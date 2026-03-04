-->

Giovedì 5 marzo Chiara Appendino ai cancelli dellindotto Stellantis con Lomuti, Araneo e Verri

4/03/2026

Giovedì 5 marzo saremo ai cancelli della PMC e della Tiberina insieme allonorevole Chiara Appendino, parlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex sindaca di Torino, città simbolo dellindustria automobilistica italiana. Con lei ci saranno lonorevole Arnaldo Lomuti e le consigliere regionali della Basilicata, Araneo e Verri.

La presenza di Chiara Appendino non è una passerella, ma un segnale politico chiaro: la crisi di Melfi non è una vertenza locale, ma rappresenta un nodo nazionale della politica industriale italiana. Torino e Melfi sono legate dalla stessa storia produttiva, dalle stesse trasformazioni, dagli stessi errori strategici che oggi mettono a rischio migliaia di posti di lavoro.

A Melfi non si sta giocando soltanto il destino di alcune aziende dellindotto. Si sta giocando il futuro di un territorio intero, di una quota rilevante del PIL regionale, di un equilibrio sociale costruito in trentanni di lavoro industriale. La transizione tecnologica non può trasformarsi in una desertificazione produttiva.

Dopo la visita delleuroparlamentare Pasquale Tridico, che in Europa sta lavorando per un grande piano industriale e sociale capace di accompagnare la transizione, la presenza di Appendino rafforza un impegno che è ormai su tre livelli: regionale, nazionale ed europeo.

Non siamo interessati a gare ideologiche né a polemiche sterili. Siamo interessati ai volumi produttivi, alle commesse, alla tutela degli asset industriali, alla reindustrializzazione vera. Siamo interessati a sapere quale sarà il futuro di PMC, Tiberina, Brose, Trasnova e di tutta la filiera che ruota attorno a Stellantis.

La cassa integrazione può mettere in sicurezza temporaneamente il salario, ma non può essere lorizzonte permanente di un territorio. Senza un progetto industriale credibile, senza lassunzione di responsabilità da parte di Stellantis e senza una regia politica autorevole, il rischio è quello di uno svuotamento progressivo dellindotto.

Giovedì saremo ai cancelli non per testimoniare, ma per ribadire che questa battaglia è una battaglia comune: tra territori, tra lavoratrici e lavoratori, tra istituzioni che credono ancora nellindustria come pilastro della coesione sociale.

Alessia Araneo, Viviana Verri (Consigliere regionali  Movimento 5 Stelle Basilicata)



