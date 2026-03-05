La presentazione della proposta di Piano Sanitario Regionale discussa oggi in IV Commissione consiliare di fatto apre, anche se in ritardo, il vero confronto. E sarà utile che si mettano in movimento partiti, sindacati, ordini professionali, amministratori locali e società lucana tutta affinché vi possa essere un contributo nel percorso che dovrà chiudersi, con lapprovazione del Piano, nelle prossime settimane. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:



Riteniamo che il Piano debba essere agganciato alla realtà delloggi e del futuro e dovrebbe attribuire con più nettezza il ruolo della programmazione al Consiglio regionale. Le trasformazioni demografiche, la disponibilità delle risorse, le politiche per il personale, la governance e lassetto aziendale non sono questioni diverse dalla programmazione e quindi il Piano dovrebbe offrire una migliore connessione tra realtà ed obiettivi di salute.



Cè un contesto nazionale di risorse, norme, decreti, programmi e azioni che dettano il passo ed impattano sulle dinamiche regionali. La Basilicata  evidenzia Lacorazza - ha caratteristiche peculiari, condizionate in particolare dalla geografia e dalla demografia, e la organizzazione dei presidi, delle reti e degli assetti territorio/ospedali è una variabile che pesa, pesa tanto. Così come andrebbe rafforzata, anche con obiettivi e misuratori, lintegrazione tra la parte sanitaria e quella sociale e assistenziale. E su questo, crediamo, saremo chiamati a discutere se non vogliamo rischiare di abdicare ad una funzione ed a un ruolo di programmazione che rischia di non battere nuovi terreni, anche sperimentali; ma, volando in alto, troppo in alto, rischia di proseguire consuetudini e modelli che ci hanno portato allo stato attuale.



E siamo a sette anni di governo Bardi e del centrodestra  conclude Lacorazza - i cui dati sono sotto gli occhi tutti: lunghe liste dattesa, alta mobilità passiva, lincremento più alto sul piano nazionale della rinuncia alle cure, deficit crescenti coperti dalle compensazioni relative allattività di estrazione degli idrocarburi, etc.