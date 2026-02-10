-->
|
La voce della Politica
|Europa VerdeAVS Basilicata esprime cordoglio per la scomparsa di Francesco Nacc
10/02/2026
|Il partito di Europa Verde-AVS Basilicata esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Francesco Nacci, figura di riferimento per il mondo della scuola, delleducazione e della cultura nella nostra comunità.
La perdita del dottor Nacci, stimato ispettore scolastico in pensione e leale servitore dellistruzione, lascia un vuoto che va oltre i confini di Lagonegro e della Basilicata. La sua passione per linsegnamento, la sua competenza e il suo impegno al servizio delle nuove generazioni sono stati esempi di dedizione civile e umana per tante e tanti.
In questo momento di dolore, ci uniamo con rispetto e solidarietà alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutte le persone che lo hanno conosciuto e stimato. La sua memoria continuerà a vivere nella comunità scolastica e nel valore civico di chi crede nella formazione come fondamento di una società più giusta e inclusiva.
Europa Verde AVS porge le più sentite condoglianze.
|
archivio
|La Voce della Politica
|10/02/2026 - Cicala: ''40 milioni per le filiere lucane''
Questa nuova fase delle filiere regionali riguarda tutta la Basilicata, perché investire in innovazione e ricerca significa rafforzare il lavoro, il reddito delle imprese e la qualità delle produzioni che tengono vivi i nostri territori.
Queste le parole dellAsse...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Cupparo, a Melfi avvio produzione Compass
La giornata di oggi rappresenta un passaggio di particolare rilievo per lo stabilimento Stellantis di Melfi e per lintero sistema produttivo regionale. Come annunciato nelle settimane scorse, prende avvio la salita produttiva della Jeep Compass, con lattiva...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Giorno del Ricordo a Potenza: memoria e responsabilità verso le nuove generazion
NellAula Magna del Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Potenza si è svolta, in mattinata, la cerimonia di commemorazione del Giorno del Ricordo, organizzata in collaborazione con lUniversità degli Studi di Basilicata ed il Comitato di Potenza dell...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Appalto Ospedale Lagonegro, Lacorazza: riparare errore velocizzando
Non entro nel merito della decisione dei criteri di appalto del primo lotto del Padiglione A dellospedale di Lagonegro, anche se il requisito escludente andrebbe motivato a maggior ragione se, come sembra evidente, la gara dappalto dovrà essere riaperta. Pe...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Europa VerdeAVS Basilicata esprime cordoglio per la scomparsa di Francesco Nacc
Il partito di Europa Verde-AVS Basilicata esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Francesco Nacci, figura di riferimento per il mondo della scuola, delleducazione e della cultura nella nostra comunità.
La perdita del dottor Nacci, stim...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Bochicchio (Psi): 'Stellantis, con risalita produttiva di Melfi ora massima attenzione sulle aziende dellindotto'
Linizio dellincremento produttivo con la copertura di tre turni giornalieri nei reparti di lastratura, stampaggio e plastica è un buon segnale per lo stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi. Ma questo non deve far calare lattenzione sullindotto, la...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Roberto Cifarelli, dal Carnevale del Riciclo alla Fiera dellInnovazione Ambientale"
E stata un bel successo la quarta edizione del Carnevale del Riciclo, questanno nel suggestivo scenario del Parco del Castello Tramontano.
Liniziativa ha confermato ancora una volta la sua valenza educativa e sociale: studenti di tutti gli ordini di s...-->continua
|
|