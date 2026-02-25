Presso la sala delle Conferenze internazionali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, è stato presentato ufficialmente il programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, un riconoscimento che ne consolida il ruolo storico di ponte tra popoli, tradizioni e civiltà del bacino mediterraneo.

La designazione rappresenta un traguardo di grande rilievo istituzionale e culturale, che proietta la città al centro di una nuova stagione di cooperazione internazionale fondata su dialogo interculturale, inclusione e sviluppo sostenibile. Forte dellesperienza maturata nel 2019 come Capitale Europea della Cultura, Matera si conferma laboratorio permanente di innovazione culturale.

Il programma Terre Immerse prevede un calendario articolato di eventi, forum, rassegne artistiche, incontri tra giovani, studiosi e rappresentanti istituzionali dei Paesi del Mediterraneo, con lobiettivo di rafforzare le reti di collaborazione e promuovere la cultura come strumento di pace.

Il riconoscimento valorizza ulteriormente il patrimonio storico e paesaggistico della città, già dichiarato Patrimonio Mondiale dallUNESCO, e rafforza il ruolo strategico del Mezzogiorno nel dialogo tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Rappresenta un motivo di profondo orgoglio per lintera Basilicata e per il Paese. Si tratta di un riconoscimento che premia una comunità capace di trasformare la propria storia millenaria in visione contemporanea, facendo della cultura uno strumento concreto di cooperazione e sviluppo.

Come rappresentante della Basilicata in Senato, assicuro il mio impegno affinché questa nomina si traduca in opportunità strutturali per il territorio, in investimenti duraturi e in un programma capace di coinvolgere giovani, istituzioni, università e imprese. La cultura non è solo identità: è futuro, innovazione e responsabilità comune.