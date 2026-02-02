-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Vitalizi, Libonati e D'Eugenio: Fratelli dItalia ipocrita e divisa, in Basilicata difende ciò che a Roma rinnega

2/02/2026

Europa VerdeAVS Basilicata esprime netta e totale contrarietà alla norma approvata dal Consiglio regionale che reintroduce, sotto altra forma, un trattamento previdenziale per i consiglieri regionali.

Al di là dei giochi semantici sullindennità differita, si tratta di un privilegio fuori dal tempo, inaccettabile in una regione segnata da precarietà, emigrazione, crisi dei servizi essenziali e difficoltà economiche diffuse.

Per questo chiediamo limmediata abrogazione della norma.

Qualora ciò non avvenisse, Europa VerdeAVS sosterrà con convinzione ogni iniziativa referendaria abrogativa, schierandosi senza ambiguità dalla parte dei cittadini.

Colpisce e preoccupa, inoltre, lipocrisia e la totale confusione interna a Fratelli dItalia, primo partito della maggioranza regionale.

In Basilicata, esponenti di vertice del partito come Alessandro Galella e Piergiorgio Quarto difendono apertamente la norma; a livello nazionale, invece, Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli dItalia, la disconosce e la smentisce.

Una contraddizione politica grave, che certifica linaffidabilità di un partito che governa la Regione ma non riesce nemmeno a tenere una linea comune sui privilegi della politica.

Il quadro complessivo della maggioranza di centrodestra appare ormai allo sbando, con almeno tre posizioni inconciliabili: il presidente Vito Bardi, che parla di una possibile rimodulazione della norma; il presidente Marcello Pittella, che ne chiede labrogazione totale; Fratelli dItalia nazionale, che smentisce clamorosamente il proprio gruppo dirigente regionale.

In questo caos politico, lunica posizione chiara e coerente è quella di chi chiede di cancellare la norma e di restituire credibilità alle istituzioni regionali.

Europa VerdeAVS continuerà a battersi contro i privilegi, per una politica sobria, giusta e credibile, e a fianco dei cittadini lucani, non delle rendite di posizione.



Lucio Libonati e Delia DEugenio (Portavoce Europa Verde Provincia di Potenza)



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
2/02/2026 - Diga di Marsico Nuovo, Lacorazza: la nostra attenzione continua

Stiamo monitorando con attenzione la vicenda della diga di Marsico Nuovo. A fronte di una prima risposta pervenutaci in data 12 gennaio 2026, abbiamo continuato a richiedere il rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma dei lavori. Con una successiva nota del 23 ge...-->continua
2/02/2026 - Vitalizi, Libonati e D'Eugenio: Fratelli dItalia ipocrita e divisa, in Basilicata difende ciò che a Roma rinnega

Europa VerdeAVS Basilicata esprime netta e totale contrarietà alla norma approvata dal Consiglio regionale che reintroduce, sotto altra forma, un trattamento previdenziale per i consiglieri regionali.

Al di là dei giochi semantici sullindennità dif...-->continua
2/02/2026 - Piergiorgio Quarto: Fratelli dItalia si mobilita in Basilicata per promuovere il Sì al referendum sulla giustizia

Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli dItalia in Basilicata, annuncia la piena mobilitazione del partito a sostegno delle ragioni del Sì al referendum sulla giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo.

«Il referendum sulla g...-->continua
2/02/2026 - Protezione Civile, incontro a Palazzo di Città con lAmministrazione Nicoletti

Si è svolto giovedì 29 gennaio, nel Palazzo Municipale, un incontro promosso dallAssessore alla Protezione Civile  C.O.C. e Urbanistica, Giuseppe Sicolo, dal Comandante della Polizia Locale Paolo Milillo e dal rappresentante del Servizio Comunale di Protezio...-->continua
1/02/2026 - Dalla strada alluniversità: lesperienza di un portalettere nelle aree interne della Basilicata

Riceviamo e pubblichiamo la nota di un giovane portalettere delle aree interne della Basilicata, che racconta la propria esperienza lavorativa e di studio, ringraziando il sindacato FAILP CISAL per il supporto e il confronto costruttivo.

Lavorare come...-->continua
1/02/2026 - Il SIFUS Basilicata aderisce al gruppo di lavoro e al sit-in per la sanità territoriale del Senisese

Senise, feb. 2026  Il SIFUS Basilicata rende pubblica la propria adesione al gruppo di lavoro costituito a sostegno del Comitato dei Sindaci per la difesa e il rilancio della sanità territoriale del Senisese.

Ladesione nasce dopo aver appreso, trami...-->continua
1/02/2026 - Moliterno, opposizione: I comunicati del sindaco non risolvono i problemi dei cittadini

"Di nuovo il sindaco di Moliterno continua a usare la narrazione per celebrare sé stesso, trasformando la comunicazione istituzionale in strumento della propaganda politica. I cittadini sono stanchi di questo metodo, hanno bisogno di cose concrete e di rispost...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo