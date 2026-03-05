-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Forestazione, Cicala: confronto con i sindacati per rafforzare il comparto

5/03/2026

Il sistema forestale lucano non è soltanto un settore produttivo: tiene insieme la tutela del territorio, il lavoro nelle aree interne e lequilibrio ambientale della nostra regione. Per questo il confronto con i sindacati rappresenta un passaggio fondamentale per costruire soluzioni solide e condivise.
Lo dichiara lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, al termine dellincontro che si è svolto oggi con le organizzazioni sindacali del comparto forestale e con lamministratore unico del Consorzio di Bonifica, Giuseppe Musacchio.



Ho apprezzato  prosegue Cicala  lo spirito costruttivo e il senso di responsabilità emersi durante il confronto. È un metodo di lavoro che intendiamo portare avanti anche nei prossimi mesi, con lobiettivo di rafforzare il sistema forestale lucano, migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e valorizzare le competenze presenti nel comparto.



Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi temi operativi. Tra questi, le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali sul turnover, su cui lAssessorato sta lavorando per definire uno schema condiviso fondato su criteri chiari e trasparenti, capace di coniugare nuove opportunità occupazionali con la valorizzazione dellesperienza maturata dagli addetti del settore.



Lincontro ha inoltre consentito di avviare un approfondimento sul Contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL), rispetto al quale è emersa la volontà comune di proseguire il confronto tra istituzioni e parti sociali per individuare soluzioni sostenibili e condivise.



Nel dialogo non sono mancate alcune preoccupazioni legate alla disponibilità delle risorse finanziarie, tema che lassessore ha posto allattenzione della Giunta regionale.



Su questo punto  conclude Cicala  ho rassicurato i sindacati sullimpegno della Regione e del Presidente della Giunta regionale, titolare della delega al bilancio, a valutare con la massima attenzione le esigenze del comparto. La forestazione rappresenta un presidio fondamentale per il territorio e continueremo a lavorare con senso di responsabilità per garantire stabilità e prospettiva a tutto il sistema.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
5/03/2026 - Bochicchio (Psi): ''Piano sanitario regionale: bene il confronto in Quarta Commissione''

In una Basilicata che continua a fare i conti con linverno demografico e linvecchiamento della popolazione i servizi sociali e sanitari rappresentano un baluardo che non può essere ostaggio del confronto politicista tra maggioranza ed opposizione. Ecco perché come sociali...-->continua
5/03/2026 - PSR in Commissione:'' molta retorica sulla partecipazione, nessuna risposta''

La Commissione di oggi ha avuto almeno un merito: ha reso evidente la natura reale di questo Piano sanitario regionale. Un piano costruito come cornice metodologica  partecipazione, obiettivi, indicatori, monitoraggio  che, posto davanti ai problemi concreti...-->continua
5/03/2026 - Il CSI Potenza incontra lAmministrazione comunale

Nel pomeriggio di ieri una delegazione del CSI Potenza è stata ricevuta a Palazzo di Città dal Sindaco Vincenzo Telesca e dallAssessore allo Sport Gerardo Nardiello. Lincontro ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale per presentare a...-->continua
5/03/2026 - Forestazione, Cicala: confronto con i sindacati per rafforzare il comparto

Il sistema forestale lucano non è soltanto un settore produttivo: tiene insieme la tutela del territorio, il lavoro nelle aree interne e lequilibrio ambientale della nostra regione. Per questo il confronto con i sindacati rappresenta un passaggio fondamental...-->continua
5/03/2026 - Autismo, il progetto Know Aut per linclusione scolastica

Si è svolta questo pomeriggio a Potenza, presso il Palazzo della Cultura, la presentazione dei risultati del progetto Know Aut, promosso dal Comune di Potenza in qualità di ente capofila e realizzato con il contributo del Fondo per linclusione sociale delle p...-->continua
5/03/2026 - Piano Sanitario Regionale, Lacorazza: agganciarlo alla realtà

La presentazione della proposta di Piano Sanitario Regionale discussa oggi in IV Commissione consiliare di fatto apre, anche se in ritardo, il vero confronto. E sarà utile che si mettano in movimento partiti, sindacati, ordini professionali, amministratori lo...-->continua
5/03/2026 - Lomuti. Da Taranto a Potenza (200 Km) in elicottero La sobrietà di Nordio danneggia un campo sportivo

Nordio a Potenza è stato uno spettacolo di arroganza del potere.
Infatti, larrivo del ministro della giustizia a Potenza, con un elicottero della guardia di finanza, ha provocato danni evidenti alla struttura sportiva presso la quale è atterrato, rendendo...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo