Non stiamo parlando di intenzioni, ma di numeri, scelte concrete e una programmazione che la Basilicata attendeva da tempo. ? la premessa che ha fatto lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, intervenendo ad unassemblea pubblica a Pisticci per fare il punto sulla trasformazione del sistema sanitario lucano.

Il cuore del rilancio passa innanzitutto dal personale. Lassessore ha confermato un massiccio piano di rafforzamento degli organici che prevede, per il biennio 2025-2026, 1.600 assunzioni attraverso i piani aziendali: circa 600 unit? nel 2025 e 1.000 nel 2026, a cui si sommano altre 400 unit? previste dai piani stralcio. Allinterno di questo contingente, Latronico ha posto laccento sul reclutamento di circa 200 infermieri di comunit?, figure considerate pilastri fondamentali per potenziare finalmente la sanit? territoriale e garantire assistenza capillare.

Parallelamente, la Regione sta portando a compimento le azioni della Missione 6 del PNRR. Lobiettivo ? rendere operativi entro il prossimo maggio le Case della Comunit?, gli Ospedali di Comunit? e le Centrali Operative Territoriali. Ad oggi  ha precisato Latronico  sono stati raggiunti tutti i target per lacquisto delle nuove apparecchiature elettromedicali e sono in corso importanti investimenti strutturali per rendere gli ospedali regionali pi? sicuri e tecnologicamente avanzati.

Sullannoso problema delle liste dattesa e della mobilit? passiva, lassessore ha evidenziato i primi segnali di inversione di tendenza. Grazie al nuovo Piano regionale di governo delle liste dattesa  ha detto  sono stati estesi gli orari degli ambulatori anche la sera e nei fine settimana, integrando le prestazioni con il privato accreditato e avviando nuove politiche di reclutamento. I dati rilevati al 31 dicembre 2025 confermano che la strada ? quella giusta, con un sensibile miglioramento dei tempi medi per numerose prestazioni sanitarie.

In conclusione del suo intervento Latronico ha annunciato con orgoglio lapprovazione del Piano Sanitario Regionale, sostenuto da oltre 200 milioni di euro di investimenti destinati alla medicina del territorio e al consolidamento delle strutture ospedaliere. Numeri, scelte e programmazione: ? cos? che stiamo lavorando per una sanit? pi? solida, vicina e sostenibile, capace di rispondere realmente ai bisogni dei cittadini.