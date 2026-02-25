-->
|Basilicata. Tre nuovi spazi dedicati agli adolescenti
25/02/2026
|Tre nuovi spazi dedicati agli adolescenti nasceranno in Basilicata grazie al finanziamento dellAvviso nazionale DesTEENazione Desideri in azione, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nellambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027.
Sono stati finanziati i progetti presentati dagli Ambiti Territoriali Sociali di Potenza, Metapontino Collina Materana e Lagonegrese Pollino. Per ciascun Ambito è previsto un finanziamento di circa 3.300.000 euro, con durata triennale dellintervento, per un investimento complessivo sul territorio regionale di quasi 10 milioni di euro.
A darne notizia è lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.
Si tratta di un risultato importante ha dichiarato lassessore che consente alla Basilicata di rafforzare in modo strutturato le politiche rivolte agli adolescenti. Non parliamo di interventi episodici, ma di un programma organico, sostenuto da risorse significative e con una programmazione triennale.
Liniziativa rientra nella Priorità 2 Child Guarantee del Fondo Sociale Europeo Plus e nella Priorità 4 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che sostiene anche ladeguamento e lallestimento degli spazi dedicati. I beneficiari del finanziamento sono i tre Ambiti Territoriali Sociali, che avranno il compito di attivare e gestire spazi multifunzionali di esperienza, strutturati come poli territoriali integrati a prevalente valenza socio-educativa.
I Comuni e gli Ambiti territoriali ha aggiunto Latronico avranno la responsabilità di costruire luoghi riconoscibili, aperti e integrati con i servizi già esistenti, capaci di fare rete e di intercettare precocemente le situazioni di fragilità.
I destinatari diretti sono adolescenti tra 11 e 18 anni e giovani fino ai 21 anni in condizioni di fragilità, oltre ai loro nuclei familiari. Destinatari indiretti sono gli operatori sociali, educativi e le istituzioni del territorio, che potranno integrare le proprie attività allinterno di una rete più strutturata.
Concretamente, i progetti prevedono la creazione di luoghi fisici stabili e riconoscibili, aperti alla comunità, nei quali saranno attivati servizi di aggregazione e accompagnamento socio-educativo, educativa di strada, patti educativi di comunità, azioni di contrasto alla dispersione scolastica, supporto psicologico, sostegno alla genitorialità, laboratori esperienziali, attività creative e formative, nonché percorsi di inclusione e orientamento. Gli spazi saranno dotati di ambienti attrezzati per attività individuali e di gruppo e rappresenteranno un presidio territoriale permanente.
Vogliamo offrire ai ragazzi ha sottolineato lassessore opportunità concrete di crescita, ascolto e partecipazione. Investire sugli adolescenti significa intervenire prima che il disagio diventi esclusione, rafforzando la comunità nel suo insieme.
Per il territorio lucano lintervento produce benefici concreti: rafforza la rete dei servizi sociali ed educativi, integra interventi oggi frammentati, offre ai giovani opportunità strutturate di crescita e partecipazione, sostiene le famiglie nei momenti di difficoltà e contribuisce a prevenire fenomeni di disagio, isolamento e abbandono scolastico. Si tratta di un investimento orientato alla prevenzione, che nel medio periodo riduce i costi sociali legati alla marginalità e promuove coesione e inclusione nelle comunità locali.
Con questo finanziamento ha concluso Latronico la Basilicata consolida un modello di intervento stabile e integrato a favore delle giovani generazioni. Il finanziamento triennale garantisce continuità e ci consente di programmare azioni strutturali, capaci di produrre effetti duraturi nel tempo, a sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie.
