-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Pittella e Morea incontrano lAssociazione Giovanni Manicone

30/01/2026

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha ricevuto la presidente dellAssociazione Giovanni Manicone, Milena Manicone, insieme a Giovanni Fontanarosa, co-organizzatore delle iniziative dellassociazione. Allincontro ha partecipato anche il consigliere regionale e presidente della quarta Commissione consiliare, Nicola Morea.

LAssociazione Giovanni Manicone, fondata a Matera nel 2019 per volontà di Milena Manicone dopo la prematura e tragica scomparsa del fratello Giovanni, nasce con lobiettivo di trasformare il dolore in un impegno concreto di solidarietà e responsabilità sociale. Lazione dellAssociazione è rivolta alla promozione di inclusione, educazione, salute e opportunità per le giovani generazioni. Attiva in Basilicata, opera come ponte tra istituzioni, scuole e comunità, affermandosi come punto di riferimento per iniziative di alto valore umano e sociale.

Ho avuto lopportunità di conoscere persone che dedicano la propria vita alla formazione e allattenzione verso chi vive situazioni di difficoltà nelle aree del mondo più disagiate e complesse, come la Namibia. Le associazioni non sono corpi estranei, ma una parte viva e fondamentale della società, che spesso affianca e sostiene le istituzioni. Così il presidente Pittella ha ringraziato Manicone e Fontanarosa per limpegno profuso nella realizzazione del progetto internazionale Insieme per la Vita: Giò Can Do for Namibia, una missione patrocinata dal Consiglio regionale della Basilicata e svoltasi dal 16 al 28 agosto 2025.

La missione ha coinvolto scuole, orfanotrofi, un ospedale pediatrico oncologico e centri per bambini con disabilità, attraverso attività educative, formative e sanitarie, oltre alla consegna di donazioni di materiale scolastico, sportivo e sanitario. Unesperienza umana di grande valore - ha aggiunto Pittella - che dimostra quanto sia importante mettere insieme la capacità di iniziativa delle associazioni e la sensibilità delle istituzioni. Il Consiglio regionale continuerà a garantire vicinanza e sostegno a questo percorso.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere e presidente della quarta Commissione consiliare, Nicola Morea: Il Consiglio regionale, insieme alla Presidenza, ha sostenuto uniniziativa nobile. Non risolviamo i problemi del mondo, ma possiamo offrire un segno concreto di solidarietà. LAssociazione ha portato a termine la prima fase di un progetto di lunga durata, accolto con grande entusiasmo in Namibia. È stata una scelta giusta e continueremo a sostenerla.

Nel corso dellincontro, al presidente Pittella sono stati consegnati alcuni omaggi da parte dellomologo namibiano Honorable Shaalukeni John Moonde, Chairperson of Khomas Regional Council e dallAssociazione.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
30/01/2026 - Cupparo. La Basilicata a supporto del sistema Stellantis

Nel corso del tavolo odierno presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicato allautomotive  con la presenza dellassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo e del direttore generale dello stesso Dipartimento Giuseppina Lo Vecchio  è stato ribadito i...-->continua
30/01/2026 - Chiorazzo (BCC): condividiamo le preoccupazioni di Sala sugli agenti ICE alle Olimpiadi

Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime piena sintonia con le preoccupazioni manifestate dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, in merito alla presenza di uomini dellagenzia statunitense Immigration and Customs Enf...-->continua
30/01/2026 - Rilancio del comparto automotive e dell'indotto lucano. Rosa (FDI): presentata interrogazione al Ministro

Il 28 gennaio scorso ho presentato uninterrogazione al Ministro Urso, sulle intenzioni del Governo in merito al rilancio del settore auto in Italia ed in particolare sulle tutele dello stabilimento di Melfi e del suo indotto, che sta subendo un impatto duriss...-->continua
30/01/2026 - Automotive, Palombella-Ficco (Uilm): Il 2026 sia lanno del cambiamento''

È essenziale che il 2026 rappresenti lanno del cambiamento per il settore automotive in Europa e in Italia: una politica industriale seria e pragmatica è diventata una necessità ineludibile nel mutato contesto internazionale e lUnione europea deve cambiare ...-->continua
30/01/2026 - San Severino L.:ancora disservizi con Vodafone

Nella mattinata di oggi, 30 gennaio i cittadini di S. Severino Lucano si sono ritrovati nuovamente isolati, senza la possibilità di telefonare e navigare sul web. Il gestore che sta causando lennesimo problema è Vodafone, che offre le sue reti anche ad altri ...-->continua
30/01/2026 - Pittella e Morea incontrano lAssociazione Giovanni Manicone

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha ricevuto la presidente dellAssociazione Giovanni Manicone, Milena Manicone, insieme a Giovanni Fontanarosa, co-organizzatore delle iniziative dellassociazione. Allincontro ha pa...-->continua
30/01/2026 - Impianto Rifiuti San Sago, Lacorazza: attendiamo risposte

Questa mattina abbiamo reiterato, tramite pec, la richiesta di risposta allinterrogazione sullimpianto trattamento rifiuti di San Sago, indirizzata al presidente della Giunta, Vito Bardi, e allassessore allambiente, Laura Mongiello. Lo dichiara il capogr...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo