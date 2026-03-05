Il sistema forestale lucano non è soltanto un settore produttivo: tiene insieme la tutela del territorio, il lavoro nelle aree interne e lequilibrio ambientale della nostra regione. Per questo il confronto con i sindacati rappresenta un passaggio fondamentale per costruire soluzioni solide e condivise.

Lo dichiara lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, al termine dellincontro che si è svolto oggi con le organizzazioni sindacali del comparto forestale e con lamministratore unico del Consorzio di Bonifica, Giuseppe Musacchio.







Ho apprezzato  prosegue Cicala  lo spirito costruttivo e il senso di responsabilità emersi durante il confronto. È un metodo di lavoro che intendiamo portare avanti anche nei prossimi mesi, con lobiettivo di rafforzare il sistema forestale lucano, migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e valorizzare le competenze presenti nel comparto.







Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi temi operativi. Tra questi, le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali sul turnover, su cui lAssessorato sta lavorando per definire uno schema condiviso fondato su criteri chiari e trasparenti, capace di coniugare nuove opportunità occupazionali con la valorizzazione dellesperienza maturata dagli addetti del settore.







Lincontro ha inoltre consentito di avviare un approfondimento sul Contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL), rispetto al quale è emersa la volontà comune di proseguire il confronto tra istituzioni e parti sociali per individuare soluzioni sostenibili e condivise.







Nel dialogo non sono mancate alcune preoccupazioni legate alla disponibilità delle risorse finanziarie, tema che lassessore ha posto allattenzione della Giunta regionale.







Su questo punto  conclude Cicala  ho rassicurato i sindacati sullimpegno della Regione e del Presidente della Giunta regionale, titolare della delega al bilancio, a valutare con la massima attenzione le esigenze del comparto. La forestazione rappresenta un presidio fondamentale per il territorio e continueremo a lavorare con senso di responsabilità per garantire stabilità e prospettiva a tutto il sistema.