestina che da Settembre manifesta la nostra solidarietà e la condanna del genocidio c...-->continua
|
|
|9/03/2026 - Liste di attesa, proseguono le visite straordinarie domenicali allASM
Prosegue il piano dellAzienda Sanitaria Locale di Matera per il recupero delle liste di attesa. Anche nella giornata di ieri, domenica 8 marzo, in via straordinaria, presso lOspedale Madonna delle Grazie di Matera sono state effettuate visite specialistiche ...-->continua
|
|
|9/03/2026 - Svincolo di Marconia sulla Basentana: Anas convoca la conferenza di servizi
Prosegue liter amministrativo per i lavori sulla SS 407 Basentana che interessano il territorio di Pisticci e comprendono la realizzazione del futuro svincolo di Marconia. ANAS ha infatti convocato la conferenza di servizi, passaggio necessario per acquisire ...-->continua
|
|
|9/03/2026 - Lacorazza: depositiamo Pdl su Giornate Memoria e dialogo mediterraneo
Abbiamo acquisito qualche giorno fa il parere positivo della Consulta provinciale degli studenti di Potenza sulla nostra Pdl Promozione e valorizzazione delle Giornate della Memoria, del Ricordo e della Cultura, della Cooperazione e del Dialogo tra i popoli ...-->continua
|
|
|9/03/2026 - Ferrandina attiva la CER: Presentazione ufficiale il 13 marzo
LAmministrazione Comunale di Ferrandina, in collaborazione con CERQUITY, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 10.30, nella Sala Consiliare del Comune di Ferrandina presenta ufficialmente alla cittadinanza il progetto per lattivazione della Comunità Energetica Rin...-->continua
|
|
|9/03/2026 - I complimenti di Padula a Telesca per titolo europeo e record
La Garante per le persone con disabilità, Marika Padula: straordinario successo di Donato Telesca che rappresenta motivo di grande orgoglio non solo per lo sport italiano, ma anche per tutto il movimento paralimpico
La Garante per i diritti delle pers...-->continua
|
|
|9/03/2026 - Invalidità e disabilità,dal 1° marzo anche a Potenza nuova procedura di accertamento
Dopo Matera lintero territorio regionale sarà investito dalle novità previste dal D.lgs. 62/2024. Cisl e Inas: «Basilicata pienamente coinvolta nella riforma, pronti ad accompagnare le persone fragili e le loro famiglie in questo nuovo percorso». Annunciata l...-->continua
|
|