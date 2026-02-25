Leggiamo con sincero stupore il comunicato dei consiglieri del centrodestra in merito al percorso politico di Basilicata Casa Comune e alla presenza dei propri rappresentanti nel Consiglio comunale di Potenza.

È quantomeno singolare che chi, a livello regionale, ha sottratto risorse che avrebbero dovuto essere destinate alle politiche sociali  reintegrando vitalizi e privilegi  oggi pretenda di impartire lezioni di morale e di etica pubblica alla nostra comunità politica. Tentare di spostare lattenzione con polemiche strumentali non cancella scelte che hanno inciso sulle fasce più fragili della popolazione.

Basilicata Casa Comune ha a cuore, concretamente, il tema della riduzione dei costi della politica. Non lo utilizziamo come slogan, ma come impegno reale. In tal senso va ricordato che, sin dalla reintroduzione del vitalizio, il Presidente Angelo Chiorazzo ha dichiarato la propria rinuncia, destinandone i proventi alla onlus Dea Per Sempre. Un gesto chiaro, netto, che testimonia coerenza tra parole e azioni. Ben diverso dallatteggiamento di chi prova a giustificare il ripristino di privilegi con argomentazioni che ricordano più una televendita di bassa lega che un serio confronto politico.

Per quanto riguarda la questione dei gruppi consiliari, i consiglieri del centrodestra dovrebbero sapere che la costituzione di un unico gruppo richiede precisi passaggi istituzionali e il rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento comunale. Percorsi che saranno completati quando saranno compiuti tutti i passaggi dovuti e formalmente previsti. Alimentare polemiche su questo tema significa ignorare volutamente le procedure o, peggio, strumentalizzarle.

Con lingresso di Potenza Prima e La Potenza delle Contrade in Basilicata Casa Comune si è compiuto un percorso politico chiaro e coerente, che rafforza lidentità del centrosinistra nel capoluogo e consolida un progetto fondato su responsabilità, trasparenza e centralità dei partiti. La nostra azione amministrativa, così come loperato dellAssessore allAmbiente e dei consiglieri comunali, è ispirata al senso delle istituzioni e alla gestione collegiale della cosa pubblica, contro ogni personalismo.

Ciò che amareggia, come comunità politica, è la constatazione di una povertà culturale e politica che caratterizza lazione di quella parte del centrodestra che, nei fatti, rinuncia alla Politica con la P maiuscola, rifugiandosi in uno sterile chiacchiericcio distante anni luce dai reali bisogni della comunità.

Noi continueremo a lavorare per una politica seria, coerente e responsabile, mettendo al centro i cittadini e non le polemiche di giornata.



Roberto Rizzi (coordinatore cittadino BCC)