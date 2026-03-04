-->

Centro oli Val dagri, Lacorazza: Si convochi Tavolo trasparenza

4/03/2026

Il contesto di guerra e il recente incontro avuto a Palazzo Chigi tra la Presidente Meloni e i vertici di ENI e SNAM pone il tema della sicurezza, degli approvvigionamenti e dei costi di petrolio e gas. Un scenario complesso ed imprevedibile che avrà i suoi effetti. Non è nelle mie intenzioni accorciare i livelli e i piani dei problemi ma tuttavia non possiamo non osservare che in Basilicata vi è il più grande impianto estrattivo su terraferma in Europa e il contributo nazionale energetico dato dal nostro territorio è importante. Cè una tema che attiene alla sicurezza. Ma anche al fatto che le dinamiche internazionali accendono i riflettori maggiormente su questi impianti, anche per limminente, 2029, scadenza della concessione in Val dAgri. Lo dichiara il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza, che aggiunge:

Cè quindi un tema legato alla sicurezza e alla prospettiva nella quale è sempre necessario trovare punti di equilibrio tra ambiente e lavoro, dentro la gestione di una transizione energetica che deve essere socialmente giusta. Abbiamo sostenuto lo sciopero dei lavoratori della Effeggi, azienda dellindotto Eni operante presso il Centro Oli Val dAgri a Viggiano, dopo il blocco di alcuni trasferimenti precedentemente annunciati. I lavoratori, compatti, hanno ottenuto questo risultato, e non possiamo che esserne soddisfatti. Per questo, come già sottolineato nei giorni scorsi, è fondamentale mantenere alta lattenzione, perché segnali come questo richiedono interventi chiari e urgenti da parte della politica.

Ci sono tante ragioni, generali e locali, che richiedono di convocare il Tavolo della Trasparenza presso la Regione, per fare il punto sulla situazione dei siti estrattivi lucani. Del resto è quanto chiediamo da tempo. Ci sono dinamiche e processi da governare, che non possono essere subiti passivamente. Ed è giusto  conclude Lacorazza - quanto avanzato dalle rappresentanze dei lavoratori sul coinvolgimento di tutte le parti, per condividere non solo la situazione reale, ma anche eventuali proposte e iniziative.



