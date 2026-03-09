-->
9/03/2026
|LAmministrazione Comunale di Ferrandina, in collaborazione con CERQUITY, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 10.30, nella Sala Consiliare del Comune di Ferrandina presenta ufficialmente alla cittadinanza il progetto per lattivazione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul territorio comunale.
Lincontro pubblico rappresenterà un momento di confronto e approfondimento dedicato a cittadini, imprese, associazioni e realtà del territorio interessate a partecipare attivamente alla transizione energetica locale.
La Comunità Energetica Rinnovabile consentirà di produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili a livello locale, generando benefici ambientali, economici e sociali per lintera comunità. Liniziativa punta a:
· ridurre i costi energetici per famiglie e imprese
· promuovere lautoconsumo collettivo
· valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili
· contrastare la povertà energetica
· rafforzare la coesione territoriale
Parteciperanno:
· Carmine Lisanti, sindaco di Ferrandina
· Luca Barbero, ideatore del progetto nazionale CERQUITY ed esperto di Comunità Energetiche
· Leonardo Montemurro, Presidente CERQUITY Zona Sud
· Savio Di Stefano, Vicepresidente CERQUITY Zona Sud e referente tecnico del progetto
· Mario Nicola Epifania, Responsabile Sviluppo CERQUITY Zona Sud
Interverrà Laura Mongiello, Assessore allAmbiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata.
Durante lincontro saranno illustrati il funzionamento della Comunità Energetica Rinnovabile, le opportunità per cittadini e imprese, gli incentivi previsti dalla normativa nazionale, le modalità per ladesione alla CER.
LAmministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare per contribuire attivamente alla costruzione di un futuro energetico più sostenibile e condiviso.
