Il partito di Europa Verde-AVS Basilicata esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Francesco Nacci, figura di riferimento per il mondo della scuola, delleducazione e della cultura nella nostra comunità.



La perdita del dottor Nacci, stimato ispettore scolastico in pensione e leale servitore dellistruzione, lascia un vuoto che va oltre i confini di Lagonegro e della Basilicata. La sua passione per linsegnamento, la sua competenza e il suo impegno al servizio delle nuove generazioni sono stati esempi di dedizione civile e umana per tante e tanti.



In questo momento di dolore, ci uniamo con rispetto e solidarietà alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutte le persone che lo hanno conosciuto e stimato. La sua memoria continuerà a vivere nella comunità scolastica e nel valore civico di chi crede nella formazione come fondamento di una società più giusta e inclusiva.



Europa Verde  AVS porge le più sentite condoglianze.