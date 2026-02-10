-->

La voce della Politica

Centrosinistra Regione Basilicata: nessuna discussione prevista in Consiglio sui mini-vitalizi

10/02/2026

Sono trascorsi diversi giorni dalla dichiarazione con cui il Presidente Bardi annunciava la parziale revisione della misura sui cosiddetti mini-vitalizi. Ad oggi, tuttavia, diversamente dai proclami fatti, nelle aule consiliari non è approdato alcun disegno di legge, alcun atto che comprovi questa volontà.
Con eguale amarezza constatiamo che, in occasione del consiglio regionale previsto e calendarizzato per oggi, non ci sarà alcuna discussione sul tema.
E non solo per lennesima volta il centrodestra tradisce gli impegni assunti con la comunità lucana, ma rallenta anche liter di discussione delle proposte di legge sostenute dalla minoranza.
Giorni fa, infatti, è stata depositata la proposta di legge sottoscritta da tutte le forze di opposizione relativa proprio alla totale abrogazione degli articoli 16 e 17 del Collegato alla legge di stabilità. Proposta di legge che deve ancora giungere al vaglio delle commissioni consiliari e il cui contenuto risulta essere perfettamente coincidente con quello suggerito dal Comitato referendario costituitosi nei giorni scorsi.
Il deposito di questa proposta fa inoltre il paio con unaltra pdl sottoscritta dalle opposizioni, ossia quella relativa agli istituti di partecipazione, tra cui anche il referendum.
Anche su questa il centrodestra prende e perde tempo, di fatto comprimendo gli spazi democratici.
Appare, in definitiva, inaccettabile la strategia dilatoria e prepotente del governo regionale, che sembra dire allintera comunità lucana Finché ci siamo noi, comandiamo noi.
Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (AVS-PSI-LBP), Angelo Chiorazzo (BCC), Roberto Cifarelli (PD), Piero Lacorazza (PD), Piero Marrese (BP), Viviana Verri (M5S), Giovanni Vizziello (BCC)



