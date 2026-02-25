"Le parole pronunciate ieri dal Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Farnesina, in occasione del lancio ufficiale di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, vanno dritte al cuore del significato di questo riconoscimento. Tajani ha chiarito con grande lucidità che quello assegnato a Matera non è solo un premio culturale, ma un atto politico preciso, in un momento in cui la pace nel Mediterraneo e nel mondo è sempre più a rischio."



Lo dichiara Michele Casino, capogruppo di FI, commentando l'evento svoltosi ieri a Roma alla Farnesina, promosso dall'Unione per il Mediterraneo e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, con il via ufficiale fissato al 20 marzo.



"Condivido pienamente la visione del Ministro: la pace si costruisce con il dialogo e con il lavoro costante, non con i proclami. E Matera, città che tutto il mondo conosce e rispetta, è oggi chiamata a essere protagonista di questo percorso nel cuore del Mediterraneo. È un orgoglio per la nostra Basilicata e una responsabilità che dobbiamo saper cogliere."