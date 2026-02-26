-->
|
La voce della Politica
|Cavallo (Cisl): ''La Basilicata ha bisogno di una politica industriale organica che vada oltre lemergenza''
26/02/2026
|«La Basilicata ha attraversato negli ultimi decenni fasi complesse di trasformazioni industriali e occupazionali, segnate da crisi profonde che hanno messo alla prova la capacità del territorio di mantenere i livelli occupazionali e una stabile traiettoria di crescita e sviluppo. Alcuni poli produttivi storici sono stati duramente colpiti, creando impatti sociali ed economici che ancora oggi si riflettono sul tessuto regionale». È quanto dichiara il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo che torna a sollecitare lavvio del confronto con la Giunta regionale su una politica industriale organica che sappia andare oltre la gestione delle emergenze. Paradigmatico in tal senso, secondo il segretario della Cisl, è il caso del polo automotive di Melfi, uno dei principali asset industriali della Basilicata, che «sta attraverso un periodo di prolungata difficoltà dovuta alla instabilità del quadro normativo europeo sulla transizione alla cosiddetta mobilità elettrica, con ripercussioni che sono state particolarmente pesanti sulle aziende dellindotto. Le vertenze aperte negli ultimi anni prosegue Cavallo hanno evidenziato la necessità di accompagnare il cambiamento tecnologico con politiche attive per la formazione dei lavoratori e per la riqualificazione delle competenze e con un approccio non ideologico alle politiche di transizione ambientale. Il cambio di passo a livello europeo e il nuovo management Stellantis fanno ben sperare, ma la strada da percorre è ancora molto lunga».
Nel suo ragionamento il segretario della Cisl lucana cita un altro storico fiore allocchiello della manifattura lucana: il distretto interregionale del mobile imbottito, un tempo simbolo di eccellenza e icona globale del Made in Italy, oggi ridotto al lumicino, con molte aziende chiuse e una filiera fortemente indebolita. Una crisi che «ha generato perdita di posti di lavoro, ha disarticolato le reti produttive e indebolito la capacità di attrarre investimenti, accentuando lo spopolamento dei territori coinvolti. Altre vertenze emblematiche hanno evidenziato i limiti delle risposte frammentate e della mancanza di strategie industriali di lungo periodo. La chiusura di stabilimenti, la riduzione dei livelli occupazionali e la gestione emergenziale delle crisi hanno avuto ricadute non solo sui lavoratori, ma anche sulle comunità locali e sulle economie territoriali. Allo stesso tempo, le estrazioni petrolifere risentono fortemente delle oscillazioni del mercato e non hanno finora prodotto le auspicate ricadute sul territorio in termini di investimenti e occupazione, anche in direzione della decarbonizzazione e dello sviluppo delle energie rinnovabili».
Secondo il segretario della Cisl «queste esperienze mettono in evidenza la necessità di una gestione coordinata e strutturata delle crisi industriali, che superi la logica emergenziale e miri a costruire resilienza, innovazione e sostenibilità per il sistema produttivo regionale. La Cabina unica sulle crisi industriali, che come Cisl proponiamo, rappresenta uno strumento fondamentale in questo senso, perché permette di concentrare competenze, risorse e politiche in un unico organismo di governance, capace di monitorare i settori strategici, prevenire i rischi e intervenire con azioni mirate. Parallelamente, occorre delineare una strategia industriale di ampio respiro che sappia immaginare e gettare le basi del modello di specializzazione produttiva del futuro. Questa visione spiega Cavallo si propone di rafforzare i settori tradizionali, accompagnando la loro transizione verso modelli più sostenibili e tecnologicamente avanzati, e di stimolare linnovazione in nuovi comparti strategici, dalla mobilità elettrica alla green economy, dalla manifattura digitale alle tecnologie per lambiente. Lobiettivo è creare un ecosistema industriale regionale più resiliente, competitivo e capace di generare occupazione stabile e di qualità. In questo quadro, la strategia deve basarsi su alcuni pilastri: investimenti in formazione e riqualificazione dei lavoratori; sostegno alla ricerca e sviluppo; promozione dellinnovazione tecnologica e organizzativa nelle imprese; sviluppo di filiere locali integrate e valorizzazione delle eccellenze produttive della Basilicata. Solo con un approccio sistemico sarà possibile evitare che nuove crisi industriali abbiano gli stessi effetti devastanti del passato».
Per il segretario della Cisl lucana una politica industriale organica deve lavorare su due livelli: «Accanto alla tutela di ciò che esiste, occorre anche il coraggio di costruire qualcosa di nuovo e sostenere la nascita di settori industriali strategici, orientati alla sostenibilità ambientale, alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica. Questa è una condizione imprescindibile per non restare indietro nei prossimi decenni. Tutto questo, però, può funzionare solo se si supera la logica dei silos e si sposta la logica della interazione nella consapevolezza che una programmazione davvero efficace richiede collaborazione pubblico-privato e il coinvolgimento attivo dei territori, perché le strategie industriali calate dall'alto, come ampiamente dimostra il passato, rischiano di non incontrare mai la realtà di chi ogni giorno ci lavora», conclude Cavallo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|26/02/2026 - Basilicata. Studenti contro i vitalizi
Sono scesi in piazza questa mattina, giovedì 26 febbraio 2026, gli studenti delle scuole superiori del capoluogo lucano. Come annunciato nei giorni scorsi, la mobilitazione è stata organizzata per protestare contro le indennità differite dei consiglieri regionali, gli assegn...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Cupparo su apertura ambulatori a Chiaromonte
Lannuncio dellAsp che dal prossimo 5 marzo saranno attivi tre nuovi ambulatori specialistici Cardiologia, Urologia e Gastroenterologia presso il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte accelera il potenziamento di servizi ospedalieri di cui mi ...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Manifestazione studenti, Lacorazza: mantenere dialogo e confronto
Il capogruppo Pd: Quando cè una generazione che protesta, si indigna e dunque partecipa ai processi della società, è da considerare un fatto positivo; è parte della vita democratica, è evidente vitalità di una generazione
Contatterò i rap...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Cavallo (Cisl): ''La Basilicata ha bisogno di una politica industriale organica che vada oltre lemergenza''
«La Basilicata ha attraversato negli ultimi decenni fasi complesse di trasformazioni industriali e occupazionali, segnate da crisi profonde che hanno messo alla prova la capacità del territorio di mantenere i livelli occupazionali e una stabile traiettoria di ...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Chiorazzo (BCC): ''Rapporto Svimez: vanno via anche gli anziani, il governo regionale ha fallito''
Da tempo denunciamo il fenomeno di genitori che lasciano la Basilicata per raggiungere i figli emigrati in altre regioni o allestero. Oggi il Rapporto SvimezSave the Children lo certifica: dalla Basilicata non vanno via solo i giovani, ma anche gli anziani....-->continua
|
|
|26/02/2026 - Referendum giustizia, Angelo Summa (Spi Cgil): ''No per difendere Costituzione e diritti''
Porteremo avanti fino in fondo la battaglia in difesa della Costituzione a garanzia dei diritti degli italiani e delle italiane. Se uno dei poteri viene subordinato al potere politico, come vorrebbe questo governo con il Referendum costituzionale del 22 e del...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Referendum Giustizia, Europa Verde a Viggianello con liniziativa ''Le ragioni del No''
Europa VerdeAVS Basilicata promuove per lunedì 2 marzo, alle ore 18.00, presso il Centro Visite di Piazza Umberto a Viggianello, liniziativa pubblica Le ragioni del No in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma dellordinamento ...-->continua
|
|