Sono scesi in piazza questa mattina, giovedì 26 febbraio 2026, gli studenti delle scuole superiori del capoluogo lucano. Come annunciato nei giorni scorsi, la mobilitazione è stata organizzata per protestare contro le indennità differite dei consiglieri regionali, gli assegni vitalizi dei politici locali e, più in generale, contro quella che definiscono lautoreferenzialità della politica regionale.



Al centro della protesta il lavoro del Consiglio Regionale della Basilicata, accusato di aver trascurato i temi cruciali per la società lucana. Secondo gli studenti, negli ultimi tre mesi  fatta eccezione per una seduta richiesta dalle opposizioni sulla crisi industriale  lassemblea legislativa lucana si sarebbe concentrata esclusivamente sulla questione delle indennità differite, dando prova di una < >.



A intervenire è stato il Presidente della Consulta Studentesca, Italo Marsico: «Il tema che si vuole realmente affrontare con questo sciopero non è unicamente quello delle indennità differite e dei vitalizi, percepiti anche da molti politici del centro-sinistra, ma bensì quello dellautoreferenzialità della politica».



Marsico ha poi ricordato che «la vicenda delle indennità differite si è estinta il 16 febbraio con lapprovazione della proposta del Governatore Bardi», ma ha sottolineato come, a suo avviso, resti aperta una frattura nel rapporto tra cittadini e istituzioni. «Non è accettabile che il Consiglio Regionale rimanga bloccato per tre mesi per trattare delle pensioni dei consiglieri regionali, mentre ben due proposte di legge realizzate e presentate da noi studenti  che si sarebbero già potute discutere a gennaio o a inizio febbraio  restano in attesa. Ci sono esigenze reali a cui il Consiglio non può sottrarsi. Chiediamo che il danno di fiducia venga sanato attraverso lapprovazione delle due proposte di legge elaborate dalla Consulta Studentesca».



Le proposte, definite tra dicembre e febbraio, riguardano due ambiti distinti. La prima, promossa insieme al vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo (Bcc), punta a favorire una partecipazione effettiva degli studenti allazione di governo della Regione. La seconda, elaborata con la Presidenza della Giunta Regionale, mira invece a introdurre il congedo didattico mestruale in tutte le scuole della Basilicata.