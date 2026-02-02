Europa VerdeAVS Basilicata esprime netta e totale contrarietà alla norma approvata dal Consiglio regionale che reintroduce, sotto altra forma, un trattamento previdenziale per i consiglieri regionali.



Al di là dei giochi semantici sullindennità differita, si tratta di un privilegio fuori dal tempo, inaccettabile in una regione segnata da precarietà, emigrazione, crisi dei servizi essenziali e difficoltà economiche diffuse.



Per questo chiediamo limmediata abrogazione della norma.



Qualora ciò non avvenisse, Europa VerdeAVS sosterrà con convinzione ogni iniziativa referendaria abrogativa, schierandosi senza ambiguità dalla parte dei cittadini.



Colpisce e preoccupa, inoltre, lipocrisia e la totale confusione interna a Fratelli dItalia, primo partito della maggioranza regionale.



In Basilicata, esponenti di vertice del partito come Alessandro Galella e Piergiorgio Quarto difendono apertamente la norma; a livello nazionale, invece, Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli dItalia, la disconosce e la smentisce.



Una contraddizione politica grave, che certifica linaffidabilità di un partito che governa la Regione ma non riesce nemmeno a tenere una linea comune sui privilegi della politica.



Il quadro complessivo della maggioranza di centrodestra appare ormai allo sbando, con almeno tre posizioni inconciliabili: il presidente Vito Bardi, che parla di una possibile rimodulazione della norma; il presidente Marcello Pittella, che ne chiede labrogazione totale; Fratelli dItalia nazionale, che smentisce clamorosamente il proprio gruppo dirigente regionale.



In questo caos politico, lunica posizione chiara e coerente è quella di chi chiede di cancellare la norma e di restituire credibilità alle istituzioni regionali.



Europa VerdeAVS continuerà a battersi contro i privilegi, per una politica sobria, giusta e credibile, e a fianco dei cittadini lucani, non delle rendite di posizione.







Lucio Libonati e Delia DEugenio (Portavoce Europa Verde Provincia di Potenza)