30/01/2026
|Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime piena sintonia con le preoccupazioni manifestate dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, in merito alla presenza di uomini dellagenzia statunitense Immigration and Customs Enforcement (ICE), ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.
Le Olimpiadi non sono solo un evento sportivo ed economico di interesse mondiale, ma nascono come simbolo di pace, di collaborazione tra i popoli, di umanità che si incontra oltre i confini. Anche il solo fatto che gli USA abbiano scelto la controversa polizia dellimmigrazione per accompagnare i propri atleti, appare una provocazione e un tentativo di sabotare lo spirito ideale delle Olimpiadi. Il sindaco Giuseppe Sala ha perfettamente ragione, quindi, a non sentirsi tutelato da un Ministro degli Interni come Matteo Piantedosi, che minimizza sullarrivo alle Olimpiadi di agenti considerati dallopinione pubblica mondiale dei pericolosi miliziani, più che dei tutori dellordine.
Il Sindaco Sala rappresenta una città, Milano, che sta lavorando da anni per il successo delle Olimpiadi, sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello della sicurezza, sia dellimmagine che lItalia avrà nel Mondo.
È proprio per questo impegno serio e responsabile - prosegue Chiorazzo - che le preoccupazioni del sindaco Sala vanno prese in considerazione. Non si tratta di polemiche strumentali, ma della volontà di preservare il valore simbolico delle Olimpiadi e, al contempo, di gestire in serena sicurezza la massima festa dello sport, nel rispetto delle istituzioni italiane, delle nostre forze dellordine e dei valori democratici.
È paradossale che un Governo di centrodestra, che fa della sicurezza e del sovranismo i suoi cavalli di battaglia, possa tollerare, al fianco delle nostre forze dellordine, la presenza di agenti di polizia stranieri, che da mesi sono al centro di gravi accuse di violenza e pratiche repressive. Ci saremmo aspettati - sottolinea Chiorazzo - uno scatto di orgoglio nazionale e, invece, emerge sempre più chiaramente limmagine di un Governo che asseconda le scelte che provengono da oltre Oceano. Altro che orgoglio nazionale! Con la presenza dellICE alle Olimpiadi si tenta di ripulire limmagine di unagenzia di polizia che oggi è vista con preoccupazione in tutto il mondo.
Il Governo - conclude il Vice Presidente Chiorazzo - agisca, invece, in modo concreto e responsabile, per rafforzare i presidi di sicurezza nelle città italiane, investendo risorse, uomini e strumenti a sostegno dei sindaci, troppo spesso lasciati soli a fronteggiare le crescenti esigenze di sicurezza e controllo del territorio.
