-->
|
La voce della Politica
|Latronico su Policoro ''Capitale del mare''
30/01/2026
|Dietro al progetto di Policoro Capitale italiana del mare cè lambizione di un territorio che ha deciso di smettere di pensarsi periferia per riscoprirsi baricentro. Lassessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, delegato dal Presidente Vito Bardi, ha partecipato oggi allincontro di presentazione ufficiale della sfida lucana. Saluto il sindaco Enrico Bianco, i docenti e i partner di questo percorso ha esordito Latronico ma sia chiaro: oggi non presentiamo solo dei documenti, rivendichiamo unidentità. Policoro non finisce dove finisce la sua spiaggia. Questa è la voce della Costa Ionica Metapontina che si alza allunisono, coinvolgendo il Basso Sinni, i borghi dellinterno, le valli. Il mare, per noi, non è un confine geografico ma un ponte di civiltà che collega lentroterra alle rotte del Mediterraneo.
Nel solco di unanalisi che guarda alla concretezza dei numeri, Latronico ha sottolineato la maturità raggiunta dal centro ionico: Policoro ha la muscolatura di un capoluogo. Lo dicono i servizi, lospedale, i poli scolastici, i presìdi di legalità. È una città-cerniera che già oggi esercita una funzione di guida per lintera area. Questa solidità rende la candidatura credibile agli occhi del Ministero: abbiamo la forza strutturale di una città e il cuore antico di una comunità radicata.
Il cuore del progetto batte forte tra le rovine di Siris ed Heraclea. Lassessore ha lodato il coinvolgimento delle Università e del professor Martorella: Il marketing territoriale senza la ricerca scientifica non decolla. Noi puntiamo sulla storia millenaria che da Metaponto arriva ad Anglona. Chi viene qui per il sole deve inciampare nella bellezza della Magna Grecia. Vogliamo un turismo dove lesperienza culturale sia totale, un itinerario di benessere che curi lanima e lo spirito. Ma la cultura deve farsi pane, lavoro, prospettiva. Rafforzare il brand Costa Ionica ha proseguito Latronico significa dare più valore alle nostre eccellenze ortofrutticole, loro rosso e bianco della nostra terra. Significa dare certezze alle maestranze e combattere lo spopolamento. Come assessore alla Salute, vedo in questo progetto una missione sociale: una comunità consapevole della propria bellezza è una comunità più sana, più coesa e più inclusiva.
Il messaggio finale è un impegno solenne: la Regione Basilicata non resterà a guardare. Rispondiamo alla sfida nazionale con tremila anni di storia e una capacità organizzativa moderna. La vittoria di Policoro ha concluso Latronico sarebbe il riconoscimento della dignità di un intero distretto mediterraneo. Il lavoro è appena iniziato, ma lapprodo è vicino
|
archivio
|La Voce della Politica
|30/01/2026 - Basilicata: Pd chiede controllo su acqua e infrastrutture
"Il convegno odierno promosso da CGIL, CIA e Legambiente su "Acqua, infrastrutture e governance - strategie di adattamento climatico per la Basilicata" segna un passaggio politico e culturale imprescindibile. Mettere a confronto cittadini, lavoratori, imprese e istituzioni è...-->continua
|
|
|30/01/2026 - Latronico su Policoro ''Capitale del mare''
Dietro al progetto di Policoro Capitale italiana del mare cè lambizione di un territorio che ha deciso di smettere di pensarsi periferia per riscoprirsi baricentro. Lassessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, delegat...-->continua
|
|
|30/01/2026 - Moliterno, Rubino. Dati, interventi e responsabilità: i risultati concreti di 5 anni di lavoro per il Cimitero Comunale
LAmministrazione Comunale di Moliterno ritiene opportuno comunicare le principali attività svolte negli ultimi cinque anni per il Cimitero Comunale, anche al fine di evitare infelici incomprensioni che potrebbero veicolare unimmagine distorta che discredita ...-->continua
|
|
|30/01/2026 - Residenze anziani, Marrese: servono azioni concrete contro i rincari
Prendo atto dellincontro svoltosi ieri tra lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, e i rappresentanti delle residenze socio-assistenziali per anziani, un confronto che rappresenta senza dubbio un primo passo positivo dopo settimane di allarmi lan...-->continua
|
|
|30/01/2026 - Scomparsa Don Peppino Nolè, il cordoglio del presidente Pittella
Don Peppino è stato un sacerdote stimato e un punto di riferimento umano e spirituale per tanti fedeli. A nome mio personale e del Consiglio regionale della Basilicata, esprimo sentimenti di vicinanza alla famiglia
Con sincera commozione...-->continua
|
|
|30/01/2026 - Il cordoglio di Lacorazza per la scomparsa di don Peppino Nolè
Nel dare lultimo saluto a don Peppino Nolè, presso la camera ardente dellospedale San Carlo, desidero ricordare la sua capacità di interpretare la domanda di prossimità delle persone, con profonda disponibilità e umanità, con una costante attenzione ai più ...-->continua
|
|
|30/01/2026 - Cupparo. La Basilicata a supporto del sistema Stellantis
Nel corso del tavolo odierno presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicato allautomotive con la presenza dellassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo e del direttore generale dello stesso Dipartimento Giuseppina Lo Vecchio è s...-->continua
|
|