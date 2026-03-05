Si è svolta questo pomeriggio a Potenza, presso il Palazzo della Cultura, la presentazione dei risultati del progetto Know Aut, promosso dal Comune di Potenza in qualità di ente capofila e realizzato con il contributo del Fondo per linclusione sociale delle persone con disabilità previsto dal DPCM 29 luglio 2022, in collaborazione con gli Ambiti Sociali territoriali.



Il progetto è finalizzato a sostenere il percorso scolastico degli studenti con disturbo dello spettro autistico, rafforzando la collaborazione tra scuola, servizi sociali, operatori specializzati e famiglie.



Alliniziativa ha partecipato attivamente anche la Fondazione Stella Maris Mediterraneo, mentre la linea dedicata alla formazione è stata affidata alla società Sintesi S.r.l., che ha curato lorganizzazione di 26 sessioni formative rivolte agli operatori del settore.



Finanziato con oltre 100 mila euro, il progetto si è inserito nel quadro più ampio delle azioni attivate a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico dalla Direzione Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata, finalizzato a favorire linclusione scolastica e migliorare la qualità dei percorsi educativi. Le attività hanno puntato in particolare al potenziamento delle competenze di insegnanti, operatori dei servizi territoriali e caregiver, attraverso percorsi formativi dedicati e momenti di confronto tra professionisti.



Parallelamente alla formazione, il progetto ha previsto interventi educativi realizzati direttamente nei contesti scolastici attraverso operatori specializzati, con lobiettivo di affiancare le scuole nei percorsi di inclusione e rafforzare lattuazione dei progetti terapeutici individualizzati e dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) degli studenti coinvolti.



Il percorso ha inoltre contribuito a consolidare la rete tra servizi sociali, sistema sanitario e istituzioni scolastiche, promuovendo alleanze educative tra scuola e famiglia e favorendo attività orientate allo sviluppo dellautonomia, delle relazioni sociali e della partecipazione alla vita scolastica.



Il progetto ha preso avvio con un ciclo di incontri formativi e di approfondimento rivolti a docenti, operatori e specialisti del settore, avviando un programma strutturato di attività orientato alla diffusione di strumenti operativi e buone pratiche per una presa in carico sempre più integrata degli studenti con disturbo dello spettro autistico.



Alla presentazione dei risultati ha preso parte anche lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, che ha sottolineato il valore strategico delliniziativa per il rafforzamento delle politiche di inclusione.



Progetti come Know Aut dimostrano quanto sia importante investire nella formazione degli operatori e nel lavoro di rete tra scuola, servizi e famiglie. Linclusione degli studenti con disturbo dello spettro autistico richiede competenze, continuità educativa e una collaborazione stabile tra tutti i soggetti coinvolti. È fondamentale continuare a sostenere percorsi che rafforzino la qualità dei servizi educativi e socio-assistenziali, promuovendo modelli integrati capaci di accompagnare concretamente i ragazzi e le loro famiglie nel percorso scolastico e di crescita. Un ringraziamento a tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: il Comune di Potenza, gli Ambiti Sociali territoriali coinvolti, la Fondazione Stella Maris Mediterraneo, la società Sintesi S.r.l., le istituzioni scolastiche, gli operatori dei servizi, i professionisti del settore e le famiglie che hanno partecipato attivamente alle attività, rendendo possibile un percorso condiviso di inclusione e supporto agli studenti con disturbo dello spettro autistico.