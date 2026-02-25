-->
|Potenza, incontro pubblico su Le ragioni del NO al Referendum il 27 febbraio
25/02/2026
|Venerdì 27 febbraio 2026 dalle ore 17:00, presso i locali di ScamBioLoGiCo in Piazzale Istria 1/3 a Potenza si terrà l'incontro pubblico Le ragioni del NO al Referendum, per approfondire tutti gli aspetti della modifica della Costituzione proposta alle elettrici ed agli elettori i prossimi 22 e 23 marzo.
Il Comitato Società Civile per il NO al Referendum Costituzionale è presieduto a livello nazionale da Giovanni Bachelet e tra i promotori figurano personalità di spicco come Rosy Bindi, Maurizio Landini, Emiliano Manfredonia, Gianfranco Pagliarulo, Giorgio Parisi e Benedetta Tobagi. Il Comitato è formato da associazioni e soggetti del Terzo Settore, fra i quali: Legambiente, CGIL, Rete degli Studenti Medi, Acli, Anpi, Arci, Libera Auser, Pax Christi, art. 21, Lega Autonomie Locali, Libertà e Giustizia e decine di altre sigle che sostengono la scelta di bocciare con il voto popolare la riforma della giustizia approvata dal Parlamento.
L'evento sarà introdotto da Luciano Castrignano, Vicedirettore Legambiente Basilicata e vedrà gli interventi ed i contributi di: Prof. Luca dell'Atti (Ricercatore in Diritto Costituzionale e Pubblico, Università di Bari Aldo Moro), Maria Maranò (Segreteria Nazionale Legambiente), Vincenzo Esposito (Segretario Cgil Potenza) e Teresa D'Onofrio (Segretaria Generale Rete degli Studenti Medi Basilicata).
Attraverso il contributo del mondo associativo, sindacale e giovanile l'evento ha l'obiettivo di promuovere e stimolare il dibattito pubblico e l'informazione utili per un voto consapevole da parte di tutte le elettrici e tutti gli elettori. Durante l'iniziativa sarà possibile dialogare e discutere con le/gli ospiti sui diversi temi che saranno trattati. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.
