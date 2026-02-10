-->
|
La voce della Politica
|Disciplina dei referendum. Centrosinistra: richiamata nostra legge in Consiglio
10/02/2026
|Ancora un altro Consiglio che non avrà come punto allordine del giorno la discussione e lapprovazione della legge sullindennità differita (vitalizi) che hanno segnato, in particolare sullapplicazione delle retroattività e del fondo, istituito con L.R. 37/2017, il punto di maggiore distanza tra Regione e cittadini.
Se il Presidente Bardi avesse rispettato limpegno assunto già un mese fa, il Consiglio di oggi avrebbe potuto essere quello giusto per abrogare una legge sbagliata, ma dalla maggioranza di centrodestra non è ancora arrivato nessun segnale concreto.
Per questo, in mattinata abbiamo formalmente chiesto, scaduti i termini regolamentari dal deposito, che la legge per la disciplina degli istituti di partecipazione popolare venga iscritta al primo punto allordine del giorno del prossimo Consiglio regionale.
La democrazia non può più attendere i tempi della politica lucana.
Le Consigliere e i consiglieri di minoranza:
Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (PD), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC)
|
archivio
|La Voce della Politica
|10/02/2026 - Disciplina dei referendum. Centrosinistra: richiamata nostra legge in Consiglio
Ancora un altro Consiglio che non avrà come punto allordine del giorno la discussione e lapprovazione della legge sullindennità differita (vitalizi) che hanno segnato, in particolare sullapplicazione delle retroattività e del fondo, istituito con L.R. 37/2017, il punto d...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Senise ricorda le vittime delle foibe e dellesodo giuliano-dalmata
Oggi, 10 febbraio, ricorre il Giorno del Ricordo dedicato alla memoria delle vittime delle foibe, dellesodo giuliano-dalmata e delle complesse vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra.
Anche se Senise è lontana da quei territori, la memoria no...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Latronico. Sanità Basilicata: numeri, scelte e programmazione
Non stiamo parlando di intenzioni, ma di numeri, scelte concrete e una programmazione che la Basilicata attendeva da tempo. ? la premessa che ha fatto lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, intervenendo ad unassemblea pubblica a Pisticci per f...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Pac, Coldiretti Basilicata: Corte dei Conti Ue conferma i rischi, serve sostegno concreto
Anche la Corte dei Conti Ue con i rilievi sullattuale architettura della Pac ha confermato le perplessità manifestate sulle criticità della proposta della Commissione Ue, che rischia di snaturare la Politica agricola comune, complicare le regole per l'access...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Consigliere comunale Giovanni Angelino (Matera nel cuore) per riqualificazione strade Picciano A
Ancora una volta lAmministrazione Comunale di Matera guidata dal sindaco Antonio Nicoletti dimostra di avere a cuore le nostre periferie. Sono partiti nei giorni scorsi le attività di manutenzione del manto stradale nel borgo Picciano A. Un segnale di attenzi...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Confcommercio. Rottamazione quinquies: unopportunità per imprese e contribuenti lucani
Giovedì 12 febbraio 2026, alle 15:00, presso Confcommercio Potenza (Via Macchia San Luca, 34 Piano 4), si terrà un incontro dedicato alla rottamazione quinquies, misura che permette a cittadini, lavoratori autonomi e PMI lucane di sanare debiti fiscali e con...-->continua
|
|
|10/02/2026 - Napoli: ''La sanità non è una voce di bilancio''
Ci sono momenti nella vita pubblica di una comunità in cui la politica deve smettere di interrogarsi su quanto consenso potrà raccogliere domani e iniziare a interrogarsi su quale futuro sta costruendo per chi verrà dopo di noi. La sanità è uno di quei luoghi...-->continua
|
|