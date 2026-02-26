-->
|
La voce della Politica
|Referendum giustizia, Angelo Summa (Spi Cgil): ''No per difendere Costituzione e diritti''
26/02/2026
|Porteremo avanti fino in fondo la battaglia in difesa della Costituzione a garanzia dei diritti degli italiani e delle italiane. Se uno dei poteri viene subordinato al potere politico, come vorrebbe questo governo con il Referendum costituzionale del 22 e del 23 marzo, significa scardinare la nostra Costituzione e annullare quel diritto universale dell'articolo 3 per il quale tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Lo ha detto il segretario generale dello Spi Cgil Basilicata allassemblea generale del sindacato dei pensionati della Cgil lucana che si è svolta ieri a Potenza. Allordine del giorno le ragioni del No al referendum sulla riforma della giustizia. Il Governo Meloni ha aggiunto Summa usa il tecnicismo della separazione delle carriere e la modifica organizzativa, con la divisione in due del Consiglio superiore della magistratura e listituzione dellAlta Corte disciplinare per indebolire la magistratura, dividerla e renderla meno autorevole, in modo da invertire l'equilibrio dei poteri. Attraverso le nomine politiche, inoltre, potranno utilizzare tutti gli aspetti disciplinari per punire i magistrati e assoggettarli al potere politico. Avremo quindi una giustizia classista, debole con i forti e forti con i deboli, con i cittadini comuni. Il vero obiettivo di questo governo, l'anima di questa riforma è proprio la rottura di equilibrio dei poteri su cui si fonda la nostra Carta costituzionale e la nostra democrazia. Questo Governo vuole le mani libere per poter avere più potere e non essere controllato. Un disegno in continuità con l'autonomia differenziata e il premierato. Da qui lappello al voto: Siamo di fronte a una delle riforme più pericolose della storia della nostra Repubblica ha detto - ed è per questo che il 22 e il 23 marzo dobbiamo recarci alle urne e votare no, perché questa riforma tende a una torsione autoritaria, minando profondamente l'anima della nostra Carta costituzionale: quando il potere esecutivo ritiene di accentrare tutto a se stesso, non riconoscendo nessun altro potere, vuol dire che la Carta costituzionale non esiste più.
Un altro diritto universale è inoltre per Summa già compromesso nel Paese e in Basilicata: il diritto alla salute. La sanità ha sottolineato - è la vera sfida: lo Spi e la Cgil sono impegnati a livello nazionale per una proposta di legge di iniziativa popolare con la quale chiediamo un aumento della spesa sulla sanità pubblica dal 6% del PIL al 7,5%, nella media degli altri Paesi europei. La sanità pubblica è in una condizione di insostenibilità perché la sanità privata ha assunto ormai una dimensione abnorme. La sanità privata ha assunto un peso rilevante con i suoi 40 miliardi, divenendo strutturali. Di conseguenza le persone, che non trovano risposta nella sanità pubblica, sono costretti a rivolgersi alla sanità privata, dove maggiori risorse significa anche maggiore disponibilità di medici. Come Spi Cgil apriremo pertanto una vertenzialità a livello nazionale quanto a livello territoriale. Lunghe liste d'attesa, smembramento del territorio: è evidente che in Basilicata c'è una sanità raccontata e una sanità reale, che ormai è in una fase di accentramento solo nei presidi ospedalieri due capoluoghi. E il nuovo piano sanitario presentato dall'assessore regionale Cosimo Latronico non dà nessuna traiettoria, non c'è nessuna riforma organizzativa, solo obiettivi di salute. Lo chiamano piano sanitario, ma di piano sanitario non c'è nulla. Come Spi Cgil avvieremo pertanto una mobilitazione e apriremo una vertenzialità affinché si mettono risorse su queste questioni.
|
archivio
|La Voce della Politica
|26/02/2026 - Basilicata. Studenti contro i vitalizi
Sono scesi in piazza questa mattina, giovedì 26 febbraio 2026, gli studenti delle scuole superiori del capoluogo lucano. Come annunciato nei giorni scorsi, la mobilitazione è stata organizzata per protestare contro le indennità differite dei consiglieri regionali, gli assegn...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Cupparo su apertura ambulatori a Chiaromonte
Lannuncio dellAsp che dal prossimo 5 marzo saranno attivi tre nuovi ambulatori specialistici Cardiologia, Urologia e Gastroenterologia presso il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte accelera il potenziamento di servizi ospedalieri di cui mi ...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Manifestazione studenti, Lacorazza: mantenere dialogo e confronto
Il capogruppo Pd: Quando cè una generazione che protesta, si indigna e dunque partecipa ai processi della società, è da considerare un fatto positivo; è parte della vita democratica, è evidente vitalità di una generazione
Contatterò i rap...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Cavallo (Cisl): ''La Basilicata ha bisogno di una politica industriale organica che vada oltre lemergenza''
«La Basilicata ha attraversato negli ultimi decenni fasi complesse di trasformazioni industriali e occupazionali, segnate da crisi profonde che hanno messo alla prova la capacità del territorio di mantenere i livelli occupazionali e una stabile traiettoria di ...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Chiorazzo (BCC): ''Rapporto Svimez: vanno via anche gli anziani, il governo regionale ha fallito''
Da tempo denunciamo il fenomeno di genitori che lasciano la Basilicata per raggiungere i figli emigrati in altre regioni o allestero. Oggi il Rapporto SvimezSave the Children lo certifica: dalla Basilicata non vanno via solo i giovani, ma anche gli anziani....-->continua
|
|
|26/02/2026 - Referendum giustizia, Angelo Summa (Spi Cgil): ''No per difendere Costituzione e diritti''
Porteremo avanti fino in fondo la battaglia in difesa della Costituzione a garanzia dei diritti degli italiani e delle italiane. Se uno dei poteri viene subordinato al potere politico, come vorrebbe questo governo con il Referendum costituzionale del 22 e del...-->continua
|
|
|26/02/2026 - Referendum Giustizia, Europa Verde a Viggianello con liniziativa ''Le ragioni del No''
Europa VerdeAVS Basilicata promuove per lunedì 2 marzo, alle ore 18.00, presso il Centro Visite di Piazza Umberto a Viggianello, liniziativa pubblica Le ragioni del No in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma dellordinamento ...-->continua
|
|