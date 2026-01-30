-->

Latronico su Policoro ''Capitale del mare''

30/01/2026

Dietro al progetto di Policoro Capitale italiana del mare cè lambizione di un territorio che ha deciso di smettere di pensarsi periferia per riscoprirsi baricentro. Lassessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, delegato dal Presidente Vito Bardi, ha partecipato oggi allincontro di presentazione ufficiale della sfida lucana. Saluto il sindaco Enrico Bianco, i docenti e i partner di questo percorso  ha esordito Latronico  ma sia chiaro: oggi non presentiamo solo dei documenti, rivendichiamo unidentità. Policoro non finisce dove finisce la sua spiaggia. Questa è la voce della Costa Ionica Metapontina che si alza allunisono, coinvolgendo il Basso Sinni, i borghi dellinterno, le valli. Il mare, per noi, non è un confine geografico ma un ponte di civiltà che collega lentroterra alle rotte del Mediterraneo.
Nel solco di unanalisi che guarda alla concretezza dei numeri, Latronico ha sottolineato la maturità raggiunta dal centro ionico: Policoro ha la muscolatura di un capoluogo. Lo dicono i servizi, lospedale, i poli scolastici, i presìdi di legalità. È una città-cerniera che già oggi esercita una funzione di guida per lintera area. Questa solidità rende la candidatura credibile agli occhi del Ministero: abbiamo la forza strutturale di una città e il cuore antico di una comunità radicata.
Il cuore del progetto batte forte tra le rovine di Siris ed Heraclea. Lassessore ha lodato il coinvolgimento delle Università e del professor Martorella: Il marketing territoriale senza la ricerca scientifica non decolla. Noi puntiamo sulla storia millenaria che da Metaponto arriva ad Anglona. Chi viene qui per il sole deve inciampare nella bellezza della Magna Grecia. Vogliamo un turismo dove lesperienza culturale sia totale, un itinerario di benessere che curi lanima e lo spirito. Ma la cultura deve farsi pane, lavoro, prospettiva. Rafforzare il brand Costa Ionica  ha proseguito Latronico  significa dare più valore alle nostre eccellenze ortofrutticole, loro rosso e bianco della nostra terra. Significa dare certezze alle maestranze e combattere lo spopolamento. Come assessore alla Salute, vedo in questo progetto una missione sociale: una comunità consapevole della propria bellezza è una comunità più sana, più coesa e più inclusiva.
Il messaggio finale è un impegno solenne: la Regione Basilicata non resterà a guardare. Rispondiamo alla sfida nazionale con tremila anni di storia e una capacità organizzativa moderna. La vittoria di Policoro  ha concluso Latronico  sarebbe il riconoscimento della dignità di un intero distretto mediterraneo. Il lavoro è appena iniziato, ma lapprodo è vicino



