Questa nuova fase delle filiere regionali riguarda tutta la Basilicata, perché investire in innovazione e ricerca significa rafforzare il lavoro, il reddito delle imprese e la qualità delle produzioni che tengono vivi i nostri territori.



Queste le parole dellAssessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, intervenendo allincontro con il partenariato economico e sociale per presentare la strategia sulle filiere nella programmazione CSR Basilicata 20232027.



La Regione Basilicata mette in campo circa 60 milioni di euro complessivi per sostenere il comparto agricolo e agroalimentare lucano verso una nuova fase di sviluppo, fondata su un legame stabile tra produzione, trasformazione, mercato e ricerca.



Una scelta che punta a trasformare linnovazione in vantaggio concreto per le imprese e in valore aggiunto per lintera comunità regionale.



Nel complesso, circa 40 milioni di euro saranno indirizzati direttamente alle filiere. Di queste risorse, 4 milioni serviranno a sostenere progetti di innovazione e sperimentazione, per portare soluzioni concrete dentro le aziende. La quota più consistente, 30 milioni di euro, sarà destinata agli investimenti nella produzione agricola, per rafforzare la capacità produttiva e la competitività delle imprese. Altri 25 milioni di euro andranno invece alla trasformazione e alla commercializzazione agroalimentare, così da aumentare il valore aggiunto dei prodotti lucani e renderli più riconoscibili sui mercati. Accanto a queste dotazioni, la Regione potrà attivare ulteriori strumenti per sostenere e consolidare i progetti più solidi».



Non parliamo di innovazione astratta  ha spiegato Cicala  ma di soluzioni già sperimentate e pronte per entrare nei cicli produttivi. Lobiettivo è aiutare le aziende lucane a migliorare qualità, identità e riconoscibilità delle proprie produzioni, rendendole più competitive sui mercati e più resilienti alle sfide climatiche ed economiche.



Il nuovo modello di filiera previsto dal CSR 20232027 supera lapproccio del passato e punta su filiere pilota, costruite attorno a progetti condivisi tra imprese, enti di ricerca e partenariati territoriali, con innovazioni replicabili e misurabili nei risultati.



Elemento centrale sarà il sostegno alle azioni pilota e al collaudo dellinnovazione, che consentirà di portare più rapidamente nei campi e nelle aziende i risultati della ricerca, accompagnandoli con investimenti mirati nella produzione e nella trasformazione.



La forza di questa strategia  ha concluso lassessore  sta nel metodo: confronto con il partenariato, selezione delle idee migliori, accompagnamento continuo e monitoraggio dei risultati. È così che le risorse europee diventano sviluppo reale, non solo per le imprese coinvolte, ma per lintera Basilicata.



