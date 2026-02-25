-->
|Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. Rosa (FDI): motivo di profondo orgoglio per la Basilicata
25/02/2026
|Presso la sala delle Conferenze internazionali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, è stato presentato ufficialmente il programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, un riconoscimento che ne consolida il ruolo storico di ponte tra popoli, tradizioni e civiltà del bacino mediterraneo.
La designazione rappresenta un traguardo di grande rilievo istituzionale e culturale, che proietta la città al centro di una nuova stagione di cooperazione internazionale fondata su dialogo interculturale, inclusione e sviluppo sostenibile. Forte dellesperienza maturata nel 2019 come Capitale Europea della Cultura, Matera si conferma laboratorio permanente di innovazione culturale.
Il programma Terre Immerse prevede un calendario articolato di eventi, forum, rassegne artistiche, incontri tra giovani, studiosi e rappresentanti istituzionali dei Paesi del Mediterraneo, con lobiettivo di rafforzare le reti di collaborazione e promuovere la cultura come strumento di pace.
Il riconoscimento valorizza ulteriormente il patrimonio storico e paesaggistico della città, già dichiarato Patrimonio Mondiale dallUNESCO, e rafforza il ruolo strategico del Mezzogiorno nel dialogo tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Rappresenta un motivo di profondo orgoglio per lintera Basilicata e per il Paese. Si tratta di un riconoscimento che premia una comunità capace di trasformare la propria storia millenaria in visione contemporanea, facendo della cultura uno strumento concreto di cooperazione e sviluppo.
Come rappresentante della Basilicata in Senato, assicuro il mio impegno affinché questa nomina si traduca in opportunità strutturali per il territorio, in investimenti duraturi e in un programma capace di coinvolgere giovani, istituzioni, università e imprese. La cultura non è solo identità: è futuro, innovazione e responsabilità comune.
