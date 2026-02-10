Il recente compimento di gravi atti di violenza tra giovani negli istituti scolastici ha fatto emergere come anche la scuola risenta delle dinamiche di disagio, marginalità e illegalità che attraversano il tessuto sociale, richiedendo una risposta istituzionale coordinata.

In questottica, in attuazione della recente circolare interministeriale emanata dai Ministri dellInterno e dellIstruzione e del Merito, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato, alle ore 11.00 di domani mercoledì 11 febbraio, in Prefettura, una seduta specifica del Comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica, per consolidare un sistema di prevenzione integrato, volto non solo al contrasto dei fenomeni di violenza e disagio, ma anche alla promozione di una cultura della legalità, del rispetto reciproco e della responsabilità civica.

Oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia, al Sindaco del Capoluogo ed al Presidente della Provincia, saranno presenti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza Anna Gloria Piccininni, il Direttore Generale dellUfficio Scolastico Regionale Anna DellAquila, il Direttore Sanitario dellASP Luigi DAngola, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Servizio Dipendenze ASP Pietro Fundone, il Direttore del Servizio Dipendenze Patologiche di Potenza Francesca Malerba, il Presidente dellOrdine degli Psicologi della Basilicata Caterina Cerbino ed il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza Italo Maria Marsico.