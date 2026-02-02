-->
|Vitalizi, Libonati e D'Eugenio: Fratelli dItalia ipocrita e divisa, in Basilicata difende ciò che a Roma rinnega
2/02/2026
|Europa VerdeAVS Basilicata esprime netta e totale contrarietà alla norma approvata dal Consiglio regionale che reintroduce, sotto altra forma, un trattamento previdenziale per i consiglieri regionali.
Al di là dei giochi semantici sullindennità differita, si tratta di un privilegio fuori dal tempo, inaccettabile in una regione segnata da precarietà, emigrazione, crisi dei servizi essenziali e difficoltà economiche diffuse.
Per questo chiediamo limmediata abrogazione della norma.
Qualora ciò non avvenisse, Europa VerdeAVS sosterrà con convinzione ogni iniziativa referendaria abrogativa, schierandosi senza ambiguità dalla parte dei cittadini.
Colpisce e preoccupa, inoltre, lipocrisia e la totale confusione interna a Fratelli dItalia, primo partito della maggioranza regionale.
In Basilicata, esponenti di vertice del partito come Alessandro Galella e Piergiorgio Quarto difendono apertamente la norma; a livello nazionale, invece, Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli dItalia, la disconosce e la smentisce.
Una contraddizione politica grave, che certifica linaffidabilità di un partito che governa la Regione ma non riesce nemmeno a tenere una linea comune sui privilegi della politica.
Il quadro complessivo della maggioranza di centrodestra appare ormai allo sbando, con almeno tre posizioni inconciliabili: il presidente Vito Bardi, che parla di una possibile rimodulazione della norma; il presidente Marcello Pittella, che ne chiede labrogazione totale; Fratelli dItalia nazionale, che smentisce clamorosamente il proprio gruppo dirigente regionale.
In questo caos politico, lunica posizione chiara e coerente è quella di chi chiede di cancellare la norma e di restituire credibilità alle istituzioni regionali.
Europa VerdeAVS continuerà a battersi contro i privilegi, per una politica sobria, giusta e credibile, e a fianco dei cittadini lucani, non delle rendite di posizione.
Lucio Libonati e Delia DEugenio (Portavoce Europa Verde Provincia di Potenza)
