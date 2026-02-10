-->
|
La voce della Politica
|Potenza, prefetto convoca il Comitato per sicurezza e legalità nelle scuole
10/02/2026
|Il recente compimento di gravi atti di violenza tra giovani negli istituti scolastici ha fatto emergere come anche la scuola risenta delle dinamiche di disagio, marginalità e illegalità che attraversano il tessuto sociale, richiedendo una risposta istituzionale coordinata.
In questottica, in attuazione della recente circolare interministeriale emanata dai Ministri dellInterno e dellIstruzione e del Merito, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato, alle ore 11.00 di domani mercoledì 11 febbraio, in Prefettura, una seduta specifica del Comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica, per consolidare un sistema di prevenzione integrato, volto non solo al contrasto dei fenomeni di violenza e disagio, ma anche alla promozione di una cultura della legalità, del rispetto reciproco e della responsabilità civica.
Oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia, al Sindaco del Capoluogo ed al Presidente della Provincia, saranno presenti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza Anna Gloria Piccininni, il Direttore Generale dellUfficio Scolastico Regionale Anna DellAquila, il Direttore Sanitario dellASP Luigi DAngola, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Servizio Dipendenze ASP Pietro Fundone, il Direttore del Servizio Dipendenze Patologiche di Potenza Francesca Malerba, il Presidente dellOrdine degli Psicologi della Basilicata Caterina Cerbino ed il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza Italo Maria Marsico.
|
archivio
|La Voce della Politica
|10/02/2026 - Bochicchio (Psi): 'Stellantis, con risalita produttiva di Melfi ora massima attenzione sulle aziende dellindotto'
Linizio dellincremento produttivo con la copertura di tre turni giornalieri nei reparti di lastratura, stampaggio e plastica è un buon segnale per lo stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi. Ma questo non deve far calare lattenzione sullindotto, la cui situazione...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Roberto Cifarelli, dal Carnevale del Riciclo alla Fiera dellInnovazione Ambientale"
E stata un bel successo la quarta edizione del Carnevale del Riciclo, questanno nel suggestivo scenario del Parco del Castello Tramontano.
Liniziativa ha confermato ancora una volta la sua valenza educativa e sociale: studenti di tutti gli ordini di s...-->continua
|
|
|10/02/2026 - FIM-CISL Basilicata. Futuro sospeso per le lavoratrici e i lavoratori Smart Paper: basta rinvii, servono decisioni
Nel corso del collettivo Fim Cisl dellazienda Smart Paper, svoltosi presso la sede Fim Cisl di Potenza, sono stati affrontati temi centrali per il futuro occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento.
Al centro del confronto la...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Potenza, prefetto convoca il Comitato per sicurezza e legalità nelle scuole
Il recente compimento di gravi atti di violenza tra giovani negli istituti scolastici ha fatto emergere come anche la scuola risenta delle dinamiche di disagio, marginalità e illegalità che attraversano il tessuto sociale, richiedendo una risposta istituzional...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Giorno del Ricordo, Galella: Costruire una memoria condivisa
Ricordare i martiri delle foibe significa rendere giustizia alla verità storica e riaffermare il valore della memoria come fondamento della nostra identità nazionale. Lo afferma il consigliere regionale di FdI Alessandro Galella.
Per troppo tempo ...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Disciplina dei referendum. Centrosinistra: richiamata nostra legge in Consiglio
Ancora un altro Consiglio che non avrà come punto allordine del giorno la discussione e lapprovazione della legge sullindennità differita (vitalizi) che hanno segnato, in particolare sullapplicazione delle retroattività e del fondo, istituito con L.R. 37/2...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Senise ricorda le vittime delle foibe e dellesodo giuliano-dalmata
Oggi, 10 febbraio, ricorre il Giorno del Ricordo dedicato alla memoria delle vittime delle foibe, dellesodo giuliano-dalmata e delle complesse vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra.
Anche se Senise è lontana da quei territori, la memoria no...-->continua
|
|