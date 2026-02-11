La riapertura del Tribunale di Melfi arriva su un tavolo nazionale: la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha infatti accolto la richiesta di audizione per il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il Sindaco di Melfi e lavvocato Gerardo Di Ciommo, già presidente dellordine degli avvocati locale.



A salutare positivamente liniziativa è Enzo Bufano, consigliere comunale e provinciale del Pd, che da mesi segue liter per il ripristino del presidio giudiziario. Il percorso ha radici nel luglio 2025, con lapprovazione del disegno di legge sulla geografia giudiziaria, e ha visto lazione coordinata di Comune, Provincia e 14 Comuni del Vulture-Melfese.



Bufano sottolinea limportanza di un approccio istituzionale e non politico: «È fondamentale che le istituzioni parlino con una sola voce per garantire sicurezza e risposte efficienti». Laudizione rappresenta ora un passaggio cruciale per capire se il territorio potrà finalmente riavere il suo Tribunale, colmando un vuoto che dura da troppi anni.