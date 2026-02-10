-->
|Non stiamo parlando di intenzioni, ma di numeri, scelte concrete e una programmazione che la Basilicata attendeva da tempo. ? la premessa che ha fatto lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, intervenendo ad unassemblea pubblica a Pisticci per fare il punto sulla trasformazione del sistema sanitario lucano.
Il cuore del rilancio passa innanzitutto dal personale. Lassessore ha confermato un massiccio piano di rafforzamento degli organici che prevede, per il biennio 2025-2026, 1.600 assunzioni attraverso i piani aziendali: circa 600 unit? nel 2025 e 1.000 nel 2026, a cui si sommano altre 400 unit? previste dai piani stralcio. Allinterno di questo contingente, Latronico ha posto laccento sul reclutamento di circa 200 infermieri di comunit?, figure considerate pilastri fondamentali per potenziare finalmente la sanit? territoriale e garantire assistenza capillare.
Parallelamente, la Regione sta portando a compimento le azioni della Missione 6 del PNRR. Lobiettivo ? rendere operativi entro il prossimo maggio le Case della Comunit?, gli Ospedali di Comunit? e le Centrali Operative Territoriali. Ad oggi ha precisato Latronico sono stati raggiunti tutti i target per lacquisto delle nuove apparecchiature elettromedicali e sono in corso importanti investimenti strutturali per rendere gli ospedali regionali pi? sicuri e tecnologicamente avanzati.
Sullannoso problema delle liste dattesa e della mobilit? passiva, lassessore ha evidenziato i primi segnali di inversione di tendenza. Grazie al nuovo Piano regionale di governo delle liste dattesa ha detto sono stati estesi gli orari degli ambulatori anche la sera e nei fine settimana, integrando le prestazioni con il privato accreditato e avviando nuove politiche di reclutamento. I dati rilevati al 31 dicembre 2025 confermano che la strada ? quella giusta, con un sensibile miglioramento dei tempi medi per numerose prestazioni sanitarie.
In conclusione del suo intervento Latronico ha annunciato con orgoglio lapprovazione del Piano Sanitario Regionale, sostenuto da oltre 200 milioni di euro di investimenti destinati alla medicina del territorio e al consolidamento delle strutture ospedaliere. Numeri, scelte e programmazione: ? cos? che stiamo lavorando per una sanit? pi? solida, vicina e sostenibile, capace di rispondere realmente ai bisogni dei cittadini.
|
