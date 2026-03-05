-->
|Forestazione, Cicala: confronto con i sindacati per rafforzare il comparto
5/03/2026
|Il sistema forestale lucano non è soltanto un settore produttivo: tiene insieme la tutela del territorio, il lavoro nelle aree interne e lequilibrio ambientale della nostra regione. Per questo il confronto con i sindacati rappresenta un passaggio fondamentale per costruire soluzioni solide e condivise.
Lo dichiara lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, al termine dellincontro che si è svolto oggi con le organizzazioni sindacali del comparto forestale e con lamministratore unico del Consorzio di Bonifica, Giuseppe Musacchio.
Ho apprezzato prosegue Cicala lo spirito costruttivo e il senso di responsabilità emersi durante il confronto. È un metodo di lavoro che intendiamo portare avanti anche nei prossimi mesi, con lobiettivo di rafforzare il sistema forestale lucano, migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e valorizzare le competenze presenti nel comparto.
Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi temi operativi. Tra questi, le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali sul turnover, su cui lAssessorato sta lavorando per definire uno schema condiviso fondato su criteri chiari e trasparenti, capace di coniugare nuove opportunità occupazionali con la valorizzazione dellesperienza maturata dagli addetti del settore.
Lincontro ha inoltre consentito di avviare un approfondimento sul Contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL), rispetto al quale è emersa la volontà comune di proseguire il confronto tra istituzioni e parti sociali per individuare soluzioni sostenibili e condivise.
Nel dialogo non sono mancate alcune preoccupazioni legate alla disponibilità delle risorse finanziarie, tema che lassessore ha posto allattenzione della Giunta regionale.
Su questo punto conclude Cicala ho rassicurato i sindacati sullimpegno della Regione e del Presidente della Giunta regionale, titolare della delega al bilancio, a valutare con la massima attenzione le esigenze del comparto. La forestazione rappresenta un presidio fondamentale per il territorio e continueremo a lavorare con senso di responsabilità per garantire stabilità e prospettiva a tutto il sistema.
