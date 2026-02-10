-->
|
La voce della Politica
|Pac, Coldiretti Basilicata: Corte dei Conti Ue conferma i rischi, serve sostegno concreto
10/02/2026
|Anche la Corte dei Conti Ue con i rilievi sullattuale architettura della Pac ha confermato le perplessità manifestate sulle criticità della proposta della Commissione Ue, che rischia di snaturare la Politica agricola comune, complicare le regole per l'accesso ai fondi delle imprese, andare in direzione opposta alle esigenze di semplificazione e far venire meno quelleccezionalismo agricolo che ha garantito la crescita della produzione agroalimentare europea. E quanto fa sapere la Coldiretti della Basilicata. Grazie alle mobilitazioni che hanno visto in piazza migliaia di agricoltori, tra cui moltissimi lucani, sono stati recuperati 10 miliardi di fondi della Politica agricola comune, cancellando di fatto i tagli proposti dalla Von der Leyen evidenzia la Coldiretti di Basilicata - ora la battaglia è quella di garantire che i finanziamenti vadano solo ai veri agricoltori con regole chiare e certe e senza burocrazia che uccide la libertà delle imprese. È necessario che lUnione europea approvi atti legislativi vincolanti, chiari e privi di margini di discrezionalità, in grado di garantire senza ambiguità che le risorse aggiuntive siano effettivamente destinate alla difesa del reddito degli agricoltori e non disperse in altri capitoli di spesa. Rilevante anche la modifica che riguarda le aree rurali, grazie alla quale sarà possibile utilizzare per gli agricoltori il 10% del Fondo unico, pari a circa 48 miliardi di euro. Si tratta di un punto che Coldiretti evidenzia lorganizzazione agricola lucana- ha posto fin dallinizio allattenzione del Governo italiano e che ha sostenuto in tutti i dibattiti a livello europeo, indicandolo come elemento centrale del negoziato. Le risorse potranno così essere impiegate in modo concreto per affrontare le criticità delle aree interne, collinari e montane, sostenendo i contadini che vivono e lavorano stabilmente in territori fragili e spesso penalizzati. Per Coldiretti Basilicata è bene ricordare, infine, che la Pac non è fatta soltanto di risorse economiche, ma anche di regole. Per questo va contrastato ogni tentativo di rinazionalizzazione della politica agricola comune e va impedito che vengano introdotti nuovi ostacoli tecnici e burocratici che limitino il pieno utilizzo dei fondi assegnati alle imprese agricole. Da qui la diffidenza dichiarata nei confronti dellalta tecnocrazia di Bruxelles e la volontà di mantenere alta lattenzione.
|
archivio
|La Voce della Politica
|10/02/2026 - Bochicchio (Psi): 'Stellantis, con risalita produttiva di Melfi ora massima attenzione sulle aziende dellindotto'
Linizio dellincremento produttivo con la copertura di tre turni giornalieri nei reparti di lastratura, stampaggio e plastica è un buon segnale per lo stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi. Ma questo non deve far calare lattenzione sullindotto, la cui situazione...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Roberto Cifarelli, dal Carnevale del Riciclo alla Fiera dellInnovazione Ambientale"
E stata un bel successo la quarta edizione del Carnevale del Riciclo, questanno nel suggestivo scenario del Parco del Castello Tramontano.
Liniziativa ha confermato ancora una volta la sua valenza educativa e sociale: studenti di tutti gli ordini di s...-->continua
|
|
|10/02/2026 - FIM-CISL Basilicata. Futuro sospeso per le lavoratrici e i lavoratori Smart Paper: basta rinvii, servono decisioni
Nel corso del collettivo Fim Cisl dellazienda Smart Paper, svoltosi presso la sede Fim Cisl di Potenza, sono stati affrontati temi centrali per il futuro occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento.
Al centro del confronto la...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Potenza, prefetto convoca il Comitato per sicurezza e legalità nelle scuole
Il recente compimento di gravi atti di violenza tra giovani negli istituti scolastici ha fatto emergere come anche la scuola risenta delle dinamiche di disagio, marginalità e illegalità che attraversano il tessuto sociale, richiedendo una risposta istituzional...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Giorno del Ricordo, Galella: Costruire una memoria condivisa
Ricordare i martiri delle foibe significa rendere giustizia alla verità storica e riaffermare il valore della memoria come fondamento della nostra identità nazionale. Lo afferma il consigliere regionale di FdI Alessandro Galella.
Per troppo tempo ...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Disciplina dei referendum. Centrosinistra: richiamata nostra legge in Consiglio
Ancora un altro Consiglio che non avrà come punto allordine del giorno la discussione e lapprovazione della legge sullindennità differita (vitalizi) che hanno segnato, in particolare sullapplicazione delle retroattività e del fondo, istituito con L.R. 37/2...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Senise ricorda le vittime delle foibe e dellesodo giuliano-dalmata
Oggi, 10 febbraio, ricorre il Giorno del Ricordo dedicato alla memoria delle vittime delle foibe, dellesodo giuliano-dalmata e delle complesse vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra.
Anche se Senise è lontana da quei territori, la memoria no...-->continua
|
|