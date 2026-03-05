-->
|Si è svolta questo pomeriggio a Potenza, presso il Palazzo della Cultura, la presentazione dei risultati del progetto Know Aut, promosso dal Comune di Potenza in qualità di ente capofila e realizzato con il contributo del Fondo per linclusione sociale delle persone con disabilità previsto dal DPCM 29 luglio 2022, in collaborazione con gli Ambiti Sociali territoriali.
Il progetto è finalizzato a sostenere il percorso scolastico degli studenti con disturbo dello spettro autistico, rafforzando la collaborazione tra scuola, servizi sociali, operatori specializzati e famiglie.
Alliniziativa ha partecipato attivamente anche la Fondazione Stella Maris Mediterraneo, mentre la linea dedicata alla formazione è stata affidata alla società Sintesi S.r.l., che ha curato lorganizzazione di 26 sessioni formative rivolte agli operatori del settore.
Finanziato con oltre 100 mila euro, il progetto si è inserito nel quadro più ampio delle azioni attivate a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico dalla Direzione Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata, finalizzato a favorire linclusione scolastica e migliorare la qualità dei percorsi educativi. Le attività hanno puntato in particolare al potenziamento delle competenze di insegnanti, operatori dei servizi territoriali e caregiver, attraverso percorsi formativi dedicati e momenti di confronto tra professionisti.
Parallelamente alla formazione, il progetto ha previsto interventi educativi realizzati direttamente nei contesti scolastici attraverso operatori specializzati, con lobiettivo di affiancare le scuole nei percorsi di inclusione e rafforzare lattuazione dei progetti terapeutici individualizzati e dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) degli studenti coinvolti.
Il percorso ha inoltre contribuito a consolidare la rete tra servizi sociali, sistema sanitario e istituzioni scolastiche, promuovendo alleanze educative tra scuola e famiglia e favorendo attività orientate allo sviluppo dellautonomia, delle relazioni sociali e della partecipazione alla vita scolastica.
Il progetto ha preso avvio con un ciclo di incontri formativi e di approfondimento rivolti a docenti, operatori e specialisti del settore, avviando un programma strutturato di attività orientato alla diffusione di strumenti operativi e buone pratiche per una presa in carico sempre più integrata degli studenti con disturbo dello spettro autistico.
Alla presentazione dei risultati ha preso parte anche lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, che ha sottolineato il valore strategico delliniziativa per il rafforzamento delle politiche di inclusione.
Progetti come Know Aut dimostrano quanto sia importante investire nella formazione degli operatori e nel lavoro di rete tra scuola, servizi e famiglie. Linclusione degli studenti con disturbo dello spettro autistico richiede competenze, continuità educativa e una collaborazione stabile tra tutti i soggetti coinvolti. È fondamentale continuare a sostenere percorsi che rafforzino la qualità dei servizi educativi e socio-assistenziali, promuovendo modelli integrati capaci di accompagnare concretamente i ragazzi e le loro famiglie nel percorso scolastico e di crescita. Un ringraziamento a tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: il Comune di Potenza, gli Ambiti Sociali territoriali coinvolti, la Fondazione Stella Maris Mediterraneo, la società Sintesi S.r.l., le istituzioni scolastiche, gli operatori dei servizi, i professionisti del settore e le famiglie che hanno partecipato attivamente alle attività, rendendo possibile un percorso condiviso di inclusione e supporto agli studenti con disturbo dello spettro autistico.
