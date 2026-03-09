-->
|
La voce della Politica
|Colonna (Oprol). Dal crollo delle quotazioni allinnovazione: il futuro dellolio lucano
9/03/2026
|Dopo un periodo di pioggia prolungato che solo in parte ha soddisfatto la carenza idrica accumulata nell'ultimo anno.
Ci accingiamo ad una ripresa delle attività colturali in campo.
Tutto lasciava presagire ad un futuro prossimo probabilmente positivo.
Ma ahimè, sono arrivate le immediate conseguenze dei dazi se pur in maniera più ridotta, rispetto alle previsioni e le sue influenze sui mercati statunitensi.
Ma ora si riconferma un quadro di congiuntura negativa, che va da +30% concimi
+30% gasolio
Che destabilizzano un quadro generale già debole condizionato dalle situazioni climatiche, dalla mancanza di manodopera specializzata e da un ristagno nelle vendite fisiologiche in questo periodo, ma soprattutto un calo della delle quotazioni, dovute all'immissione sul mercato di grandi partite di olio comunitario ed extracomunitario che letteralmente hanno fatto crollare le quotazioni dell'olio extravergine di oliva. Nonostante ciò il prodotto italiano di qualità si mantiene intorno ai 7 euro quotazioni all'ingrosso chiaramente. Ci aspetta un futuro diverso a livello globale in generale, per quanto riguarda l'olivicoltura un comparto che avrà un picco di un balzo in avanti nelle produzioni interni quantitativi per le grandi superfici che si dedicheranno a nuove piantaggioni. Chiaramente una ad una maggiore superficie di vetrata corrisponderà un maggiore produzione che è per conseguenza immediata avrà una calmierizzazione dei prezzi o meglio delle quotazioni. Nelle migliori condizioni avremo una diversificazione di quotazioni uno per quanto riguarda il supertensivo, l'altro per quanto riguarda gli uliveti tradizionali e si andrà sempre di più verso la ricerca della eccellenza, della tracciabilità del prodotto legate al territorio e tutto ciò che una comunità può esprimere. La Basilicata si troverà nei prossimi anni a pieno in questa visione condivisa e programmata un aumento della superficie Olivetata laddove si andranno a sostituire le classiche le tradizionali colture con quelle innovative anche nel settore olivicolo.
L'innovazione sarà la parola chiave per la gestione di una nuova agricoltura e soprattutto una nuova olivicoltura. un'innovazione a sostegno della gestione di un' agricoltura tradizionale che fa del paesaggio agrario anche Lucano un unicom che diventa eccellenza nelle bottiglie Basilicata, che per forza di situazioni si tramuterà in valore aggiunto. Nei prossimi anni il ruolo di una Basilicata dedicata alla olivicoltura porterà il suo livello produttivo che si sposterà dall'autoconsumo ad un posizionamento del prodotto Lucano sui mercati nazionali ed internazionali.
La nuova olivicoltura, parla anche il linguaggio del turismo, parlando di olioturismo ed evogastronomia!
Tutte queste nuove dimensioni che ruotano intorno al settore olivicolo che attira grandi interessi da parte sia dei circuiti turistici ma non solo, in una chiave di innovazione sostanziale condivisa anche da un nuovo complemento di sviluppo rurale regionale, può creare delle nuove opportunità e di nuovi protagonismi nel comparto al fine di quella rigenerazione dei territori soprattutto nelle aree interne, oggi in una fase di spopolamento continuo e silenzioso.
Paolo Colonna, presidente Oprol, Organizzazione Produttori Olivicoli Cia
|
archivio
|La Voce della Politica
|9/03/2026 - Imbrattate le vetrine della Sede USB Basilicata
Probabilmente nella scorsa notte un gruppo di facinorosi ha imbrattato con svastiche naziste la sede della USB Basilicata in Piazza le Bratislava a Potenza e stracciato la bandiera della Palestina che da Settembre manifesta la nostra solidarietà e la condanna del genocidio c...-->continua
|
|
|9/03/2026 - Liste di attesa, proseguono le visite straordinarie domenicali allASM
Prosegue il piano dellAzienda Sanitaria Locale di Matera per il recupero delle liste di attesa. Anche nella giornata di ieri, domenica 8 marzo, in via straordinaria, presso lOspedale Madonna delle Grazie di Matera sono state effettuate visite specialistiche ...-->continua
|
|
|9/03/2026 - Svincolo di Marconia sulla Basentana: Anas convoca la conferenza di servizi
Prosegue liter amministrativo per i lavori sulla SS 407 Basentana che interessano il territorio di Pisticci e comprendono la realizzazione del futuro svincolo di Marconia. ANAS ha infatti convocato la conferenza di servizi, passaggio necessario per acquisire ...-->continua
|
|
|9/03/2026 - Lacorazza: depositiamo Pdl su Giornate Memoria e dialogo mediterraneo
Abbiamo acquisito qualche giorno fa il parere positivo della Consulta provinciale degli studenti di Potenza sulla nostra Pdl Promozione e valorizzazione delle Giornate della Memoria, del Ricordo e della Cultura, della Cooperazione e del Dialogo tra i popoli ...-->continua
|
|
|9/03/2026 - Ferrandina attiva la CER: Presentazione ufficiale il 13 marzo
LAmministrazione Comunale di Ferrandina, in collaborazione con CERQUITY, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 10.30, nella Sala Consiliare del Comune di Ferrandina presenta ufficialmente alla cittadinanza il progetto per lattivazione della Comunità Energetica Rin...-->continua
|
|
|9/03/2026 - I complimenti di Padula a Telesca per titolo europeo e record
La Garante per le persone con disabilità, Marika Padula: straordinario successo di Donato Telesca che rappresenta motivo di grande orgoglio non solo per lo sport italiano, ma anche per tutto il movimento paralimpico
La Garante per i diritti delle pers...-->continua
|
|
|9/03/2026 - Invalidità e disabilità,dal 1° marzo anche a Potenza nuova procedura di accertamento
Dopo Matera lintero territorio regionale sarà investito dalle novità previste dal D.lgs. 62/2024. Cisl e Inas: «Basilicata pienamente coinvolta nella riforma, pronti ad accompagnare le persone fragili e le loro famiglie in questo nuovo percorso». Annunciata l...-->continua
|
|