La voce della Politica

Ferrandina attiva la CER: Presentazione ufficiale il 13 marzo

9/03/2026

LAmministrazione Comunale di Ferrandina, in collaborazione con CERQUITY, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 10.30, nella Sala Consiliare del Comune di Ferrandina presenta ufficialmente alla cittadinanza il progetto per lattivazione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul territorio comunale.
Lincontro pubblico rappresenterà un momento di confronto e approfondimento dedicato a cittadini, imprese, associazioni e realtà del territorio interessate a partecipare attivamente alla transizione energetica locale.

La Comunità Energetica Rinnovabile consentirà di produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili a livello locale, generando benefici ambientali, economici e sociali per lintera comunità. Liniziativa punta a:

· ridurre i costi energetici per famiglie e imprese

· promuovere lautoconsumo collettivo

· valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili

· contrastare la povertà energetica

· rafforzare la coesione territoriale

Parteciperanno:

· Carmine Lisanti, sindaco di Ferrandina

· Luca Barbero, ideatore del progetto nazionale CERQUITY ed esperto di Comunità Energetiche

· Leonardo Montemurro, Presidente CERQUITY Zona Sud

· Savio Di Stefano, Vicepresidente CERQUITY Zona Sud e referente tecnico del progetto

· Mario Nicola Epifania, Responsabile Sviluppo CERQUITY Zona Sud

Interverrà Laura Mongiello, Assessore allAmbiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata.

Durante lincontro saranno illustrati il funzionamento della Comunità Energetica Rinnovabile, le opportunità per cittadini e imprese, gli incentivi previsti dalla normativa nazionale, le modalità per ladesione alla CER.

LAmministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare per contribuire attivamente alla costruzione di un futuro energetico più sostenibile e condiviso.



La Voce della Politica
Ferrandina attiva la CER: Presentazione ufficiale il 13 marzo

