Ancora un altro Consiglio che non avrà come punto allordine del giorno la discussione e lapprovazione della legge sullindennità differita (vitalizi) che hanno segnato, in particolare sullapplicazione delle retroattività e del fondo, istituito con L.R. 37/2017, il punto di maggiore distanza tra Regione e cittadini.

Se il Presidente Bardi avesse rispettato limpegno assunto già un mese fa, il Consiglio di oggi avrebbe potuto essere quello giusto per abrogare una legge sbagliata, ma dalla maggioranza di centrodestra non è ancora arrivato nessun segnale concreto.



Per questo, in mattinata abbiamo formalmente chiesto, scaduti i termini regolamentari dal deposito, che la legge per la disciplina degli istituti di partecipazione popolare venga iscritta al primo punto allordine del giorno del prossimo Consiglio regionale.



La democrazia non può più attendere i tempi della politica lucana.







Le Consigliere e i consiglieri di minoranza:



Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (PD), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC)