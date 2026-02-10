Sono trascorsi diversi giorni dalla dichiarazione con cui il Presidente Bardi annunciava la parziale revisione della misura sui cosiddetti mini-vitalizi. Ad oggi, tuttavia, diversamente dai proclami fatti, nelle aule consiliari non è approdato alcun disegno di legge, alcun atto che comprovi questa volontà.

Con eguale amarezza constatiamo che, in occasione del consiglio regionale previsto e calendarizzato per oggi, non ci sarà alcuna discussione sul tema.

E non solo per lennesima volta il centrodestra tradisce gli impegni assunti con la comunità lucana, ma rallenta anche liter di discussione delle proposte di legge sostenute dalla minoranza.

Giorni fa, infatti, è stata depositata la proposta di legge sottoscritta da tutte le forze di opposizione relativa proprio alla totale abrogazione degli articoli 16 e 17 del Collegato alla legge di stabilità. Proposta di legge che deve ancora giungere al vaglio delle commissioni consiliari e il cui contenuto risulta essere perfettamente coincidente con quello suggerito dal Comitato referendario costituitosi nei giorni scorsi.

Il deposito di questa proposta fa inoltre il paio con unaltra pdl sottoscritta dalle opposizioni, ossia quella relativa agli istituti di partecipazione, tra cui anche il referendum.

Anche su questa il centrodestra prende e perde tempo, di fatto comprimendo gli spazi democratici.

Appare, in definitiva, inaccettabile la strategia dilatoria e prepotente del governo regionale, che sembra dire allintera comunità lucana Finché ci siamo noi, comandiamo noi.

Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (PD), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC)