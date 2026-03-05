-->
La voce della Politica
|Bochicchio (Psi): ''Piano sanitario regionale: bene il confronto in Quarta Commissione''
5/03/2026
|In una Basilicata che continua a fare i conti con linverno demografico e linvecchiamento della popolazione i servizi sociali e sanitari rappresentano un baluardo che non può essere ostaggio del confronto politicista tra maggioranza ed opposizione. Ecco perché come socialisti apprezziamo la scelta dellassessore alla Sanità, Cosimo Latronico e del direttore generale Domenico Tripaldi di aprire al confronto sul Piano sanitario iniziato, oggi, con la discussione in Quarta Commissione. Saremo attenti e partecipi alla discussione, chiedendo sin dora una strategia di programmazione del sistema dei servizi sanitari e sociali ed un potenziamento della medicina territoriale. È quanto sottolinea in una nota il capogruppo socialista in Consiglio Regionale, Antonio Bochicchio, che, oggi, ha anche, in parte presieduto la Quarta commissione consiliare. Lobiettivo deve restare quello di rafforzare gli ospedali di territorio perché non possiamo permetterci di mettere in discussione il livello dei servizi esistenti ed investire sul welfare che è anche la medicina più potente per rendere i sistemi urbani più resilienti rispetto alla malattia cronica dello spopolamento conclude il capogruppo del Psi in Consiglio Regionale.
