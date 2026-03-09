LAmministrazione Comunale di Ferrandina, in collaborazione con CERQUITY, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 10.30, nella Sala Consiliare del Comune di Ferrandina presenta ufficialmente alla cittadinanza il progetto per lattivazione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul territorio comunale.

Lincontro pubblico rappresenterà un momento di confronto e approfondimento dedicato a cittadini, imprese, associazioni e realtà del territorio interessate a partecipare attivamente alla transizione energetica locale.



La Comunità Energetica Rinnovabile consentirà di produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili a livello locale, generando benefici ambientali, economici e sociali per lintera comunità. Liniziativa punta a:



· ridurre i costi energetici per famiglie e imprese



· promuovere lautoconsumo collettivo



· valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili



· contrastare la povertà energetica



· rafforzare la coesione territoriale



Parteciperanno:



· Carmine Lisanti, sindaco di Ferrandina



· Luca Barbero, ideatore del progetto nazionale CERQUITY ed esperto di Comunità Energetiche



· Leonardo Montemurro, Presidente CERQUITY Zona Sud



· Savio Di Stefano, Vicepresidente CERQUITY Zona Sud e referente tecnico del progetto



· Mario Nicola Epifania, Responsabile Sviluppo CERQUITY Zona Sud



Interverrà Laura Mongiello, Assessore allAmbiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata.



Durante lincontro saranno illustrati il funzionamento della Comunità Energetica Rinnovabile, le opportunità per cittadini e imprese, gli incentivi previsti dalla normativa nazionale, le modalità per ladesione alla CER.



LAmministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare per contribuire attivamente alla costruzione di un futuro energetico più sostenibile e condiviso.