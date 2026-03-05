-->
|
La voce della Politica
|Piano Sanitario Regionale, Lacorazza: agganciarlo alla realtà
5/03/2026
|La presentazione della proposta di Piano Sanitario Regionale discussa oggi in IV Commissione consiliare di fatto apre, anche se in ritardo, il vero confronto. E sarà utile che si mettano in movimento partiti, sindacati, ordini professionali, amministratori locali e società lucana tutta affinché vi possa essere un contributo nel percorso che dovrà chiudersi, con lapprovazione del Piano, nelle prossime settimane. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:
Riteniamo che il Piano debba essere agganciato alla realtà delloggi e del futuro e dovrebbe attribuire con più nettezza il ruolo della programmazione al Consiglio regionale. Le trasformazioni demografiche, la disponibilità delle risorse, le politiche per il personale, la governance e lassetto aziendale non sono questioni diverse dalla programmazione e quindi il Piano dovrebbe offrire una migliore connessione tra realtà ed obiettivi di salute.
Cè un contesto nazionale di risorse, norme, decreti, programmi e azioni che dettano il passo ed impattano sulle dinamiche regionali. La Basilicata evidenzia Lacorazza - ha caratteristiche peculiari, condizionate in particolare dalla geografia e dalla demografia, e la organizzazione dei presidi, delle reti e degli assetti territorio/ospedali è una variabile che pesa, pesa tanto. Così come andrebbe rafforzata, anche con obiettivi e misuratori, lintegrazione tra la parte sanitaria e quella sociale e assistenziale. E su questo, crediamo, saremo chiamati a discutere se non vogliamo rischiare di abdicare ad una funzione ed a un ruolo di programmazione che rischia di non battere nuovi terreni, anche sperimentali; ma, volando in alto, troppo in alto, rischia di proseguire consuetudini e modelli che ci hanno portato allo stato attuale.
E siamo a sette anni di governo Bardi e del centrodestra conclude Lacorazza - i cui dati sono sotto gli occhi tutti: lunghe liste dattesa, alta mobilità passiva, lincremento più alto sul piano nazionale della rinuncia alle cure, deficit crescenti coperti dalle compensazioni relative allattività di estrazione degli idrocarburi, etc.
|
archivio
|La Voce della Politica
|5/03/2026 - Bochicchio (Psi): ''Piano sanitario regionale: bene il confronto in Quarta Commissione''
In una Basilicata che continua a fare i conti con linverno demografico e linvecchiamento della popolazione i servizi sociali e sanitari rappresentano un baluardo che non può essere ostaggio del confronto politicista tra maggioranza ed opposizione. Ecco perché come sociali...-->continua
|
|
|5/03/2026 - PSR in Commissione:'' molta retorica sulla partecipazione, nessuna risposta''
La Commissione di oggi ha avuto almeno un merito: ha reso evidente la natura reale di questo Piano sanitario regionale. Un piano costruito come cornice metodologica partecipazione, obiettivi, indicatori, monitoraggio che, posto davanti ai problemi concreti...-->continua
|
|
|5/03/2026 - Il CSI Potenza incontra lAmministrazione comunale
Nel pomeriggio di ieri una delegazione del CSI Potenza è stata ricevuta a Palazzo di Città dal Sindaco Vincenzo Telesca e dallAssessore allo Sport Gerardo Nardiello. Lincontro ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale per presentare a...-->continua
|
|
|5/03/2026 - Forestazione, Cicala: confronto con i sindacati per rafforzare il comparto
Il sistema forestale lucano non è soltanto un settore produttivo: tiene insieme la tutela del territorio, il lavoro nelle aree interne e lequilibrio ambientale della nostra regione. Per questo il confronto con i sindacati rappresenta un passaggio fondamental...-->continua
|
|
|5/03/2026 - Autismo, il progetto Know Aut per linclusione scolastica
Si è svolta questo pomeriggio a Potenza, presso il Palazzo della Cultura, la presentazione dei risultati del progetto Know Aut, promosso dal Comune di Potenza in qualità di ente capofila e realizzato con il contributo del Fondo per linclusione sociale delle p...-->continua
|
|
|5/03/2026 - Piano Sanitario Regionale, Lacorazza: agganciarlo alla realtà
La presentazione della proposta di Piano Sanitario Regionale discussa oggi in IV Commissione consiliare di fatto apre, anche se in ritardo, il vero confronto. E sarà utile che si mettano in movimento partiti, sindacati, ordini professionali, amministratori lo...-->continua
|
|
|5/03/2026 - Lomuti. Da Taranto a Potenza (200 Km) in elicottero La sobrietà di Nordio danneggia un campo sportivo
Nordio a Potenza è stato uno spettacolo di arroganza del potere.
Infatti, larrivo del ministro della giustizia a Potenza, con un elicottero della guardia di finanza, ha provocato danni evidenti alla struttura sportiva presso la quale è atterrato, rendendo...-->continua
|
|