Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha ricevuto la presidente dellAssociazione Giovanni Manicone, Milena Manicone, insieme a Giovanni Fontanarosa, co-organizzatore delle iniziative dellassociazione. Allincontro ha partecipato anche il consigliere regionale e presidente della quarta Commissione consiliare, Nicola Morea.



LAssociazione Giovanni Manicone, fondata a Matera nel 2019 per volontà di Milena Manicone dopo la prematura e tragica scomparsa del fratello Giovanni, nasce con lobiettivo di trasformare il dolore in un impegno concreto di solidarietà e responsabilità sociale. Lazione dellAssociazione è rivolta alla promozione di inclusione, educazione, salute e opportunità per le giovani generazioni. Attiva in Basilicata, opera come ponte tra istituzioni, scuole e comunità, affermandosi come punto di riferimento per iniziative di alto valore umano e sociale.



Ho avuto lopportunità di conoscere persone che dedicano la propria vita alla formazione e allattenzione verso chi vive situazioni di difficoltà nelle aree del mondo più disagiate e complesse, come la Namibia. Le associazioni non sono corpi estranei, ma una parte viva e fondamentale della società, che spesso affianca e sostiene le istituzioni. Così il presidente Pittella ha ringraziato Manicone e Fontanarosa per limpegno profuso nella realizzazione del progetto internazionale Insieme per la Vita: Giò Can Do for Namibia, una missione patrocinata dal Consiglio regionale della Basilicata e svoltasi dal 16 al 28 agosto 2025.



La missione ha coinvolto scuole, orfanotrofi, un ospedale pediatrico oncologico e centri per bambini con disabilità, attraverso attività educative, formative e sanitarie, oltre alla consegna di donazioni di materiale scolastico, sportivo e sanitario. Unesperienza umana di grande valore - ha aggiunto Pittella - che dimostra quanto sia importante mettere insieme la capacità di iniziativa delle associazioni e la sensibilità delle istituzioni. Il Consiglio regionale continuerà a garantire vicinanza e sostegno a questo percorso.



Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere e presidente della quarta Commissione consiliare, Nicola Morea: Il Consiglio regionale, insieme alla Presidenza, ha sostenuto uniniziativa nobile. Non risolviamo i problemi del mondo, ma possiamo offrire un segno concreto di solidarietà. LAssociazione ha portato a termine la prima fase di un progetto di lunga durata, accolto con grande entusiasmo in Namibia. È stata una scelta giusta e continueremo a sostenerla.



Nel corso dellincontro, al presidente Pittella sono stati consegnati alcuni omaggi da parte dellomologo namibiano Honorable Shaalukeni John Moonde, Chairperson of Khomas Regional Council e dallAssociazione.



