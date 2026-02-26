-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Basilicata. Studenti contro i vitalizi

26/02/2026

Sono scesi in piazza questa mattina, giovedì 26 febbraio 2026, gli studenti delle scuole superiori del capoluogo lucano. Come annunciato nei giorni scorsi, la mobilitazione è stata organizzata per protestare contro le indennità differite dei consiglieri regionali, gli assegni vitalizi dei politici locali e, più in generale, contro quella che definiscono lautoreferenzialità della politica regionale.

Al centro della protesta il lavoro del Consiglio Regionale della Basilicata, accusato di aver trascurato i temi cruciali per la società lucana. Secondo gli studenti, negli ultimi tre mesi  fatta eccezione per una seduta richiesta dalle opposizioni sulla crisi industriale  lassemblea legislativa lucana si sarebbe concentrata esclusivamente sulla questione delle indennità differite, dando prova di una <>.

A intervenire è stato il Presidente della Consulta Studentesca, Italo Marsico: «Il tema che si vuole realmente affrontare con questo sciopero non è unicamente quello delle indennità differite e dei vitalizi, percepiti anche da molti politici del centro-sinistra, ma bensì quello dellautoreferenzialità della politica».

Marsico ha poi ricordato che «la vicenda delle indennità differite si è estinta il 16 febbraio con lapprovazione della proposta del Governatore Bardi», ma ha sottolineato come, a suo avviso, resti aperta una frattura nel rapporto tra cittadini e istituzioni. «Non è accettabile che il Consiglio Regionale rimanga bloccato per tre mesi per trattare delle pensioni dei consiglieri regionali, mentre ben due proposte di legge realizzate e presentate da noi studenti  che si sarebbero già potute discutere a gennaio o a inizio febbraio  restano in attesa. Ci sono esigenze reali a cui il Consiglio non può sottrarsi. Chiediamo che il danno di fiducia venga sanato attraverso lapprovazione delle due proposte di legge elaborate dalla Consulta Studentesca».

Le proposte, definite tra dicembre e febbraio, riguardano due ambiti distinti. La prima, promossa insieme al vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo (Bcc), punta a favorire una partecipazione effettiva degli studenti allazione di governo della Regione. La seconda, elaborata con la Presidenza della Giunta Regionale, mira invece a introdurre il congedo didattico mestruale in tutte le scuole della Basilicata.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
26/02/2026 - Basilicata. Studenti contro i vitalizi

Sono scesi in piazza questa mattina, giovedì 26 febbraio 2026, gli studenti delle scuole superiori del capoluogo lucano. Come annunciato nei giorni scorsi, la mobilitazione è stata organizzata per protestare contro le indennità differite dei consiglieri regionali, gli assegn...-->continua
26/02/2026 - Cupparo su apertura ambulatori a Chiaromonte

Lannuncio dellAsp che dal prossimo 5 marzo saranno attivi tre nuovi ambulatori specialistici  Cardiologia, Urologia e Gastroenterologia  presso il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte accelera il potenziamento di servizi ospedalieri di cui mi ...-->continua
26/02/2026 - Manifestazione studenti, Lacorazza: mantenere dialogo e confronto

Il capogruppo Pd: Quando cè una generazione che protesta, si indigna e dunque partecipa ai processi della società, è da considerare un fatto positivo; è parte della vita democratica, è evidente vitalità di una generazione



Contatterò i rap...-->continua
26/02/2026 - Cavallo (Cisl): ''La Basilicata ha bisogno di una politica industriale organica che vada oltre lemergenza''

«La Basilicata ha attraversato negli ultimi decenni fasi complesse di trasformazioni industriali e occupazionali, segnate da crisi profonde che hanno messo alla prova la capacità del territorio di mantenere i livelli occupazionali e una stabile traiettoria di ...-->continua
26/02/2026 - Chiorazzo (BCC): ''Rapporto Svimez: vanno via anche gli anziani, il governo regionale ha fallito''

Da tempo denunciamo il fenomeno di genitori che lasciano la Basilicata per raggiungere i figli emigrati in altre regioni o allestero. Oggi il Rapporto SvimezSave the Children lo certifica: dalla Basilicata non vanno via solo i giovani, ma anche gli anziani....-->continua
26/02/2026 - Referendum giustizia, Angelo Summa (Spi Cgil): ''No per difendere Costituzione e diritti''

Porteremo avanti fino in fondo la battaglia in difesa della Costituzione a garanzia dei diritti degli italiani e delle italiane. Se uno dei poteri viene subordinato al potere politico, come vorrebbe questo governo con il Referendum costituzionale del 22 e del...-->continua
26/02/2026 - Referendum Giustizia, Europa Verde a Viggianello con liniziativa ''Le ragioni del No''

Europa VerdeAVS Basilicata promuove per lunedì 2 marzo, alle ore 18.00, presso il Centro Visite di Piazza Umberto a Viggianello, liniziativa pubblica Le ragioni del No in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma dellordinamento ...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo