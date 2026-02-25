Tre nuovi spazi dedicati agli adolescenti nasceranno in Basilicata grazie al finanziamento dellAvviso nazionale DesTEENazione  Desideri in azione, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nellambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027.



Sono stati finanziati i progetti presentati dagli Ambiti Territoriali Sociali di Potenza, Metapontino Collina Materana e Lagonegrese Pollino. Per ciascun Ambito è previsto un finanziamento di circa 3.300.000 euro, con durata triennale dellintervento, per un investimento complessivo sul territorio regionale di quasi 10 milioni di euro.



A darne notizia è lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.



Si tratta di un risultato importante  ha dichiarato lassessore  che consente alla Basilicata di rafforzare in modo strutturato le politiche rivolte agli adolescenti. Non parliamo di interventi episodici, ma di un programma organico, sostenuto da risorse significative e con una programmazione triennale.



Liniziativa rientra nella Priorità 2 Child Guarantee del Fondo Sociale Europeo Plus e nella Priorità 4 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che sostiene anche ladeguamento e lallestimento degli spazi dedicati. I beneficiari del finanziamento sono i tre Ambiti Territoriali Sociali, che avranno il compito di attivare e gestire spazi multifunzionali di esperienza, strutturati come poli territoriali integrati a prevalente valenza socio-educativa.



I Comuni e gli Ambiti territoriali  ha aggiunto Latronico  avranno la responsabilità di costruire luoghi riconoscibili, aperti e integrati con i servizi già esistenti, capaci di fare rete e di intercettare precocemente le situazioni di fragilità.



I destinatari diretti sono adolescenti tra 11 e 18 anni e giovani fino ai 21 anni in condizioni di fragilità, oltre ai loro nuclei familiari. Destinatari indiretti sono gli operatori sociali, educativi e le istituzioni del territorio, che potranno integrare le proprie attività allinterno di una rete più strutturata.



Concretamente, i progetti prevedono la creazione di luoghi fisici stabili e riconoscibili, aperti alla comunità, nei quali saranno attivati servizi di aggregazione e accompagnamento socio-educativo, educativa di strada, patti educativi di comunità, azioni di contrasto alla dispersione scolastica, supporto psicologico, sostegno alla genitorialità, laboratori esperienziali, attività creative e formative, nonché percorsi di inclusione e orientamento. Gli spazi saranno dotati di ambienti attrezzati per attività individuali e di gruppo e rappresenteranno un presidio territoriale permanente.



Vogliamo offrire ai ragazzi  ha sottolineato lassessore  opportunità concrete di crescita, ascolto e partecipazione. Investire sugli adolescenti significa intervenire prima che il disagio diventi esclusione, rafforzando la comunità nel suo insieme.



Per il territorio lucano lintervento produce benefici concreti: rafforza la rete dei servizi sociali ed educativi, integra interventi oggi frammentati, offre ai giovani opportunità strutturate di crescita e partecipazione, sostiene le famiglie nei momenti di difficoltà e contribuisce a prevenire fenomeni di disagio, isolamento e abbandono scolastico. Si tratta di un investimento orientato alla prevenzione, che nel medio periodo riduce i costi sociali legati alla marginalità e promuove coesione e inclusione nelle comunità locali.



Con questo finanziamento  ha concluso Latronico  la Basilicata consolida un modello di intervento stabile e integrato a favore delle giovani generazioni. Il finanziamento triennale garantisce continuità e ci consente di programmare azioni strutturali, capaci di produrre effetti duraturi nel tempo, a sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie.