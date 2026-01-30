-->
30/01/2026
|Questa mattina abbiamo reiterato, tramite pec, la richiesta di risposta allinterrogazione sullimpianto trattamento rifiuti di San Sago, indirizzata al presidente della Giunta, Vito Bardi, e allassessore allambiente, Laura Mongiello. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
Con linterrogazione, a cui attendiamo ancora risposta, abbiamo chiesto quali iniziative si intendano intraprendere rispetto alle richieste del Comitato per la Difesa del Fiume Noce e dei sindaci di Lagonegro, Lauria, Rivello, Nemoli, Trecchina, Maratea, Tortora, Praia a Mare, Aieta, al fine di tutelare la biodiversità della costa tirrenica ai confini tra la Basilicata e la Calabria.
Considerata limportanza del tema e le preoccupazioni che lincertezza della situazione suscita in queste comunità conclude Lacorazza - riteniamo sia doveroso chiarire quale sia leffettivo impatto ambientale dellimpianto su quei territori fornendo gli opportuni aggiornamenti.
