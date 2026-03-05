-->

Bochicchio (Psi): ''Piano sanitario regionale: bene il confronto in Quarta Commissione''

5/03/2026

In una Basilicata che continua a fare i conti con linverno demografico e linvecchiamento della popolazione i servizi sociali e sanitari rappresentano un baluardo che non può essere ostaggio del confronto politicista tra maggioranza ed opposizione. Ecco perché come socialisti apprezziamo la scelta dellassessore alla Sanità, Cosimo Latronico e del direttore generale Domenico Tripaldi di aprire al confronto sul Piano sanitario iniziato, oggi, con la discussione in Quarta Commissione. Saremo attenti e partecipi alla discussione, chiedendo sin dora una strategia di programmazione del sistema dei servizi sanitari e sociali ed un potenziamento della medicina territoriale. È quanto sottolinea in una nota il capogruppo socialista in Consiglio Regionale, Antonio Bochicchio, che, oggi, ha anche, in parte presieduto la Quarta commissione consiliare. Lobiettivo deve restare quello di rafforzare gli ospedali di territorio perché non possiamo permetterci di mettere in discussione il livello dei servizi esistenti ed investire sul welfare che è anche la medicina più potente per rendere i sistemi urbani più resilienti rispetto alla malattia cronica dello spopolamento conclude il capogruppo del Psi in Consiglio Regionale.



